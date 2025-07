اطلاعات Biswap (BSW).

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

وب‌ سایت رسمی: https://biswap.org/ وایت پیپر https://docs.biswap.org/ کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0x965f527d9159dce6288a2219db51fc6eef120dd1