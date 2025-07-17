GINUX (شیبا سبز) یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاکچین است که به منظور توانمندسازی یک اکوسیستم غیرمتمرکز و مبتنی بر جامعه طراحی شده است و بر پایداری محیط زیست و توزیع عادلانه تمرکز دارد. این پروژه با هدف اختلال در اقتصاد توکنهای میم راهاندازی شده و خود را به عنوان یک دارایی دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز و بدون انتشار مطرح میکند که قصد دارد جامعه گستردهای از کاربران را جذب کند. این پروژه از فناوری بلاکچین برای فعال کردن تراکنشهای امن، شفاف و کارآمد استفاده میکند و در عین حال اقدامات دوستدار محیط زیست را ترویج میدهد. با ترکیب جذابیت ویروسی توکنهای میم و تعهد به پایداری، شیبا سبز به دنبال پاسخگویی به نگرانیهای سرگرمی و محیط زیست در فضای کریپتو است.
GINUX توسط گروهی از علاقهمندان و توسعهدهندگان بلاکچین که متعهد به ایجاد یک دارایی دیجیتال منصفانه و آگاه به محیط زیست بودند، تأسیس شد. اگرچه جزئیات خاصی در مورد تیم بنیانگذار شیبا سبز در منابع موجود وجود ندارد، اما اصول پروژه حول محور غیرمتمرکز بودن و حاکمیت جامعه میچرخد که نشاندهنده رویکردی جمعی در مقابل یک پروژه تحت رهبری یک بنیانگذار است. دید این تیم این است که منظره توکنهای میم را با معرفی توکنی که نه تنها سرگرمکننده است بلکه به محیط زیست نیز کمک مثبتی میکند، تغییر دهد.
از زمان تأسیس، GINUX به دستاوردهای متعددی دست یافته است، از جمله لیست شدن در صرافی MEXC که دید و دسترسی آن به مخاطبان جهانی را افزایش داده است. پروژه شیبا سبز نیز به دلیل تعهد به عملیات بدون انتشار و توزیع عادلانه توکن توجه زیادی به خود جلب کرده و خود را از بسیاری از توکنهای میم دیگر که هیچ مأموریت یا کاربرد مشخصی ندارند، متمایز کرده است.
اکوسیستم GINUX حول اجزای اصلی متعددی ساخته شده است که به ارائه ارزش به جامعه آن میپردازند:
پلتفرم/اپلیکیشن اصلی:
پلتفرم اصلی GINUX زیرساخت توکن غیرمتمرکز آن است که به کاربران اجازه میدهد توکن را معامله کنند، نگهداری کنند و در حاکمیت مبتنی بر جامعه آن شرکت کنند. این پلتفرم از فناوری بلاکچین برای اطمینان از شفافیت، امنیت و کارایی در تمام تراکنشها استفاده میکند. کاربران از کارمزدهای پایین معاملات و تجربه معاملاتی روان بهرهمند میشوند که شیبا سبز را برای علاقهمندان جدید و مجرب کریپتو قابل دسترس میکند.
مشارکت جامعه و انگیزهها:
GINUX عملکرد خود را با تقویت یک جامعه فعال از طریق مبادرتهای مختلف مشارکتی گسترش میدهد. این شامل رویدادهای مبتنی بر جامعه، پاداشهایی برای مشارکت و فرصتهایی برای مشارکت در توسعه پروژه است. این رویکرد نه تنها مشارکت کاربران را تشویق میکند بلکه اطمینان میدهد که اکوسیستم همچنان پرنشاط و واکنشگر به نیازهای جامعه باقی بماند.
مبادرتهای پایداری:
یک ویژگی متمایزکننده GINUX تعهد آن به عملیات بدون انتشار است. پروژه شیبا سبز با حمایت از مبادرتهای سبز و ترویج اقدامات دوستدار محیط زیست در صنعت کریپتو، به دنبال جبران اثرات محیط زیستی خود است. این مولفه به GINUX اجازه میدهد تا به سرمایهگذاران و کاربران آگاه به محیط زیست جذب کند.
این اجزا با هم کار میکنند تا یک اکوسیستم جامع ایجاد کنند که در آن GINUX به عنوان توکن مصرفی تمام تعاملات را تأمین میکند. نتیجه یک شبکه خودکفای است که مشارکت را پاداش میدهد، از پایداری حمایت میکند و رشد جامعه را ترویج میدهد.
کمبود پایداری در کریپتو:
بسیاری از ارزهای دیجیتال به دلیل تأثیرات محیط زیستی خود مورد انتقاد قرار گرفتهاند، به ویژه آنهایی که به مکانیزمهای اجماع مصرفکننده انرژی متکی هستند. GINUX با تعهد به عملیات بدون انتشار و حمایت از مبادرتهای سبز، به این موضوع پرداخته و استاندارد جدیدی برای داراییهای دیجیتال دوستدار محیط زیست ایجاد میکند.
متمرکز بودن و توزیع ناعادلانه:
توکنهای میم سنتی اغلب از کنترل متمرکز و توزیع ناعادلانه توکن رنج میبرند که منجر به نگرانی در مورد عدالت و شفافیت میشود. مدل کاملاً غیرمتمرکز و توزیع عادلانه شیبا سبز اطمینان میدهد که هیچ نهادی قدرت نامتناسبی در دست ندارد و اعتماد و شمولیت در جامعه ترویج میشود.
کاربرد محدود و مشارکت جامعه:
بسیاری از توکنهای میم فاقد کاربرد واقعی یا مشارکت معنادار جامعه هستند. GINUX با یکپارچه کردن حاکمیت مبتنی بر جامعه و ارائه انگیزههای ملموس برای مشارکت، این مشکل را برطرف میکند و اطمینان میدهد که کاربران سهم مستقیمی در موفقیت پروژه دارند.
GINUX از فناوری بلاکچین برای ارائه راهحلی امن، شفاف و کارآمد برای این چالشها استفاده میکند و نحوه تعامل کاربران با توکنهای میم و اکوسیستم گسترده کریپتو را تغییر میدهد.
عرضه کل (تعداد کل) توکن دیجیتال GINUX (شیبا سبز) حدوداً 5,245,959,055,814.6 توکن گزارش شده است. با این حال، منبع دیگری حداکثر عرضه را 10 تریلیون (10,000,000,000,000) توکن ذکر کرده است. این نشان میدهد که در حالی که حداکثر عرضه ممکن 10 تریلیون است، عرضه کل فعلی در گردش حدود 5.25 تریلیون است.
در مورد توزیع تناسبی GINUX، نتایج جستجوی موجود جزئیات دقیقی درباره نحوه تخصیص توکنها (مثل تیم، جامعه، نقدینگی، ذخایر) ارائه نمیدهد. تنها اطلاعات ارائه شده این است که شیبا سبز به عنوان یک توکن کاملاً غیرمتمرکز، بدون انتشار و توزیع عادلانه مبتنی بر جامعه توصیف شده است. این موضوع نشاندهنده تمرکز بر توزیع در جامعه است، اما بدون درصد دقیق یا تخصیص کیف پولها، توزیع تناسبی دقیق را نمیتوان از منابع ارائه شده تأیید کرد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد اقتصاد توکن یا نمودار دقیق توزیع، مشورت با وبسایت رسمی GINUX یا کاغذ سفید آن ضروری است. این اسناد معمولاً ساختار تخصیص را ترسیم میکنند، اما در نتایج جستجو موجود نبودند.
در اکوسیستم GINUX، این توکن عملکردهای متعددی دارد:
جزئیات خاصی در مورد برنامه گردش و زمانبندی باز شدن قفل توکنهای شیبا سبز در منابع فعلی موجود نیست. معمولاً این اطلاعات در کاغذ سفید یا مستندات رسمی پروژه ارائه میشود.
GINUX مدل حاکمیت مبتنی بر جامعه را پیادهسازی میکند که به دارندگان توکن اجازه میدهد تغییراتی را در اکوسیستم پیشنهاد و رای دهند. اگرچه جزئیات مربوط به مکانیزمهای سهامگذاری و پاداشهای بالقوه در منابع موجود مشخص نشده است، اما تأکید پروژه بر غیرمتمرکز بودن نشان میدهد که این ویژگیها ممکن است بخشی از نقشه راه بلندمدت آن باشند.
GINUX به عنوان یک راهحل نوآورانه در بخش توکنهای میم، با تمرکز بر غیرمتمرکز بودن، پایداری و مشارکت جامعه، چالشهای کلیدی را پوشش میدهد. با جامعه کاربری در حال رشد و تمرکز بر توزیع عادلانه، شیبا سبز پتانسیل قابل توجهی برای تغییر نحوه تعامل کاربران با داراییهای دیجیتال به شیوهای آگاه به محیط زیست نشان میدهد.
آمادهاید که شروع به معامله GINUX کنید؟ راهنمای جامع ما "راهنمای کامل معامله GINUX: از شروع تا معامله عملی" شما را از همه چیزی که باید بدانید راهنمایی میکند - از مبانی شیبا سبز و تنظیم کیف پول تا استراتژیهای معاملاتی پیشرفته و تکنیکهای مدیریت ریسک. چه تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال باشید و چه یک معاملهگر با تجربه، این راهنمای گام به گام شما را با دانش در پلتفرم امن MEXC مجهز خواهد کرد. ببینید چگونه امروز پتانسیل GINUX خود را به حداکثر برسانید!
در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC