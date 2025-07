اطلاعات Galileo Protocol (LEOX).

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

وب‌ سایت رسمی: https://www.galileoprotocol.io وایت پیپر https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5