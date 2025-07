اطلاعات Artyfact (ARTY).

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

وب‌ سایت رسمی: https://artyfact.game/ وایت پیپر https://artyfact.game/Whitepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324