اینفینیتی گراند (Infinity Ground) چیست؟ یک اکوسیستم خلاق هوش مصنوعی × وب 3 با 17 میلیون کیف پول مشارکت‌ کننده





ING Network و همچنین فناوری Interwoven Stack از شرکت Initia، از تعامل میانزنجیرهای (multichain interoperability) با شبکههای بلاکچینی مطرحی همچون Base، BNB Chain و Kaia پشتیبانی میکند. با توسعه پرشتاب فناوری های هوش مصنوعی و Web3، صنعت بازی های دیجیتال با موجی بی سابقه از تحول روبرو شده است. در قلب این انقلاب فناورانه، پلتفرم Infinity Ground بر آن است تا نسل جدیدی از زیرساخت های بازیسازی را پایهگذاری کند—اکوسیستمی نوآورانه که با ترکیب هوش مصنوعی و بلاکچین، تجربه ای متحول کننده را هم برای توسعهدهندگان و هم برای کاربران نهایی رقم میزند. Infinity Ground یک پلتفرم بومی Web3 با ماهیت Agentic Integrated Development Environment (IDE) است که با بهرهگیری از کیت توسعه هوشمند ماژولار (IDK)، امکان ساخت تجربههای تعاملی و پویا را برای خالقان محتوا به مانند چیدن قطعات لگو فراهم میکند. این پلتفرم با تکیه بر شبکه اختصاصی خود تحت عنوانو همچنین فناوریاز شرکت Initia، از تعامل میانزنجیرهای (multichain interoperability) با شبکههای بلاکچینی مطرحی همچون Base، BNB Chain و Kaia پشتیبانی میکند.





هدف Infinity Ground از طریق معرفی مفهوم «افراد اَبَرقدرت» (Super Individuals)، تسریع در توسعه و مقیاسپذیری برنامههای مبتنی بر هوش مصنوعی در بستر Web3 است؛ مسیری که میتواند نوآوری را در اکوسیستم غیرمتمرکز بهسطحی بالاتر ارتقا داده و فرصتهای تازهای را برای سرمایهگذاران، توسعهدهندگان و بازیگران بازار خلق کند.









ماموریت اصلی Infinity Ground ساخت یک پلتفرم بازی غیرمتمرکز است که توسط هوش مصنوعی هدایت و از فناوریهای Web3 پشتیبانی میشود. این فقط یک پروژه بازی واحد نیست، بلکه یک اکوسیستم کامل است که توسعه، انتشار، تعامل و مدیریت جامعه را ادغام میکند.





اینفینیتی گراند (Infinity Ground) بر "حاکمیت بازیکن" تأکید دارد و تأیید مالکیت درون زنجیرهای داراییهای بازی، تجارت شفاف و توزیع عادلانه درآمد را تضمین میکند. در عین حال، ابزارهایی با کمک هوش مصنوعی را در اختیار توسعهدهندگان قرار میدهد تا به آنها در ایجاد دنیای بازیهای غنیتر و هوشمندتر کمک کند.





چشمانداز نهایی Infinity Ground این است که توسعهدهندگان و بازیکنان را قادر سازد تا آزادانه در یک اکوسیستم مشترک و سودمند متقابل، ایجاد و تجارت کنند و یک دنیای بازی واقعاً دیجیتال را تحقق بخشند.













معماری فنی Infinity Ground مزایای متعددی را در ادغام عمیق هوش مصنوعی و وب 3 به نمایش میگذارد:









اینفینیتی گراند (Infinity Ground) ابزاری به نام Agentic IDE ارائه می دهد که بهطور خاص برای کاربرانی که هیچ تجربه ای ندارند طراحی شده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک دستور زبان طبیعی وارد کنید (برای مثال، "من میخواهم یک بازی فرار از هزارتو طراحی کنم")، و سیستم بهطور خودکار کد و محتوا را برای شما تولید میکند. این تجربه به کاربران اجازه میدهد تا با کلمات برنامهریزی کنند و نمونهای از یک پیشرفت در الگوی خلاقانه هوش مصنوعی + وب 3 است.









هر کاربر میتواند یک آواتار هوش مصنوعی ایجاد کند تا به عنوان شخصیت اصلی بازی یا دستیار خلاق عمل کند. این سیستم از چندین عامل هوش مصنوعی پشتیبانی میکند که به طور مشترک روی وظایفی مانند تولید آثار هنری، نوشتن داستان، آزمایش بازی و استقرار dApp کار میکنند. این عوامل به طور مداوم ترجیحات کاربر را یاد میگیرند و فرآیند خلاقیت را روانتر و شخصیتر میکنند.









آثار شما (مانند بازیها، شخصیتها، تصاویر یا داستانها) به NFT یا داراییهای توکنیزه شده تبدیل میشوند. قراردادهای هوشمند، هویت نویسنده و توزیع مالکیت را ثبت میکنند. وقتی دیگران از محتوای شما استفاده میکنند، میتوانید سهم درآمد یا هزینه استفاده دریافت کنید. این امر نه تنها از حقوق خالق محافظت میکند، بلکه افراد بیشتری را برای پیوستن به اکوسیستم مشارکتی ترغیب میکند.









اقتصاد اکوسیستم Infinity Ground از چندین توکن و مکانیسمهای تشویقی تشکیل شده است که توکن اصلی آن AIN (توکن شبکه هوش مصنوعی بینهایت) است.









از AIN میتوان برای پرداخت هزینه خدمات هوش مصنوعی و ماژولهای کاربردی در بازیها، ایجاد انگیزه برای سازندگان و بازیکنان، پشتیبانی از حاکمیت و رأیگیری اکوسیستم و توزیع ایردراپها و پاداشهای اکوسیستم استفاده کرد.





مدل توزیع از رویکرد «اول جامعه، بعد سرمایه» پیروی میکند و بر ارزش مشارکت کاربر تأکید دارد. در مراحل اولیه، کاربران میتوانند از طریق ایردراپهای مبتنی بر وظیفه، مشارکت در توسعه و ایجاد محتوا، AIN کسب کنند.













برای پاداش دادن به کاربران و مشارکتکنندگان اولیه و تشویق مشارکت گستردهتر، اینفینیتی گراند اولین ایردراپ عمومی خود را راهاندازی کرده و قصد دارد 10 میلیون توکن AIN (1% از کل موجودی) توزیع کند.





واجد شرایط بودن برای این ایردراپ بر اساس دادههای اسنپشات گرفته شده در 30 ژوئن 2025 بود. کاربران باید آدرس کیف پول سازگار با EVM خود را قبل از تاریخ اسنپشات به وبسایت رسمی Infinity Ground متصل کنند.





واجد شرایط بودن برای ایردراپ با استفاده از 8 معیار مشارکت ارزیابی میشود. یک آدرس واحد میتواند تحت چندین دسته واجد شرایط باشد و جوایز تجمعی خواهند بود. هرچه سطح مشارکت در Agentic IDE، ING Network و پلتفرم Infinity Ground بالاتر باشد، کاربران میتوانند جوایز ایردراپ بیشتری دریافت کنند.





نوع مشارکت توضیحات کاربران فعال درون زنجیرها ی کاربرانی که تراکنشهای مربوط به امتیاز انرژی یا موجودی هوش مصنوعی را در اکوسیستم انجام دادهاند. سازندگان برنامه Agentic IDE کاربرانی که برنامههایی منتشر کردهاند که تعداد تستهای بازی یا ریمیکسهای مورد نیاز را برآورده میکنند، یا در بخش برگزیدهها نمایش داده شدهاند. دارندههای Galxe SBT کاربرانی که در رویدادهای رسمی شرکت کردهاند و جوایز ویژه (SBT) دریافت کردهاند (مثلاً هکاتونها، چالشهای خلق اثر). شرکتکنندگان پروژه شریک اکوسیستم کاربرانی که در پروژههای شریک شخص ثالث (مانند اکوسیستم تلگرام) فعال هستند. مشارکتکنندگان اصلی جامعه کاربرانی که به طور فعال در تحقیقات محصول، مصاحبه ها یا رویدادهای اجتماعی با عملکرد عالی شرکت میکنند. جدول امتیازات 500 نفر برتر شبکه ING کاربرانی که در بین 500 نفر برتر جدول امتیازات تعاملات شبکه ING قرار گرفتهاند. 1000 نفر برتر امتیازهای ایجاد کاربرانی که امتیاز خلق اثر کافی برای قرار گرفتن در بین 1000 نفر برتر را کسب کردهاند. تکمیلکنندگان وظایف اجتماعی Voyage کاربرانی که در رویداد Voyage، ثبت نام، وظایف اجتماعی و چالشهای ۷ روزه را تکمیل کردهاند.









مبلغ کل ایردراپ مبلغ کل ایردراپ 10 میلیون روپیه (1% از کل موجودی) پلتفرم دریافت صفحه درخواست ایردراپ در وبسایت رسمی Infinity Ground. قوانین بازگشایی 20% در TGE آزاد شد، 80% باقیمانده به صورت خطی طی 6 ماه آزاد شد. مدت زمان ایردراپ این ایردراپ به مدت 6 ماه ادامه خواهد داشت؛ جوایز مطالبه نشده به صندوق تعدیل عملیات اختصاص داده میشوند. مدیریت توکن های دریافت نشده توکنهایی که تا مهلت مقرر مطالبه نشوند، برای عملیات های آینده یا دور بعدی ایردراپ استفاده خواهند شد. رد صلاحیت کاربرانی که نتوانند آدرس کیف پول EVM خود را قبل از اسنپشات متصل کنند، واجد شرایط بودن خود را از دست خواهند داد.













اکوسیستم Infinity Ground لایه فناوری، لایه زیرساخت و لایه شبکه اجتماعی را در بر میگیرد و پایه و اساس بسیار متنوعی برای همکاری ایجاد میکند. این تنوع در شبکه مشارکت گسترده و عمیق آن منعکس شده است. در اینجا چند نمونه همکاری قابل توجه آورده شده است:









پلتفرم MyShell یک پلتفرم برتر در حوزه عامل های هوش مصنوعی است که به توسعه دهندگان امکان مید هد از طریق اعلانهای سفارشی و یک سیستم افزونه، عاملهای مکالمهای قدرتمندی ایجاد کنند. از طریق این همکاری نزدیک، MyShell و Infinity Ground به طور مشترک اکوسیستم عامل ها را گسترش می دهند و پتانسیل خلاقانه تری را برای توسعه دهندگان فراهم میکنند.









is an application-centric Layer-1 blockchain network designed to support sovereign Appchains with native interoperability. Its Interwoven Stack architecture comes with built-in standards for oracles, data availability, and messaging, helping developers quickly launch, connect, and share liquidity and users.





Through integration with Infinity Ground, developers can use the Agentic IDE to quickly build and deploy Initia-compatible applications, lowering the barrier to development. For example, leaderboard-style creative challenges like "Jump Jennie" have already sparked extensive creativity within the Initia × Infinity Ground ecosystem, accelerating the vision of a composable multichain future.





شبکه Initia یک شبکه بلاکچین لایه 1 با محوریت برنامه است که برای پشتیبانی از Appchain های مستقل با قابلیت همکاری بومی طراحی شده است. معماری Interwoven Stack آن با استانداردهای داخلی برای اوراکلها، دسترسی به دادهها و پیامرسانی ارائه میشود و به توسعهدهندگان کمک میکند تا به سرعت راه اندازی، اتصال و به اشتراکگذاری نقدینگی و کاربران را انجام دهند.





از طریق ادغام با Infinity Ground، توسعهدهندگان میتوانند از Agentic IDE برای ساخت و استقرار سریع برنامههای سازگار با Initia استفاده کنند و موانع توسعه را کاهش دهند. به عنوان مثال، چالشهای خلاقانه به سبک جدول امتیازات مانند "Jump Jennie" در حال حاضر خلاقیت گستردهای را در اکوسیستم Initia × Infinity Ground برانگیخته و چشمانداز آیندهای چند زنجیرهای قابل ترکیب را تسریع میکنند.









میم کوین Four.meme یک پلتفرم صدور سکه Meme غیرمتمرکز و بدون کد است که بر روی زنجیره BNB مستقر شده است. این پلتفرم برای سرعت و سادگی طراحی شده است و به هر کسی امکان میدهد با استفاده از قالبهای از پیش تعیینشده و مکانیسم بوتاسترپ خودکار نقدینگی، توکنها را با هزینه نزدیک به صفر صادر کند. این پلتفرم از جفتهای معاملاتی مانند BNB، USDT، WHY و CAKE پشتیبانی میکند.





میم کوین Four.meme با Infinity Ground همکاری کرده است تا چالشهای خلاقانه متعددی را راهاندازی کند و از کاربران دعوت میکند تا برنامههایی با تم Meme (مانند بازیهای Meme مبتنی بر هوش مصنوعی یا مولدهای تصویر پویا) بسازند. این همکاری، پایگاه کاربری اکوسیستم را گسترش میدهد و در عین حال، یک خط لوله یکپارچه درون زنجیرهای را برای سازندگان فراهم میکند: از ایدهپردازی تا توزیع و صدور دارایی.





























تا ژوئن 2025، بیش از 17 میلیون کیف پول منحصر به فرد به این پلتفرم متصل شدهاند و 121,000 برنامه غیرمتمرکز (dApps) ایجاد شده است. هزاران سازنده به طور فعال از این پلتفرم برای توسعه بازی ها، میم ها، برنامه های غیرمتمرکز و محتوای تعاملی استفاده میکنند.













اینفینیتی گراند از طریق فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی و وب 3، صنعت بازی سنتی را متحول میکند. این پلتفرم با بهرهگیری از روترهای مدل، کیتهای توسعه هوش مصنوعی ماژولار و معماری یکپارچه اکوسیستم، قصد دارد کارایی توسعه بازی را بهبود بخشد، هزینهها را کاهش دهد و نوآوری خلاقانه را برانگیزد. این پلتفرم، مکانیسمهای مالکیت غیرمتمرکز و توکنومیکهای به خوبی طراحی شده را معرفی میکند تا منافع بین توسعهدهندگان، بازیکنان و جامعه را به طور کامل همسو کند و به طور مشترک یک اکوسیستم بازی پویا و پر جنب و جوش بسازد.





اینفینیتی گراند در حال شکلدهی به جامعهای مبتنی بر هوش مصنوعی است که در آن همه میتوانند به راحتی دیدگاههای منحصر به فرد خود را خلق، بیان و به اشتراک بگذارند. هوش مصنوعی قرار نیست جایگزین خلاقیت شود، بلکه قرار است آن را تقویت کند.









در مجموع، Infinity Ground در حال رهبری یک تغییر الگو در تولید محتوا با محوریت فناوریهای هوش مصنوعی و وب ۳ است. این پلتفرم، یک پلتفرم خلاق باز و قابل دسترس برای همه ایجاد میکند که از طریق ابزارهای توسعه هوشمند بدون آستانه، مکانیسمهای مالکیت محتوای شفاف و یک اکوسیستم غنی از مشارکتها و مشوقها، برای همه قابل استفاده و مفید است. چه یک توسعهدهنده، هنرمند یا کاربر عادی باشید، فقط با یک ایده، میتوانید به سرعت آن را تحقق بخشید و از آن به صورت درون زنجیرهای درآمد کسب کنید.





با سرعت گرفتن ادغام بلاکچین و هوش مصنوعی، Infinity Ground فقط یک پلتفرم ابزار نیست، بلکه نقطه شروع یک جنبش خلاق غیرمتمرکز است. در آینده، مالکیت محتوا، کانالهای توزیع و انتساب ارزش، همگی ممکن است در چنین اکوسیستم جدیدی اساساً تغییر شکل دهند. اکنون بهترین زمان برای مشارکت است.





سلب مسئولیت: این اطلاعات هیچ گونه مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین به منزله توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



