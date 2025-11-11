با بینش‌ های کلیدی در مورد Daystarter (DST)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

پلتفرم DAYSTARTER یک پلتفرم سبک زندگی وب 3 است که روال‌ های روزانه را به بازی تبدیل می‌کند و محتوای شخصی‌ سازی‌ شده مبتنی بر طالع‌ بینی ارائه می‌ دهد. DAYSTARTER که برای پر کردن شکاف بین عادات روزمره و دارایی‌ های دیجیتال ساخته شده است، به کاربران امتیازهایی را برای مشارکتشان در برنامه تلفن همراه پاداش می‌ دهد - که می‌ توانند از طریق پورتال وب DAYSTARTER به توکن‌ های DST$ تبدیل شوند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Daystarter (DST) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

