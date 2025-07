اطلاعات ApeX Protocol (APEX).

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

وب‌ سایت رسمی: https://apex.exchange/ وایت پیپر https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro کاوشگر بلوک: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8