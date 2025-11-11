JoJoWorld یک پلتفرم غیرمتمرکز زیرساخت داده های سه بعدی است که به خالقان اجازه میدهد داده های فضایی را ایجاد و توکنیزه کنند و در عین حال به کسب و کارها امکان دسترسی به مجموعه داده های منتخب و ابزارهای برچسب گذاری هوش مصنوعی را میدهد. این پلتفرم با استفاده از توکن JOJO، خدماتی مانند تشویق ها، حکمرانی و دسترسی آسان به منابع باکیفیت سه بعدی برای کاربردهای هوش مصنوعی، رباتیک و AR/VR ارائه میکند.