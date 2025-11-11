با بینش‌ های کلیدی در مورد Lit Protocol (LITKEY)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Lit Protocol (LITKEY)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

پروتکل Lit یک شبکه غیرمتمرکز مدیریت کلید برای امضا و رمزنگاری برنامه‌پذیر است. این شبکه به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا برنامه‌های غیرمتمرکز و امنی بسازند که دارایی‌های کریپتو، داده‌های خصوصی و دسترسی کاربران را به‌طور یکپارچه در پلتفرم‌ها مدیریت کنند، بدون هیچ نقطه شکست واحد یا مرجع مرکزی.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Lit Protocol (LITKEY) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Lit Protocol (LITKEY) تحلیل تاریخچه قیمت LITKEY به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت LITKEY را بررسی کنید!