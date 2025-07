اطلاعات 0xGen (XGN).

0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent.

وب‌ سایت رسمی: https://0xgen.io/ وایت پیپر https://docs.0xgen.io/