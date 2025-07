اطلاعات DFYN Token (DFYN).

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

وب‌ سایت رسمی: https://dfyn.network/ وایت پیپر https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023