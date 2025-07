اطلاعات ALI (ALI).

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

وب‌ سایت رسمی: https://ALIagents.ai وایت پیپر https://docs.aiprotocol.info کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/9wvorGtBJ8gyLorFTmwXWcymPoGVUBn6MRzHwFpCdCeC