اطلاعات Defi App (HOME).

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

وب‌ سایت رسمی: https://defi.app وایت پیپر https://docs.defi.app/knowledge-base کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj