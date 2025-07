اطلاعات BSCS (BSCS).

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

وب‌ سایت رسمی: https://www.bscs.finance/ وایت پیپر https://docs.bscs.finance/ کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d