اطلاعات Hamster Kombat (HMSTR).

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

وب‌ سایت رسمی: https://hamsterkombat.io/ وایت پیپر https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf کاوشگر بلوک: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo