اطلاعات FEG Token (FEG).

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

وب‌ سایت رسمی: https://www.feg.io/ وایت پیپر https://docs.feg.io/ کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac