LiveArt پروتکل RWAfi مبتنی بر هوش مصنوعی است که بازار 10 تریلیون دلاری دارایی‌ های سرمایه‌ گذاری ممتاز مانند آثار هنری، ساعت‌ های لوکس، خودروها، شراب و کلکسیونی‌ ها را باز می‌ کند. با تبدیل دارایی‌ های بلوچیپ (blue-chip) به ابزارهای مالی نقدشونده و قابل برنامه‌ ریزی، LiveArt ثروت فرهنگی را روی زنجیره بلاک‌ چین قابل معامله می‌سازد. این پلتفرم با بیش از 200 میلیون دلار دارایی در خط لوله، 13 میلیون کیف‌پول متصل و استقرار در 17 زنجیره مختلف، هوش مصنوعی، نقدینگی دیفای و دارایی‌ های واقعی را در هم می‌ آمیزد تا نخستین بستری را ایجاد کند که در آن شاهکارهای هنری به محصولات مالی مولد سود و قابل دسترسی جهانی تبدیل می‌شوند.