مفهوم "d/acc" پیشنهاد شده توسط ویتالیک بوترین چیست؟

مفهوم "d/acc" در روزهای اخیر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است و به سرعت در فضای کریپتو بحثبرانگیز شده است.





ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، اخیراً سرویس نام اتریوم (ENS) را به عنوان یکی از دستاوردهای برجسته غیرمالی این پلتفرم تحسین کرد و با ثبت دامنه جدید ENS-dacc.eth در 19 آگوست، حرکتی نوآورانه و جذاب را آغاز کرد. این اقدام بلافاصله توجه گستردهای را در جامعه کریپتو جلب کرد و به دنبال آن، او اعلام کرد که در تاریخ 22 آگوست در یک فضای صوتی بر روی یکی از پلتفرمهای معروف، به تبیین و تشریح مفهوم پیشنهادی خود از "d/acc" (شتابگرایی دفاعی) خواهد پرداخت. این حرکت و اعلامیهای که پس از آن منتشر شد، کنجکاوی و انتظار زیادی را در بازار به وجود آورد. مفهوم "d/acc" به نظر میرسد که به یک نوع استراتژی یا رویکرد جدید در دنیای ارزهای دیجیتال و فناوریهای غیرمتمرکز اشاره دارد که میتواند تاثیرات عمیقی بر آینده پلتفرمهای بلاکچین و جامعه کریپتو داشته باشد.













مفهوم "d/acc" که توسط ویتالیک بوترین معرفی شده، در واقع به عنوان یک فلسفه فناوری در دنیای بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح گردیده است. این اصطلاح که مخفف "دفاع/شتاب" است، دربردارندهی ایدهها و مفاهیم متعددی است که شامل دفاع، تمرکززدایی، دموکراسی و تفاوت میشود.





در این رویکرد، ویتالیک به تسریع روند توسعه فناوری به عنوان یک عامل کلیدی در مقابله با تهدیدات و چالشهای پیشرو پرداخته است. به عبارت دیگر، "d/acc" تأکید دارد بر نیاز به تسریع و شتابدهی در توسعه فناوریها، به ویژه در زمینههایی که میتوانند در برابر حملات و خطرات احتمالی مقاومت کنند. این روند نه تنها باید منجر به تقویت امنیت و دفاع در برابر تهدیدات شود، بلکه باید همزمان به توسعهی تمرکززدایی و دموکراسی در فضای فناوریهای غیرمتمرکز کمک کند. "d/acc" در این چارچوب، به دنبال ترویج رشد متمایز و منحصر به فرد در اکوسیستمهای مختلف فناوری است و به چالشهایی میپردازد که در برابر پیشرفتهای سریع در دنیای دیجیتال وجود دارد. این فلسفه نه تنها بر تقویت امنیت و دفاع تمرکز دارد، بلکه برای تقویت مشارکتهای دموکراتیک و تسهیل تمرکززدایی از ساختارهای مرکزی و حاکمیتهای متمرکز نیز اهمیت قائل است.









مفهوم "d/acc" که ویتالیک بوترین معرفی کرده، به طور عمیق به چهار اصل کلیدی اشاره دارد که در راستای شکلدهی به آینده فناوری و اکوسیستمهای غیرمتمرکز طراحی شدهاند. این اصول به وضوح تأکید دارند بر امنیت، تمرکززدایی، دموکراسی و توسعه متمایز به عنوان ارکان اصلی پیشرفت فناوری و حفظ اصول انسانی در دنیای دیجیتال. در ادامه، توضیح این اصول به تفصیل آمده است:





1. دفاع اول (Security First):

"d/acc" به شدت بر اولویت دادن به دفاع و امنیت در فرآیند توسعه فناوری تأکید دارد. در این مفهوم، دفاع از سیستمها به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته میشود. این شامل ایجاد ابزارهای دفاع شخصی برای کاربران، افزایش امنیت دادهها و تغییرناپذیری اطلاعات است. بهویژه در دنیای بلاکچین، این تمرکز بر تمرکززدایی و حفاظت از حریم شخصی کاربران قرار دارد، به طوری که حتی در صورت حملات یا تهدیدات خارجی، سیستم قادر به حفظ امنیت و اعتماد خواهد بود. فناوری بلاکچین بهعنوان ابزاری برای حفاظت از دادهها و حریم شخصی و جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز در نظر گرفته میشود.

2. تمرکززدایی (Decentralization):

یکی از ستونهای اساسی "d/acc"، تمرکززدایی است. این مفهوم بر اهمیت پراکنده شدن قدرت و جلوگیری از تمرکز آن در دستان چند نفر یا نهادهای متمرکز تأکید دارد. با استفاده از فناوریهای توزیعشده، نظیر بلاکچین، میتوان فرآیندهای تصمیمگیری را باز و شفاف نگه داشت و از انحصارگرایی جلوگیری کرد.

3. مشارکت دموکراتیک (Democratic Participation):

و "d/acc" به دنبال دموکراسی دیجیتال است و تشویق میکند که افراد بیشتری در فرآیندهای توسعه فناوری و تصمیمگیری شرکت کنند. این مشارکت گسترده به حکومتداری دموکراتیک منجر میشود و باعث میشود که استفاده از فناوری به شکلی صورت گیرد که پاسخگوی نیازها و علایق اجتماعی باشد. در واقع، "d/acc" به عنوان یک ابزار برای ارتقای رفاه انسان و توسعه عادلانه در نظر گرفته میشود که میتواند به رفع نابرابریها و تقویت توانمندیهای اجتماعی کمک کند.

4. توسعه متمایز (Distinctive Development):

در نهایت، "d/acc" تأکید دارد که توسعه فناوری باید متنوع و نوآورانه باشد. به جای دنبال کردن یک مسیر واحد و استاندارد، باید توسعههای متمایز و حلمسائل نوآورانه در نظر گرفته شوند. با تشویق به تنوع در راهحلها و تفکر خارج از چارچوب، این رویکرد میتواند به راهحلهای خلاقانه و بهتر برای مقابله با چالشهای مختلف در زمینههای گوناگون منجر شود. این توسعه متمایز به فناوری کمک میکند تا بهتر با نیازها و شرایط متغیر جامعه سازگار شود و به آن پاسخهای مناسب ارائه دهد.









مفهوم "e/acc" یا "Effective Accelerationism"، در تضاد با رویکرد "d/acc" که توسط ویتالیک بوترین معرفی شد، بر استفاده از نوآوریهای تکنولوژیکی و نیروهای سرمایهداری برای تسریع و دگرگونی اجتماعی تأکید دارد، حتی اگر این دگرگونیها به بهای بر هم زدن نظمهای اجتماعی موجود تمام شود. طرفداران e/acc به این باورند که پیشرفت سریع فناوری میتواند به رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی و تسریع در بهبود زندگی بشر کمک کند، و حتی اگر این روند به معنای شکستن ساختارهای قدیمی باشد، از آن استقبال میکنند.





1. تمرکز بر هوش مصنوعی (AI):

یکی از موضوعات کلیدی و اصلی در e/acc، هوش مصنوعی است. طرفداران این فلسفه معتقدند که هوش مصنوعی میتواند یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تسریع پیشرفت اجتماعی و فناورانه باشد.

2. توجه به شتابدهی و سرمایهداری:

و e/acc از به کارگیری نیروهای سرمایهداری و نوآوریهای تکنولوژیکی برای تسریع روند دگرگونی اجتماعی حمایت میکند.

3. چهرههای برجسته در حمایت از e/acc:

در دنیای فناوری، e/acc توجه بسیاری را جلب کرده است و افراد سرشناسی چون مارک آندریسن (مؤسس A16Z) و گاری تان (مدیر عامل Y Combinator) به این ایده علاقهمند شدهاند و آن را در حسابهای رسانههای اجتماعی خود مطرح کردهاند. این امر نشاندهنده تأثیر عمیق و گسترده این فلسفه در جامعه فناوری است.

4. مقایسه با "d/acc":

در حالی که "e/acc" بر تسریع فرآیندهای فناورانه برای به دست آوردن سریعتر مزایای آن تأکید دارد، فلسفه "d/acc" که توسط ویتالیک بوترین مطرح شده، از رویکردی محتاطانهتر و مسئولانهتر حمایت میکند. در حقیقت، "d/acc" به دفاع و امنیت در فرآیند توسعه فناوری اهمیت میدهد و میخواهد اطمینان حاصل کند که فناوریها نه تنها به پیشرفت بشر کمک میکنند، بلکه از تبدیل شدن آنها به ابزار سلطه و سرکوب جلوگیری میکنند.

5. انتقاد و تفاوت دیدگاهها:

ویتالیک بوترین به شدت از "e/acc" انتقاد کرده و آن را بیش از حد رادیکال میداند. به نظر او، طرفداران e/acc معمولاً خطرات و چالشهایی که پیشرفت فناوری ممکن است به همراه داشته باشد را نادیده میگیرند. از دیدگاه او، "d/acc" تأکید بیشتری بر دفاع و امنیت و رویکردی محتاطانهتر دارد. در این رویکرد، هدف این است که از آسیبهای بالقوه فناوری جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که پیشرفتها به رفاه انسان و جامعه خدمت میکنند، نه اینکه منجر به مشکلات جدید یا حتی سرکوب اجتماعی شوند.









