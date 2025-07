اطلاعات Humanode (HMND).

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

وب‌ سایت رسمی: https://www.humanode.io وایت پیپر https://papers.humanode.io/whitepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://humanode.subscan.io/