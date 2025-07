اطلاعات JUNO (JUNO).

Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks.

وب‌ سایت رسمی: https://www.junonetwork.io/ وایت پیپر https://docs.junonetwork.io/juno/readme کاوشگر بلوک: https://www.mintscan.io/juno