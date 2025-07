اقتصاد توکنی Wink (LIKE)

اطلاعات Wink (LIKE).

LIKE یک توکن کاربردی است که در هسته یک اکوسیستم محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی و بلاکچین ساخته شده برای خالقان توسط Like Labs قرار دارد. Like Labs در حال توسعه مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها با استفاده از هوش مصنوعی و بلاکچین است که هدف آن‌ها توانمندسازی خالقان، گسترش دسترسی آن‌ها و ایجاد جریان‌های درآمدی پایدار در این دوران دیجیتال جدید است. ما بر این باوریم که با حذف سانسور مالی و ارائه ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی، اقتصادی منصفانه‌تر و فراگیرتر برای خالقان ایجاد خواهیم کرد.

وب‌ سایت رسمی: http://w.ink/ وایت پیپر https://trywink.gitbook.io/wink کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/3bRTivrVsitbmCTGtqwp7hxXPsybkjn4XLNtPsHqa3zR