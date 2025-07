اطلاعات CertiK (CTK).

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

وب‌ سایت رسمی: https://www.shentu.technology/ وایت پیپر https://www.shentu.technology/whitepaper کاوشگر بلوک: https://explorer.shentu.technology