دفتر سفارشات و عمق سفارشات چیستند؟









در معاملات ارز دیجیتال، دفتر سفارشات فهرستی است که بر اساس قیمت مرتب شده و شامل تمام سفارشات خرید و فروش جاری در بازار میباشد. بیشتر صرافیهای متمرکز از مدل دفتر سفارشات استفاده میکنند، جایی که سازندگان (میکرها) سفارشات خود را در سطوح مختلف قیمت ثبت میکنند و گیرندگان (تیکرها) این سفارشات را مطابقت داده و معاملات را تکمیل میکنند.









عمق سفارش به مجموع تعداد سفارشات در هر نقطه قیمت در دفتر سفارشات اشاره دارد. با بررسی عمق سفارش، تریدرها میتوانند نقدینگی بازار را درک کنند، یعنی تعداد سفارشاتی که میتوانند بلافاصله اجرا شوند. عمق سفارش عمیقتر معمولاً نشاندهنده نقدینگی بالاتر است، در حالی که عمق سفارش کم میتواند به نوسانات بیشتر قیمت یا اجرای کندتر معاملات منجر شود.





دفاتر سفارشات و عمق سفارش اطلاعات و شاخصهایی را در اختیار بازار قرار میدهند که مراجع دادهای برای تصمیمگیری تریدرها فراهم میکنند. تریدرها میتوانند از دفتر سفارشات برای درک وضعیت خرید و فروش فعلی در بازار استفاده کنند، از جمله بهترین قیمتهای خرید و فروش و سطح رقابت. عمق سفارش به تریدرها کمک میکند تا نقدینگی بازار و احتمال اجرای معامله را ارزیابی کنند.













دفتر سفارشات معمولاً از چهار بخش تشکیل شده است: سفارشات خرید، سفارشات فروش، قیمت و تعداد سفارشات.





سفارشات خرید: فهرستی از سفارشات خریداران که مایل به خرید داراییها با قیمتهای خاص هستند.





سفارشات فروش: فهرستی از سفارشات فروشندگانی که مایل به فروش داراییها با قیمتهای خاص هستند.





قیمت: سطوح قیمت سفارشات خرید و فروش. هر سطح قیمت نشاندهنده تعداد سفارشات برای خرید یا فروش داراییها است.





تعداد سفارشات: تعداد داراییها در سفارشات خرید و فروش.









4.1 دریافت سفارشات: هنگامی که تریدرها سفارشات خرید یا فروش ارسال میکنند، پلتفرم معاملاتی این سفارشات را دریافت میکند.





4.2 ثبت اطلاعات سفارش: سفارشات معمولاً شامل اطلاعاتی مانند جهت معامله، مقدار، قیمت و زمان سفارش هستند.





4.3 مرتبسازی سفارشات: دفتر سفارشات، سفارشات خرید و فروش را بر اساس قیمت از بالا به پایین یا پایین به بالا مرتب میکند و سفارشات با قیمت یکسان را گروهبندی میکند.





4.4 بهروزرسانی دفتر سفارشات: هنگامی که سفارشات جدید ایجاد میشوند، دفتر سفارشات آنها را در جای مناسب بر اساس قیمت وارد میکند و دفتر سفارشات را بهروزرسانی میکند.





4.5 تطابق معاملات: هنگامی که قیمتهای سفارشات خرید و فروش با یکدیگر تطابق میکند، یک معامله انجام میشود.





4.6 بهروزرسانی عمق سفارشات: دفتر سفارشات هرگاه سفارشات تطبیق داده شوند یا لغو شوند، عمق سفارشات را بهطور مناسب بهروزرسانی میکند و مقدار کل سفارشات خرید و فروش را در هر نقطه قیمت نمایش میدهد.





4.7 بهروزرسانیهای لحظهای: دفتر سفارشات بهطور لحظهای در پلتفرم معاملاتی بهروزرسانی میشود و سفارشات جدید و معاملات تکمیلشده را نمایش میدهد، که به تریدرها این امکان را میدهد که بر اساس آخرین شرایط بازار تصمیمگیری کنند.









5.1 شفافیت قیمت: دفتر سفارشات اطلاعات قیمت برای سفارشات خرید و فروش در بازار را فراهم میکند و به تریدرها این امکان را میدهد که سطوح قیمت فعلی بازار را بهطور واضح درک کنند.





5.2 ارزیابی عمق بازار: بازارهایی که عمق بیشتری دارند معمولاً جذابتر هستند زیرا نقدشوندگی بالاتری دارند و اسپرد خرید و فروش کمتری ارائه میدهند، که انجام عملیات خرید و فروش را برای تریدرها آسانتر میکند.





5.3 نظارت و تحلیل بازار: تریدرها میتوانند تغییرات دفتر سفارشات را مشاهده کرده و نیروهای خرید و فروش در بازار را مقایسه کنند و از این اطلاعات برای تدوین استراتژیهای معاملاتی و پیشبینی روند قیمتها استفاده کنند.









6.1 عمق ادغام شده: سیستم سفارشها را بر اساس دقت نمایشی که تنظیم کردهاید، نمایش میدهد.









6.2 روشهای نمایش سفارش: دو روش نمایش وجود دارد: مقدار و تجمعی.

مقدار: پسزمینه نمودار میلهای مقدار سفارشهای خرید و فروش را نشان میدهد.

مجموع: پس زمینه نمودار عمق سفارشهای خرید و فروش را نشان میدهد.









6.3 نمایش سفارش: با علامتگذاری گزینه "نمایش میانگین و مجموع"، سیستم قیمت میانگین، نام توکنها و مجموع توکنهای مبادله شده را در یک پنجره پاپآپ نمایش میدهد زمانی که موس خود را بر روی دادههای سفارش قرار دهید.







