اطلاعات Gnosis (GNO).

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

وب‌ سایت رسمی: https://gnosis.io/ وایت پیپر https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96