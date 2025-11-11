با بینش‌ های کلیدی در مورد Bitsolara (BTSLR)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Bitsolara (BTSLR)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

بیت‌سولارا (Bitsolara) یک پلتفرم وب 3 مبتنی بر تلگرام است که بر روی بلاکچین TON با زیرساخت توکن در سولانا فعالیت می‌کند. بیت‌سولارا که برای ارائه مستقیم ویژگی‌های امور مالی غیرمتمرکز و گیم‌فای به کاربران تلگرام طراحی شده است، تعامل اجتماعی را با تجربیات یکپارچه وب 3 ادغام می‌کند. این پلتفرم شامل مینی‌اپ‌ها، کوئست‌ها و مکانیسم‌های استیکینگ برای افزایش تعامل کاربر و کاربرد توکن است. بیت‌سولارا با تمرکز بر آموزش کاربرپسند و فرصت‌های کسب درآمد بازی‌وار، نحوه تعامل جوامع با دیفای را در یک محیط پیام‌رسان آشنا، بازتعریف می‌کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Bitsolara (BTSLR) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Bitsolara (BTSLR) تحلیل تاریخچه قیمت BTSLR به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت BTSLR را بررسی کنید!