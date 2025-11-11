اقتصاد توکنی LiveArt (ART)

با بینش‌ های کلیدی در مورد LiveArt (ART)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت LiveArt (ART)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت LiveArt (ART)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.1224
$ 0.1224$ 0.1224
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
قیمت فعلی:
$ 0.002407
$ 0.002407$ 0.002407

اطلاعات LiveArt (ART).

LiveArt پروتکل RWAfi مبتنی بر هوش مصنوعی است که بازار 10 تریلیون دلاری دارایی‌ های سرمایه‌ گذاری ممتاز مانند آثار هنری، ساعت‌ های لوکس، خودروها، شراب و کلکسیونی‌ ها را باز می‌ کند. با تبدیل دارایی‌ های بلوچیپ (blue-chip) به ابزارهای مالی نقدشونده و قابل برنامه‌ ریزی، LiveArt ثروت فرهنگی را روی زنجیره بلاک‌ چین قابل معامله می‌سازد. این پلتفرم با بیش از 200 میلیون دلار دارایی در خط لوله، 13 میلیون کیف‌پول متصل و استقرار در 17 زنجیره مختلف، هوش مصنوعی، نقدینگی دیفای و دارایی‌ های واقعی را در هم می‌ آمیزد تا نخستین بستری را ایجاد کند که در آن شاهکارهای هنری به محصولات مالی مولد سود و قابل دسترسی جهانی تبدیل می‌شوند.

وب‌ سایت رسمی:
https://liveart.io/
وایت پیپر
https://docs.liveart.xyz/liveart/
کاوشگر بلوک:
https://basescan.org/address/0x4DEC3139f4A6c638E26452d32181fe87A7530805

توکنومیکس LiveArt (ART): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی LiveArt (ART) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های ART که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های ART که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی ART را درک کردید، قیمت زنده توکن ART را بررسی کنید!

خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

