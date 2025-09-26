TL;DR 1) هوش مصنوعی کایت (Kite) یک بلاکچین لایهاول (EVM-compatible Layer-1) است که بهطور اختصاصی برای فراهمسازی زیرساخت مورد نیاز عوامل هوش مصنوعی (AI Agents) و شکلگیری «اینترنت عاملمحور» طراحی شده اسTL;DR 1) هوش مصنوعی کایت (Kite) یک بلاکچین لایهاول (EVM-compatible Layer-1) است که بهطور اختصاصی برای فراهمسازی زیرساخت مورد نیاز عوامل هوش مصنوعی (AI Agents) و شکلگیری «اینترنت عاملمحور» طراحی شده اس
مرکز دانستنی ها/منطقه توکن محبوب/معرفی پروژه/هوش مصنوعی ... هوش مصنوعی

هوش مصنوعی کایت (Kite) چیست؟ درک 3 زیرساخت اصلی اقتصاد عامل هوش مصنوعی

مبتدی
9/26/2025MEXC
0m
#خبرهای بازار
Kite AI
KITE$0.0832-8.16%
Solayer
LAYER$0.2425-3.23%
Sleepless AI
AI$0.0627-2.95%
TokenFi
TOKEN$0.00708-2.38%
Pi Network
PI$0.23039+0.52%

TL;DR


1) هوش مصنوعی کایت (Kite) یک بلاکچین لایهاول (EVM-compatible Layer-1) است که بهطور اختصاصی برای فراهمسازی زیرساخت مورد نیاز عوامل هوش مصنوعی (AI Agents) و شکلگیری «اینترنت عاملمحور» طراحی شده است.
2) این پروژه در دور سرمایهگذاری سری A به رهبری PayPal Ventures و General Catalyst موفق به جذب $18 میلیون شد و مجموع سرمایه جذبشده تاکنون به $33 میلیون رسیده است.
3) هوش مصنوعی کایت (Kite) سه قابلیت کلیدی ارائه میدهد: احراز هویت بومی برای عوامل هوش مصنوعی، حاکمیت برنامهپذیر، و پرداختهای آنی.
4) پلتفرم Kite AIR این امکان را فراهم میکند که کاربران بتوانند انواع عوامل هوش مصنوعی را کشف، توسعه و معامله کنند.
5) این شبکه از مکانیزم اجماع Proof of AI (PoAI) استفاده میکند و کارمزد تراکنشها در آن کمتر از $0.000001 است.

1. معرفی Kite AI


هوش مصنوعی Kite AI در حال ساخت لایهی بنیادی برای «اینترنت عاملمحور» است؛ شبکهای باز و غیرمتمرکز که در آن عوامل هوش مصنوعی میتوانند در محیطی قابلاعتماد، قابلبررسی و میانعملیاتی فعالیت کنند. این پروژه با ایجاد انگیزه هم در عرضه و هم در تقاضای خدمات عاملان، زیرساختی یکپارچه برای هویت، پرداخت و حاکمیت فراهم میکند. به این ترتیب، عوامل میتوانند بدون نیاز به واسطه، هویت خود را احراز کنند، تراکنش انجام دهند و همکاری داشته باشند. هوش مصنوعی Kite با تکیه بر «مدل توکن پروتکل-به-پروتکل» (Protocol-to-Protocol Token Model) به دنبال ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه عمودی در حوزه هوش مصنوعی است که هم ارزش تجاری واقعی ایجاد کند و هم پایداری بلندمدت شبکه را تضمین نماید.

2. سه ماژول اصلی Kite AI


هوش مصنوعی Kite سه چالش اصلی را برطرف میکند:

2.1 سیستم بومی احراز هویت برای عوامل


در اینترنت سنتی، هر اپلیکیشن سیستم حساب کاربری جداگانهای دارد و کاربران ناچارند بارها ثبتنام کنند. این مسئله برای عوامل هوش مصنوعی پیچیدهتر و ناکارآمدتر است. Kite با ارائه یک سیستم هویت مبتنی بر رمزنگاری، به هر مدل هوش مصنوعی، عامل، داده یا سرویس دیجیتال هویتی منحصربهفرد و قابلتأیید میدهد.
ویژگیهای کلیدی:
  • قابلیت حمل: عامل میتواند با یک هویت در چندین اپلیکیشن مختلف فعالیت کند؛ مشابه ورود به وبسایتها با حساب Gmail.
  • میانعملیاتی: عاملها بدون نیاز به ثبتنام مجدد میتوانند با هر سرویسی تعامل داشته باشند.
  • مبتنی بر اعتبارسنجی: هر عامل دارای شناسه و سوابق اعتباری مختص خود است که میتواند با اعتبار تأییدشده مالک نیز ترکیب شود.

2.2 سازوکار بومی حاکمیت برای عوامل


سیستم حاکمیت برنامهپذیر Kite به توسعهدهندگان امکان میدهد سطح دسترسی و محدودیتهای عملیاتی عاملها را تعیین کنند. برای مثال، میتوان عاملی را طوری پیکربندی کرد که ماهانه حداکثر 500$ هزینه کند، آن هم فقط در پلتفرمهای مشخص تجارت الکترونیک، با سقف 100$ برای هر تراکنش منفرد. این سازوکار، چارچوبی ایمن و قابلکنترل برای فعالیت خودمختار عاملها فراهم میسازد.

2.3 سیستم بومی پرداخت برای عوامل

سیستمهای پرداخت سنتی برای پرداختهای خرد میان ماشینها بسیار پرهزینه و پیچیدهاند. Kite با استفاده از یک سیستم تسویه مبتنی بر استیبلکوین، امکان انجام پرداختهای آنی و بهینه برای تراکنشهای خرد ماشین-به-ماشین را فراهم میآورد. این شبکه با کارمزد کمتر از $0.000001 و زمان متوسط ایجاد بلاک 1 ثانیه، مقیاسپذیری موردنیاز برای تراکنشهای انبوه عاملها را تضمین میکند.

3. معماری فنی و اکوسیستم Kite AI


معماری Kite بهصورت ماژولار طراحی شده و به توسعهدهندگان امکان میدهد اجزای مختلف را ترکیب و متناسب با نیاز خود استفاده کنند. این معماری از لایه پایه تا لایه کاربردی گسترش مییابد:

  • لایه پایه (Base Layer): زیرساخت سازگار با EVM همراه با افزونههای KiteVM و مکانیزم اجماع PoAI که بهطور ویژه برای پردازشهای غیرمتمرکز هوش مصنوعی بهینهسازی شده است.

  • لایه پلتفرم (Platform Layer): شامل SDKها، APIها و ابزارهای مقیاسپذیری برای استقرار اپلیکیشنهای عامل. همچنین «پروتکل زمینه مدل» (Model Context Protocol – MCP) را در اختیار میگذارد تا مدلهای هوش مصنوعی بتوانند دادههای زمینهای را پردازش کنند.

  • لایه اکوسیستم (Ecosystem Layer): بازار عاملها، کتابخانه ماژولها و کانکتورها. در حال حاضر، Kite بیش از 100 ماژول، حدود 17.8 میلیون گذرنامه عامل، بیشینه تعامل روزانه 1.01 میلیون و مجموع بیش از 1.7 میلیارد تعامل را ثبت کرده است.

4. اکوسیستم Kite AIR: فروشگاه اپلیکیشن عاملها


اکوسیستم Kite AIR هسته اصلی اکوسیستم Kite و در واقع «فروشگاه اپلیکیشن برای عاملها» به شمار میرود. کاربران میتوانند عاملهای متنوعی را در این پلتفرم کشف کنند؛ از خدمات روزمره مانند خرید آنلاین، تحویل غذا و درخواست خودرو گرفته تا فعالیتهای پیشرفتهتر همچون معاملات مالی و تحلیل داده.

برای توسعهدهندگان، Kite AIR یک زنجیره کامل ابزارهای توسعه فراهم کرده است؛ از طراحی قراردادهای هوشمند تا ساخت dAppها. این پلتفرم نمونهکدها و آموزشهای دقیق ارائه میدهد و امکان استقرار قراردادهای هوشمند با ابزارهای شناختهشدهای مانند Remix یا Hardhat را فراهم میسازد.

5. اکوسیستم شرکای استراتژیک


توسعه Kite AI با استقبال گسترده صنعت مواجه شده است. در سپتامبر 2024، این پروژه در یک دور سرمایهگذاری سری A به رهبری PayPal Ventures و General Catalyst، مبلغ $18 میلیون جذب کرد و مجموع سرمایه خود را به $33 میلیون رساند. تیم Kite متشکل از فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر همچون UC Berkeley، MIT و Harvard و همچنین متخصصانی با سابقه کار در شرکتهایی چون Uber، Databricks و Salesforce است.

از منظر همکاریهای فنی، Kite مشارکتهای استراتژیک متعددی شکل داده است: Pi Squared زیرساخت تسویه با کارایی بالا را ارائه میدهد؛ Vishwa استراتژیهای نقدینگی عاملها را در Kite پیادهسازی میکند؛ Irys پشتیبانی لایه داده را فراهم میآورد؛ و Masa خدمات دادهی بلادرنگ برای عاملهای اجتماعی عرضه میکند.

6. کاربردهای عملی Kite AI


حوزههای کاربردی Kite AI بسیار متنوع است:
  • تجارت الکترونیک: عاملها میتوانند بهطور خودکار قیمتها را مقایسه کنند، سفارش دهند و پرداخت انجام دهند.
  • دیفای DeFi: عاملها قادر به اجرای استراتژیهای معاملاتی خودکار هستند.
  • اینترنت اشیاء (IoT): دستگاهها میتوانند مستقیماً با یکدیگر ارزش مبادله کنند.
  • خلق محتوا: محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی میتواند بهصورت مستقیم تحت حفاظت حقکپیرایت قرار گیرد و درآمد آن توزیع شود.

  با شتابگرفتن تحولات هوش مصنوعی، نقش عاملها در اقتصاد آینده پررنگتر خواهد شد. Kite تنها یک پلتفرم بلاکچینی نیست؛ بلکه زیرساخت بنیادین «اقتصاد عاملمحور» را بنا مینهد. این پروژه با تمرکز بر سه چالش اصلی ــ هویت، حاکمیت و پرداخت ــ محیطی قابلاعتماد برای فعالیت خودمختار و همکاری عاملها ایجاد میکند.

عصر اینترنت عاملمحور در حال نزدیکشدن است و Kite در حال پیریزی مهمترین زیرساختهای آن است. از کارمزدهای نزدیک به صفر و سازوکارهای حاکمیت برنامهپذیر گرفته تا احراز هویت رمزنگاریشده و پرداختهای بومی مبتنی بر استیبلکوین، همه نشان میدهند که Kite در حال تحقق بخشیدن به چشماندازی است که تا همین دیروز صرفاً آیندهنگرانه به نظر میرسید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

اتنا (Ethena) چیست؟ راهنمای کامل پروتکل دلار مصنوعی بومی کریپتو

اتنا (Ethena) چیست؟ راهنمای کامل پروتکل دلار مصنوعی بومی کریپتو

TL;DRدلار USDe، دلاری مصنوعی نه متکی بر ارز فیات: برخلاف استیبلکوینهای سنتی که پشتوانه آنها ذخایر فیات است، USDe بر پایه داراییهای رمزارزی و موقعیتهای فروش آتی (Short Futures) پشتیبانی میشود. این ساخت

پدیده BIANRENSHENG (BINANCELIFE) چیست؟ از میم اینترنتی تا پدیده ارز دیجیتال

پدیده BIANRENSHENG (BINANCELIFE) چیست؟ از میم اینترنتی تا پدیده ارز دیجیتال

TL;DR1) دستاورد مهم: BIANRENSHENG （BINANCELIFE） نخستین میم کوین چینی شد که در بایننس عرضه شد و قواعد مرسوم بازار را شکست.2) رشد انفجاری: ظرف تنها سه روز از زمان عرضه، ارزش بازار BINANCELIFE از صفر به

تحلیل کامل پروژه 375ai (EAT): نخستین شبکه غیرمتمرکز هوش داده در لبه

تحلیل کامل پروژه 375ai (EAT): نخستین شبکه غیرمتمرکز هوش داده در لبه

TL;DR1) هوش غیرمتمرکز در لبه: پروژه 375ai موفق به طراحی و پیادهسازی نخستین شبکه غیرمتمرکز هوش داده در لبه شده است که پردازش و تحلیل دادهها را مستقیماً در منبع و بهصورت بلادرنگ انجام میدهد. این معماری،

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید