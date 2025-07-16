HYPE یک ارز رمزنگاری مبتنی بر بلاکچین است که پلتفرم غیرمتمرکز Hyperliquid را توانمند می‌کند و برای انقلابی کردن معاملات روی زنجیره و ارائه نقدینگی طراحی شده است. HYPE در نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد و با هدف مقابله با چالش‌های مداوم شفافیت، کارایی و دسترسی در بخش دیفای (DeFi) توسعه یافت. با استفاده از فناوری پیشرفته بلاکچین، HYPE به کاربران اجازه می‌دهد در محیط معاملاتی با عملکرد بالا و بدون مجوز شرکت کنند در حالی که امنیت، تأخیر کم و بهره‌وری هزینه را تضمین می‌کند. این توکن به عنوان ستون فقرات اکوسیستم Hyperliquid عمل می‌کند و حکومت، تشویق مشارکت جامعه و حمایت از طیف گسترده‌ای از برنامه‌های DeFi را تسهیل می‌کند.

HYPE در سال ۲۰۲۴ توسط تیمی از مهندسان مجرب بلاکچین و نوآوران DeFi تأسیس شد که بسیاری از آنها قبلاً در پروژه‌های منبع باز و پروتکل‌های اصلی DeFi مشارکت داشتند. دید تیم بنیانگذار این بود که پلتفرمی ایجاد کنند که می‌تواند دسترسی به ابزارهای پیشرفته معاملاتی و نقدینگی را دموکراتیک کند و با استفاده خلاقانه از فناوری بلاکچین کاربران جهانی را توانمند کند.

از زمان تأسیس، HYPE به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است، از جمله راه‌اندازی موفق شبکه اصلی در نوامبر ۲۰۲۴، توزیع اولین ایردراپ خود به بیش از ۱۰۰,۰۰۰ کاربر اولیه و تأسیس بنیاد Hyper برای مدیریت توسعه مستمر. این پروژه پس از راه‌اندازی مبتنی بر جامعه و مدلهای شفاف توکنومیکی توجه قابل توجهی را به خود جلب کرد و HYPE را به عنوان یکی از پیشتازان نوآوری در فضای DeFi مطرح کرد.

اکوسیستم HYPE شامل چندین محصول به هم پیوسته است که با هم کار می‌کنند تا راه‌حلی جامع برای معامله‌گران و ارائه‌دهندگان نقدینگی DeFi ارائه دهند.

پلتفرم معاملاتی Hyperliquid

پلتفرم Hyperliquid به عنوان کاربرد اصلی اکوسیستم HYPE عمل می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال را با نقدینگی بالا و لغزش کم معامله کنند. این پلتفرم که بر روی بلاکچین با عملکرد بالا ساخته شده است، تراکنش‌های سریع، امن و مقرون به صرفه را فعال می‌کند. در حال حاضر، Hyperliquid توسط ده‌ها هزار معامله‌گر برای معاملات نقدی و مشتقات استفاده می‌شود و یکی از پیشرفته‌ترین راه‌حل‌های معاملاتی غیرمتمرکز در بازار است.

پاداش‌ها و تشویق‌های جامعه

HYPE عملکرد خود را با ارائه پاداش‌ها و تشویق‌های مداوم به جامعه گسترش می‌دهد. از طریق برنامه‌ریزی شفاف انتشار، کاربران می‌توانند توکن‌های HYPE را با مشارکت در معاملات، ارائه نقدینگی و حکومت کسب کنند. این رویکرد مشارکت فعال جامعه را تقویت می‌کند و اطمینان می‌دهد که ارزش به فعال‌ترین شرکت‌کنندگان می‌رسد.

بنیاد Hyper و کمک‌های جامعه

بنیاد Hyper خزانه اکوسیستم را مدیریت کرده و توزیع کمک‌های جامعه را نظارت می‌کند. این کمک‌ها توسعه اکوسیستم، تأمین مالی پروژه‌های جدید و تحرک نوآوری در شبکه Hyperliquid را حمایت می‌کنند. با حمایت از سازندگان و مشارکت‌کنندگان، بنیاد اطمینان می‌دهد که اکوسیستم به طور بلندمدت پایدار و رشد می‌کند.

این اجزا با هم کار می‌کنند تا محیطی روان ایجاد کنند که در آن HYPE به عنوان توکن کاربردی و حکومتی عمل کند و تمام تعاملات درون شبکه را توانمند کند، ایجاد یک اکوسیستم DeFi خودکفای و به سرعت در حال رشد.

بخش DeFi در حال حاضر با چندین چالش بحرانی مواجه است که HYPE قصد دارد با رویکرد نوآورانه خود آنها را حل کند:

۱. کمبود شفافیت و عدالت

کاربران در DeFi اغلب با تخصیص توکن‌های غیرشفاف و مزایای داخلی مواجه می‌شوند که منجر به عدم اعتماد و کاهش مشارکت می‌شود. این مشکل هم کاربران جدید و هم کاربران مجرب را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث ناکارآمدی و شک‌گرایی می‌شود. راه‌حل‌های سنتی به دلیل کنترل متمرکز و عدم مشارکت جامعه نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند.

۲. ارائه نقدینگی ناکارآمد

یکی دیگر از چالش‌های مهم، تکه‌تکه شدن و ناکارآمدی نقدینگی در پلتفرم‌های غیرمتمرکز است. این مشکل باعث لغزش بالا، تجربه معاملاتی ضعیف و جلوگیری از دسترسی کاربران به قیمت‌های بهینه می‌شود. رویکردهای فعلی سعی می‌کنند این مشکل را از طریق استخراج نقدینگی حل کنند، اما به دلیل تشویق‌های پایدار و عدم هم‌ترازی بلندمدت ناکام می‌مانند.

۳. موانع حکومت جامعه

بخش DeFi همچنین از مشارکت محدود جامعه در حکومت رنج می‌برد که خطر متمرکز شدن و خفه کردن نوآوری را ایجاد می‌کند. این چالش علیرغم تلاش‌های قبلی باقی مانده است زیرا مدل‌های موجود اغلب قدرت رای را به گروه کوچکی از ذینفعان محدود می‌کنند.

HYPE این نقاط درد را از طریق توکنومیکس مبتنی بر جامعه، حکومت شفاف و مکانیزم‌های تشویقی قوی حل می‌کند. با استفاده از فناوری بلاکچین، HYPE راه‌حلی جامع و کارآمد ارائه می‌دهد که نحوه تعامل کاربران با معاملات و حکومت DeFi را تغییر می‌دهد.

عرضه کل (حداکثر عرضه) توکن دیجیتال HYPE یک میلیارد توکن است. توزیع تناسبی HYPE به شرح زیر است:

توزیع اولیه (ایردراپ جامعه و کاربران اولیه): ۳۱٪

این تخصیص در نوامبر ۲۰۲۴ به حدود ۱۰۰,۰۰۰ معامله‌گر توزیع شد.

انتشار آینده و پاداش‌های جامعه: ۳۸.۹٪

برای تشویق‌ها و پاداش‌های مداوم به جامعه رزرو شده است.

مشارکت‌کنندگان اصلی: ۲۳.۸٪

به تیم اختصاص داده شده است، با توکن‌های قفل شده برای یک سال و وستینگ تا سال ۲۰۲۸.

بنیاد Hyper: ۶٪

برای خزانه بنیاد پروژه کنار گذاشته شده است.

کمک‌های جامعه: ۰.۳٪

برای کمک‌هایی که توسعه اکوسیستم را حمایت می‌کنند.

HIP-2: ۰.۰۱٪

تخصیص کوچکی برای یک پیشنهاد حکومتی خاص.

قابل توجه است که هیچ توکنی به سرمایه‌گذاران خصوصی، صرافی‌ها یا سازندگان بازار اختصاص داده نشد، که رویکرد مبتنی بر جامعه را تأکید می‌کند. عرضه در گردش فعلی حدود ۳۳۳ میلیون توکن از حداکثر عرضه یک میلیارد توکن است.

در اکوسیستم، HYPE چندین عملکرد دارد:

حکومت: حاملان توکن می‌توانند در مورد ارتقاء پروتکل، تغییرات پارامترها و مبادرت‌های جامعه پیشنهاد و رای دهند.

حاملان توکن می‌توانند در مورد ارتقاء پروتکل، تغییرات پارامترها و مبادرت‌های جامعه پیشنهاد و رای دهند. تشویق: کاربران با مشارکت در معاملات، ارائه نقدینگی و توسعه اکوسیستم HYPE کسب می‌کنند.

کاربران با مشارکت در معاملات، ارائه نقدینگی و توسعه اکوسیستم HYPE کسب می‌کنند. استیکینگ: HYPE می‌تواند برای امنیت شبکه استیک شود و پاداش‌های اضافی کسب کند.

در زمان راه‌اندازی، ۳۱٪ از توکن‌ها از طریق ایردراپ به کاربران اولیه توزیع شد. توکن‌های مشارکت‌کنندگان اصلی برای یک سال قفل شده‌اند و سپس تا سال ۲۰۲۸ به صورت خطی وست می‌شوند که هم‌ترازی بلندمدت را تضمین می‌کند. پاداش‌ها و انتشار جامعه بر اساس برنامه‌ریزی شفافی توزیع می‌شوند و رشد مستمر اکوسیستم را حمایت می‌کنند.

HYPE مدل حکومت روی زنجیره را اجرا می‌کند که به حاملان توکن اجازه می‌دهد در مورد پیشنهادات و تغییرات پروتکل رای دهند. مکانیزم‌های استیکینگ به کاربران اجازه می‌دهد توکن‌های خود را قفل کنند و پاداش کسب کنند که سود آنها توسط مشارکت شبکه و پارامترهای پروتکل تعیین می‌شود.

HYPE به عنوان یک راه‌حل نوآورانه در بخش DeFi ایستاده است و با توکنومیکس شفاف و رویکرد مبتنی بر جامعه چالش‌های اصلی را حل می‌کند. با پایه کاربری در حال رشد و اکوسیستم قوی، HYPE پتانسیل قابل توجهی برای تغییر نحوه تعامل معامله‌گران و ارائه‌دهندگان نقدینگی با دیفای غیرمتمرکز نشان می‌دهد. آماده‌اید معامله HYPE را شروع کنید؟ راهنمای جامع "راهنمای کامل معامله HYPE: از شروع تا معامله عملی" شما را از همه چیزی که باید بدانید - از اصول HYPE و تنظیم کیف پول تا استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته و تکنیک‌های مدیریت ریسک - هدایت می‌کند. چه تازه وارد ارزهای دیجیتال باشید یا یک معامله‌گر مجرب، این راهنمای مرحله به مرحله به شما دانشی را در پلتفرم امن MEXC می‌دهد. امروز نحوه به حداکثر رساندن پتانسیل HYPE خود را کشف کنید!