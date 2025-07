اطلاعات Fusionist (ACE).

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

وب‌ سایت رسمی: https://ace.fusionist.io/ وایت پیپر https://www.fusionist.io/doc/Fusionist_Endurance_WhitePaper_Ver1.0_Publish.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer-endurance.fusionist.io/accounts