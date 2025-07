اطلاعات Flare (FLR).

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

وب‌ سایت رسمی: https://flare.network وایت پیپر https://docs.flare.network/ کاوشگر بلوک: https://flare-explorer.flare.network/