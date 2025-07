اطلاعات Indigo Protocol (INDY).

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

وب‌ سایت رسمی: https://indigoprotocol.io/ وایت پیپر https://indigoprotocol.io/paper کاوشگر بلوک: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459