با بینش‌ های کلیدی در مورد CYGNUS (CGN)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت CYGNUS (CGN)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Cygnus یک لایه واقعی و ماژولار برای درآمد پایدار و اولین اپلیکیشن لایه اینستاگرام وب۳ است که برای ادغام دارایی های درون زنجیره ای و بیرون زنجیره ای و حمایت از اقتصاد خالقان طراحی شده است. شبکه از سیستم اعتبارسنجی لیکوییدیتی همه زنجیره ای سیگنوس (LVS) استفاده میکند تا زیرساختی امن، مقیاسپذیر و کارآمد برای اعتبارسنجی لیکوییدیتی و استیکینگ در اکوسیستم های EVM و غیر-EVM فراهم کند. این چارچوب امکان کسب بازده پایدار از استیکینگ، کارمزدهای LVS و مشوقهای اکوسیستمی برای شرکتکنندگان را فراهم میکند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی CYGNUS (CGN) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید CGN آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن CYGNUS (CGN) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید CGN، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه CGN را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت CYGNUS (CGN) تحلیل تاریخچه قیمت CGN به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت CGN را بررسی کنید!