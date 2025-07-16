شیبا اینو (SHIB) یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاکچین است که اکوسیستم شیبا اینو را تغذیه می‌کند، این پلتفرم غیرمتمرکز بر نوآوری مبتنی بر جامعه و فرهنگ مِم تمرکز دارد. این توکن SHIB در اوت 2020 راه‌اندازی شد و با هدف پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای دارایی‌های دیجیتال قابل دسترس و متمرکز بر جامعه در بخش رمزارزها طراحی شده است. با استاندارد توکن ERC-20 مبتنی بر اتریوم، توکن شیبا اینو به کاربران اجازه می‌دهد در فعالیت‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) شامل معامله، سهام‌گذاری و ایجاد NFT شرکت کنند، در حالی که هزینه‌های تراکنش پایین و دسترسی گسترده را تضمین می‌کند. برندینگ شاد و رویکرد علف‌های هرز این پروژه به آن کمک کرده است تا جامعه‌ای بزرگ و شور و شوق‌آلود پرورش دهد و SHIB را به عنوان یک ارز مِم پیشرو با کاربرد دنیای واقعی و اکوسیستمی به سرعت در حال گسترش قرار دهد.

شیبا اینو در سال 2020 توسط یک توسعه‌دهنده ناشناس به نام "ریوشی" تأسیس شد. پیشینه بنیانگذار به طور عمدی مخفی نگه داشته شده است که این امر منعکس‌کننده اخلاقیات پروژه در خصوص غیرمتمرکز بودن و مالکیت جامعه است. دیدگاه پشت توکن SHIB ایجاد یک آزمایش در ساخت جامعه‌ای غیرمتمرکز و خودجوش بود که از فناوری بلاکچین برای قدرتمند کردن کاربران و ایجاد یک اکوسیستم پرانرژی و خودکفای استفاده می‌کند.

از زمان تاسیس، توکن شیبا اینو به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است. به طور خاص، این پروژه 50٪ از عرضه اولیه توکن SHIB خود را در Uniswap قفل کرد تا اطمینان از نقدینگی داشته باشد و 50٪ باقیمانده را به ویتالیک بوترین، هم‌بنیانگذار اتریوم، ارسال کرد که او بخش قابل توجهی از آن را به صندوق کمک‌های کرونا برای هند اهدا کرد. راه‌اندازی ShibaSwap، صرافی غیرمتمرکز این اکوسیستم، گامی بزرگ به جلو بود که به کاربران اجازه معامله، سهام‌گذاری و سوزاندن توکن‌های SHIB را می‌داد. معرفی Shibarium، یک راهکار مقیاس‌پذیری لایه 2 اتریوم، و ادغام آن با MEXC در سال 2025، قابلیت‌ها و دسترسی پروژه را بیشتر گسترش داده و شیبا اینو را به عنوان بازیگر برجسته در فضاهای DeFi و ارز مِم تثبیت کرده است.

اکوسیستم شیبا اینو شامل چندین محصول به هم پیوسته است که هدف آن‌ها ارائه مجموعه‌ای جامع از خدمات غیرمتمرکز برای جامعه جهانی آن است:

ShibaSwap (پلتفرم/اپلیکیشن اصلی):

ShibaSwap اصلی‌ترین صرافی غیرمتمرکز (DEX) در اکوسیستم شیبا اینو است که به کاربران اجازه می‌دهد توکن‌های ERC-20 پشتیبانی شده را معامله کنند، SHIB را در استخرهای نقدینگی با بازده بالا سهام‌گذاری کنند، به صورت داوطلبانه توکن‌ها را بسوزانند و SHIBOSHIS NFT بسازند. این پلتفرم به کاربران امکان کسب پاداش و شرکت در حکومت را می‌دهد و آن را به یکی از راهکارهای پیشرو در بخش ارز مِم و DeFi تبدیل می‌کند.

Shibarium (ویژگی/خدمت ثانویه):

Shibarium یک راهکار مقیاس‌پذیری لایه 2 اتریوم است که برای بهبود سرعت تراکنش و کاهش هزینه‌ها برای کاربران توکن SHIB طراحی شده است. ادغام آن با MEXC در سال 2025 پذیرش و نقدینگی را افزایش داده و تجربه‌ای بدون وقفه برای معامله و تراکنش در اکوسیستم شیبا اینو فراهم کرده است.

اجزای اضافی اکوسیستم:

این اکوسیستم همچنین شامل توکن‌هایی مانند BONE و LEASH است که هر کدام نقش‌های منحصر به فردی در حکومت و کاربرد در کنار توکن SHIB دارند، و همچنین همکاری‌هایی با پلتفرم‌هایی مانند DegenSafe.Fun برای افزایش امنیت و مقابله با کلاهبرداری‌ها در فضای ارز مِم.

این اجزا با هم کار می‌کنند تا محیطی جامع ایجاد کنند که در آن SHIB به عنوان توکن کاربردی تمام تعاملات را تغذیه می‌کند و یک اکوسیستم خودکفای و در حال رشد را پرورش می‌دهد.

بخش ارز دیجیتال با چندین چالش مهمی مواجه است که شیبا اینو به دنبال رسیدگی به آن‌ها است:

کمبود پروژه‌های مبتنی بر جامعه:

بسیاری از دارایی‌های دیجیتال توسط تیم‌های متمرکز کنترل می‌شوند که مشارکت جامعه و نوآوری را محدود می‌کند. رویکرد غیرمتمرکز توکن SHIB جامعه را برای هدایت توسعه و حکومت قدرتمند می‌کند.

هزینه‌های تراکنش بالا و مشکلات مقیاس‌پذیری:

اشغال شبکه اتریوم و هزینه‌های بالا پذیرش DeFi و ارزهای مِم را مختل کرده است. Shibarium به عنوان یک راهکار لایه 2 این مشکلات را با ارائه تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر برای حاملان توکن SHIB برطرف می‌کند.

امنیت و پیشگیری از کلاهبرداری:

شیوع کلاهبرداری‌های rug-pull و پروژه‌های ناامن اعتماد به فضای ارز مِم را زیر سؤال می‌برد. همکاری شیبا اینو با DegenSafe.Fun و توسعه شفاف و متن‌باز آن ریسک‌های این نوع را برای کاربران توکن SHIB کاهش می‌دهد.

با استفاده از فناوری بلاکچین و یک جامعه قوی، شیبا اینو یک پلتفرم امن، کارآمد و شامل برای کاربران فراهم می‌کند تا با دارایی‌های دیجیتال و خدمات DeFi تعامل داشته باشند.

عرضه کل اولیه: 1 کوادریلیون توکن SHIB (1,000,000,000,000,000) در اوت 2020 راه‌اندازی شد.

1 کوادریلیون توکن SHIB (1,000,000,000,000,000) در اوت 2020 راه‌اندازی شد. عرضه کل فعلی (تا ژوئیه 2025): حدود 589.25 تریلیون توکن SHIB.

حدود 589.25 تریلیون توکن SHIB. عرضه در گردش فعلی: حدود 589.33 تریلیون توکن SHIB.

حدود 589.33 تریلیون توکن SHIB. درصد عرضه اولیه باقیمانده: حدود 58.95٪.

حدود 58.95٪. توکن‌های سوزانده شده: حدود 410.75 تریلیون توکن SHIB (حدود 41٪ از عرضه اولیه)، شامل سوزاندن قابل توجهی توسط ویتالیک بوترین.

اکثریت قریب به اتفاق توکن‌های SHIB در گردش هستند و عرضه باقیمانده سوزانده شده و به طور دائم از اکوسیستم حذف شده است. در منابع ارائه شده جزئیاتی درباره مالکیت فردی یا نهادی وجود ندارد، اما به دلیل وضعیت ارز مِم و عرضه اولیه بزرگ، توکن شیبا اینو به طور گسترده در میان حمل‌کنندگان خرده‌فروشی توزیع شده است.

شاخص مقدار عرضه کل اولیه 1 کوادریلیون توکن SHIB عرضه کل فعلی 589.25 تریلیون توکن SHIB عرضه در گردش 589.33 تریلیون توکن SHIB توکن‌های سوزانده شده 410.75 تریلیون توکن SHIB % عرضه اولیه باقیمانده 58.95٪

در اکوسیستم شیبا اینو، SHIB چندین عملکرد دارد:

واسطه تبادل: برای معاملات و پرداخت‌ها در اکوسیستم استفاده می‌شود.

برای معاملات و پرداخت‌ها در اکوسیستم استفاده می‌شود. سهام‌گذاری و پاداش: کاربران می‌توانند توکن‌های SHIB را در ShibaSwap سهام‌گذاری کنند تا پاداش کسب کنند و در استخرهای نقدینگی شرکت کنند.

کاربران می‌توانند توکن‌های SHIB را در ShibaSwap سهام‌گذاری کنند تا پاداش کسب کنند و در استخرهای نقدینگی شرکت کنند. حکومت: حاملان توکن SHIB می‌توانند در پیشنهادات جامعه و تصمیمات اکوسیستم شرکت کنند، به ویژه از طریق توکن‌های مرتبط مانند BONE.

عرضه توکن شیبا اینو عمدتاً در گردش است و هیچ برنامه وستینگ یا بازشدن برای تخصیص تیم یا مشاوران وجود ندارد، زیرا این پروژه از همان ابتدا برای مدیریت جامعه طراحی شده است. عرضه باقیمانده تحت تأثیر سوزاندن‌های داوطلبانه و انگیزه‌های اکوسیستم است.

شیبا اینو از یک مدل حکومت غیرمتمرکز استفاده می‌کند که به حاملان توکن SHIB اجازه می‌دهد تغییرات اکوسیستم را پیشنهاد و رای دهند. سهام‌گذاری توکن‌های SHIB در ShibaSwap به کاربران پاداش و امتیازات اضافی می‌دهد و به پایداری و رشد بلندمدت شبکه کمک می‌کند.

شیبا اینو (SHIB) به عنوان یک راهکار نوآورانه در بخش ارز دیجیتال مطرح است که با رویکرد مبتنی بر جامعه، اکوسیستم قوی DeFi و فناوری مقیاس‌پذیر، به چالش‌های کلیدی پاسخ می‌دهد. با پایه کاربران در حال رشد و مجموعه محصولات در حال گسترش، توکن SHIB پتانسیل قابل توجهی برای تغییر نحوه تعامل کاربران با دارایی‌های دیجیتال و مالی غیرمتمرکز دارد. آماده‌اید شروع به معامله شیبا اینو (SHIB) کنید؟ راهنمای جامع ما "راهنمای کامل معاملات شیبا اینو: از شروع تا معاملات عملی" شما را در همه چیز که باید بدانید همراهی می‌کند - از اصول توکن SHIB و تنظیم کیف پول تا استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته و تکنیک‌های مدیریت ریسک. این راهنمای گام به گام، چه تازه‌کار در ارز دیجیتال باشید و چه معامله‌گری مجرب، شما را با دانش در پلتفرم امن MEXC آشنا می‌کند. امروز نحوه به حداکثر رساندن پتانسیل SHIB خود را کشف کنید!