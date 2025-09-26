هوش مصنوعی کایت (Kite) چیست؟ درک 3 زیرساخت اصلی اقتصاد عامل هوش مصنوعی









1) هوش مصنوعی کایت (Kite) یک بلاکچین لایهاول (EVM-compatible Layer-1) است که بهطور اختصاصی برای فراهمسازی زیرساخت مورد نیاز عوامل هوش مصنوعی (AI Agents) و شکلگیری «اینترنت عاملمحور» طراحی شده است.

2) این پروژه در دور سرمایهگذاری سری A به رهبری PayPal Ventures و General Catalyst موفق به جذب $18 میلیون شد و مجموع سرمایه جذبشده تاکنون به $33 میلیون رسیده است.

3) هوش مصنوعی کایت (Kite) سه قابلیت کلیدی ارائه میدهد: احراز هویت بومی برای عوامل هوش مصنوعی، حاکمیت برنامهپذیر، و پرداختهای آنی.

4) پلتفرم Kite AIR این امکان را فراهم میکند که کاربران بتوانند انواع عوامل هوش مصنوعی را کشف، توسعه و معامله کنند.

5) این شبکه از مکانیزم اجماع Proof of AI (PoAI) استفاده میکند و کارمزد تراکنشها در آن کمتر از $0.000001 است.









هوش مصنوعی Kite AI در حال ساخت لایهی بنیادی برای «اینترنت عاملمحور» است؛ شبکهای باز و غیرمتمرکز که در آن عوامل هوش مصنوعی میتوانند در محیطی قابلاعتماد، قابلبررسی و میانعملیاتی فعالیت کنند. این پروژه با ایجاد انگیزه هم در عرضه و هم در تقاضای خدمات عاملان، زیرساختی یکپارچه برای هویت، پرداخت و حاکمیت فراهم میکند. به این ترتیب، عوامل میتوانند بدون نیاز به واسطه، هویت خود را احراز کنند، تراکنش انجام دهند و همکاری داشته باشند. هوش مصنوعی Kite با تکیه بر «مدل توکن پروتکل-به-پروتکل» (Protocol-to-Protocol Token Model) به دنبال ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه عمودی در حوزه هوش مصنوعی است که هم ارزش تجاری واقعی ایجاد کند و هم پایداری بلندمدت شبکه را تضمین نماید.









هوش مصنوعی Kite سه چالش اصلی را برطرف میکند:









در اینترنت سنتی، هر اپلیکیشن سیستم حساب کاربری جداگانهای دارد و کاربران ناچارند بارها ثبتنام کنند. این مسئله برای عوامل هوش مصنوعی پیچیدهتر و ناکارآمدتر است. Kite با ارائه یک سیستم هویت مبتنی بر رمزنگاری، به هر مدل هوش مصنوعی، عامل، داده یا سرویس دیجیتال هویتی منحصربهفرد و قابلتأیید میدهد.

ویژگیهای کلیدی:

قابلیت حمل: عامل میتواند با یک هویت در چندین اپلیکیشن مختلف فعالیت کند؛ مشابه ورود به وبسایتها با حساب Gmail.

میانعملیاتی: عاملها بدون نیاز به ثبتنام مجدد میتوانند با هر سرویسی تعامل داشته باشند.

مبتنی بر اعتبارسنجی: هر عامل دارای شناسه و سوابق اعتباری مختص خود است که میتواند با اعتبار تأییدشده مالک نیز ترکیب شود.









سیستم حاکمیت برنامهپذیر Kite به توسعهدهندگان امکان میدهد سطح دسترسی و محدودیتهای عملیاتی عاملها را تعیین کنند. برای مثال، میتوان عاملی را طوری پیکربندی کرد که ماهانه حداکثر 500$ هزینه کند، آن هم فقط در پلتفرمهای مشخص تجارت الکترونیک، با سقف 100$ برای هر تراکنش منفرد. این سازوکار، چارچوبی ایمن و قابلکنترل برای فعالیت خودمختار عاملها فراهم میسازد.





سیستمهای پرداخت سنتی برای پرداختهای خرد میان ماشینها بسیار پرهزینه و پیچیدهاند. Kite با استفاده از یک سیستم تسویه مبتنی بر استیبلکوین، امکان انجام پرداختهای آنی و بهینه برای تراکنشهای خرد ماشین-به-ماشین را فراهم میآورد. این شبکه با کارمزد کمتر از $0.000001 و زمان متوسط ایجاد بلاک 1 ثانیه، مقیاسپذیری موردنیاز برای تراکنشهای انبوه عاملها را تضمین میکند.









معماری Kite بهصورت ماژولار طراحی شده و به توسعهدهندگان امکان میدهد اجزای مختلف را ترکیب و متناسب با نیاز خود استفاده کنند. این معماری از لایه پایه تا لایه کاربردی گسترش مییابد:





لایه پایه (Base Layer): زیرساخت سازگار با EVM همراه با افزونههای KiteVM و مکانیزم اجماع PoAI که بهطور ویژه برای پردازشهای غیرمتمرکز هوش مصنوعی بهینهسازی شده است.





لایه پلتفرم (Platform Layer): شامل SDKها، APIها و ابزارهای مقیاسپذیری برای استقرار اپلیکیشنهای عامل. همچنین «پروتکل زمینه مدل» (Model Context Protocol – MCP) را در اختیار میگذارد تا مدلهای هوش مصنوعی بتوانند دادههای زمینهای را پردازش کنند.





لایه اکوسیستم (Ecosystem Layer): بازار عاملها، کتابخانه ماژولها و کانکتورها. در حال حاضر، Kite بیش از 100 ماژول، حدود 17.8 میلیون گذرنامه عامل، بیشینه تعامل روزانه 1.01 میلیون و مجموع بیش از 1.7 میلیارد تعامل را ثبت کرده است.









اکوسیستم Kite AIR هسته اصلی اکوسیستم Kite و در واقع «فروشگاه اپلیکیشن برای عاملها» به شمار میرود. کاربران میتوانند عاملهای متنوعی را در این پلتفرم کشف کنند؛ از خدمات روزمره مانند خرید آنلاین، تحویل غذا و درخواست خودرو گرفته تا فعالیتهای پیشرفتهتر همچون معاملات مالی و تحلیل داده.





برای توسعهدهندگان، Kite AIR یک زنجیره کامل ابزارهای توسعه فراهم کرده است؛ از طراحی قراردادهای هوشمند تا ساخت dAppها. این پلتفرم نمونهکدها و آموزشهای دقیق ارائه میدهد و امکان استقرار قراردادهای هوشمند با ابزارهای شناختهشدهای مانند Remix یا Hardhat را فراهم میسازد.









Kite AI با استقبال گسترده صنعت مواجه شده است. در سپتامبر 2024، این پروژه در یک دور سرمایهگذاری سری A به رهبری PayPal Ventures و General Catalyst، مبلغ $18 میلیون جذب کرد و مجموع سرمایه خود را به $33 میلیون رساند. تیم Kite متشکل از فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر همچون UC Berkeley، MIT و Harvard و همچنین متخصصانی با سابقه کار در شرکتهایی چون Uber، Databricks و Salesforce است.





از منظر همکاریهای فنی، Kite مشارکتهای استراتژیک متعددی شکل داده است: Pi Squared زیرساخت تسویه با کارایی بالا را ارائه میدهد؛ Vishwa استراتژیهای نقدینگی عاملها را در Kite پیادهسازی میکند؛ Irys پشتیبانی لایه داده را فراهم میآورد؛ و Masa خدمات دادهی بلادرنگ برای عاملهای اجتماعی عرضه میکند.









حوزههای کاربردی Kite AI بسیار متنوع است: تجارت الکترونیک: عاملها میتوانند بهطور خودکار قیمتها را مقایسه کنند، سفارش دهند و پرداخت انجام دهند.

دیفای DeFi : عاملها قادر به اجرای استراتژیهای معاملاتی خودکار هستند. عاملها قادر به اجرای استراتژیهای معاملاتی خودکار هستند.

اینترنت اشیاء (IoT): دستگاهها میتوانند مستقیماً با یکدیگر ارزش مبادله کنند.

خلق محتوا: محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی میتواند بهصورت مستقیم تحت حفاظت حقکپیرایت قرار گیرد و درآمد آن توزیع شود.



با شتابگرفتن تحولات هوش مصنوعی، نقش عاملها در اقتصاد آینده پررنگتر خواهد شد. Kite تنها یک پلتفرم بلاکچینی نیست؛ بلکه زیرساخت بنیادین «اقتصاد عاملمحور» را بنا مینهد. این پروژه با تمرکز بر سه چالش اصلی ــ هویت، حاکمیت و پرداخت ــ محیطی قابلاعتماد برای فعالیت خودمختار و همکاری عاملها ایجاد میکند.



عصر اینترنت عاملمحور در حال نزدیکشدن است و Kite در حال پیریزی مهمترین زیرساختهای آن است. از کارمزدهای نزدیک به صفر و سازوکارهای حاکمیت برنامهپذیر گرفته تا احراز هویت رمزنگاریشده و پرداختهای بومی مبتنی بر استیبلکوین، همه نشان میدهند که Kite در حال تحقق بخشیدن به چشماندازی است که تا همین دیروز صرفاً آیندهنگرانه به نظر میرسید.





