اطلاعات Handshake (HNS).

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

وب‌ سایت رسمی: https://handshake.org/ وایت پیپر https://hsd-dev.org/ کاوشگر بلوک: https://e.hnsfans.com/