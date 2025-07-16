AGON یک ارز رمزنگاری مبتنی بر بلاکچین است که اکوسیستم Agon Agent را تغذیه میکند، یک پلتفرم غیرمتمرکز که بر بهرهبرداری از هوش مصنوعی فوقالعاده چند حالته از طریق شبکهای از عاملهای تخصصی در حوزههای مختلف تمرکز دارد. AGON برای پاسخگویی به نیاز روزافزون به راهحلهای هوشمند و خودکار در اقتصاد دیجیتال راهاندازی شده است و به کاربران امکان میدهد با خدمات پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی تعامل کنند در حالی که امنیت، کارایی و مقیاسپذیری را تضمین میکند. این پلتفرم به گونهای طراحی شده است که تراکنشها، تحلیل دادهها و خودکارسازی را به صورت روان تسهیل کند و آن را به یک دارایی ارزشمند برای افراد و شرکتهایی که به دنبال بهرهگیری از قدرت هوش مصنوعی در عملیات خود هستند، تبدیل کند. ادغام AGON با MEXC به کاربران اجازه میدهد تا توکن را بخرند، نگهداری کنند، منتقل کنند و برای آن سهامگذاری کنند و مجموعهای جامع از ابزارها برای مدیریت داراییهای دیجیتال ارائه دهد.
AGON توسط تیمی از متخصصان با سابقهای گسترده در زمینه هوش مصنوعی، فناوری بلاکچین و مهندسی نرمافزار تأسیس شده است. چشمانداز بنیانگذاری این بود که پلتفرمی ایجاد شود که دسترسی به ابزارها و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را دموکراتیک کند و نحوه حل مشکلات پیچیده توسط کسبوکارها و افراد را تحول دهد. از زمان تأسیس، تیم AGON بر ساخت زیرساختی قوی و مقیاسپذیر تمرکز کرده است که قادر به پشتیبانی از طیف گستردهای از عاملهای هوش مصنوعی و برنامههای غیرمتمرکز باشد.
نقاط عطف کلیدی توسعه شامل راهاندازی موفق شبکه اصلی AGON، ادغام عاملهای هوش مصنوعی چند حالته و برقراری شراکتهای استراتژیک با ارائهدهندگان برجسته فناوری است. این پروژه به دلیل رویکرد نوآورانه در ترکیب هوش مصنوعی و بلاکچین شناخته شده است و AGON را به عنوان پیشگام در حوزه در حال ظهور اکوسیستمهای هوش مصنوعی غیرمتمرکز مطرح کرده است.
اکوسیستم AGON شامل چندین محصول مرتبط به هم است که هدف آنها ارائه راهحل جامعی برای کاربرانی است که به دنبال قابلیتهای پیشرفته هوش مصنوعی هستند:
این اجزا با هم کار میکنند تا محیطی روان ایجاد کنند که در آن AGON به عنوان توکن محتوا تمام تعاملات را تأمین میکند و به ایجاد یک اکوسیستم خودکفای و کارآمد کمک میکند.
اقتصاد دیجیتال با چندین چالش اساسی مواجه است که AGON به دنبال پاسخگویی به آنهاست:
AGON با ارائه زیرساختی غیرمتمرکز و مبتنی بر بلاکچین برای استقرار و مدیریت عاملهای هوش مصنوعی، این نقاط درد را برطرف میکند. این رویکرد دسترسی امن، شفاف و کارآمد به قابلیتهای پیشرفته هوش مصنوعی را تضمین میکند و به کاربران اجازه میدهد تا وظایف پیچیده را خودکار کرده و با اعتماد به نفس تصمیمگیری دادهمحور داشته باشند.
عرضه کل و توزیع تناسبی توکن دیجیتال AGON به پروژه خاصی که به آن اشاره میشود بستگی دارد. بر اساس دادههای موجود برای Agon Agent (AGON) که در MEXC فهرست شده است:
در داخل اکوسیستم AGON، توکن چندین تابع ایفا میکند:
در زمان فهرست شدن در MEXC، بخشی از توکنهای AGON وارد گردش شدند و بقیه تحت برنامهای برای انتشار قرار گرفتند که به ترویج ثبات بازار و رشد بلندمدت کمک میکند. جزئیات خاص در مورد زمانبندی بازگشایی در مستندات فعلی ذکر نشدهاند و باید در سند سفید رسمی مرجع شوند.
AGON مدل حکومتداری را اجرا میکند که به دارندگان توکن اجازه میدهد در فرآیندهای تصمیمگیری شرکت کنند، مانند رأیگیری برای ارتقاء پروتکل و تغییرات پلتفرم. سهامگذاری AGON نه تنها شبکه را ایمن میکند بلکه به کاربران فرصت کسب پاداشهای اضافی را میدهد که بازده آنها با توجه به مشارکت در شبکه و عوامل دیگر تعیین میشود.
AGON به عنوان یک راهحل نوآورانه در بخش هوش مصنوعی غیرمتمرکز مطرح است که با ادغام بلاکچین و فناوری هوش مصنوعی چند حالته، چالشهای کلیدی را برطرف میکند. با اکوسیستم قوی، ابزارهای کاربرپسند و فرصتهای سهامگذاری، AGON پتانسیل قابل توجهی برای تغییر نحوه تعامل کاربران با خدمات دیجیتال هوشمند از خود نشان میدهد. آمادهاید تا شروع به معامله AGON کنید؟ راهنمای جامع ما، "راهنمای کامل معامله AGON: از شروع کار تا معامله عملی"، شما را از همه چیزی که باید بدانید راهنمایی میکند - از اصول AGON و راهاندازی کیف پول تا استراتژیهای معاملاتی پیشرفته و تکنیکهای مدیریت ریسک. چه تازهکار در ارزهای دیجیتال باشید و چه معاملهگری با تجربه، این راهنمای گام به گام شما را با دانش در پلتفرم امن MEXC مجهز خواهد کرد. امروز نحوه به حداکثر رساندن پتانسیل AGON خود را کشف کنید!
در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC