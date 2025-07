اطلاعات IX Token (IXT).

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

وب‌ سایت رسمی: https://www.planetix.com/ وایت پیپر https://whitepaper.planetix.com/ کاوشگر بلوک: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe