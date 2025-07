اطلاعات LBRY Credits (LBC).

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

وب‌ سایت رسمی: https://lbry.com/ وایت پیپر https://lbry.tech کاوشگر بلوک: https://explorer.lbry.com