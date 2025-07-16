سفارش One-Cancels-the-Other (OCO) چیست؟

در چشمانداز در حال تغییر ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاران اغلب برای پیشبینی دقیق حرکات آینده بازار با چالش مواجه میشوند. در چنین شرایطی، ممکن است در نظر داشته باشید از سفارش OCO (One-Cancels-the-Other) استفاده کنید: با قرار دادن دو سفارش در جهتهای مخالف به طور همزمان، میتوان به شناسایی فرصتهای موجود در بازار یا جلوگیری از افتهای شدید کمک کرد.
سفارشهای OCO در بازار اسپات به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا بهطور همزمان سفارشهای حد سود و ضرر و لیمیت را تنظیم کنند و در نتیجه به سرمایهگذاران در کنترل بهتر ریسک کمک میکنند.
سفارشهای OCO در بازار اسپات بهطور خودکار توسط سیستم معاملاتی اجرا میشوند و نیازی به دخالت دستی سرمایهگذار ندارد. این اجرای خودکار میتواند به سرمایهگذاران کمک کند تا از تصمیمگیریهای احساسی و قضاوتهای نادرست خودداری کرده و نظم معاملاتی را افزایش دهند.
با استفاده از استراتژی سفارش OCO در معاملات اسپات، سرمایهگذاران میتوانند بهطور همزمان قیمتهای استاپ-لاس، برداشت-سود، و قیمت لیمیت را تنظیم کنند و از نیاز به تنظیم دو سفارش جداگانه جلوگیری کنند. این میتواند زمان و انرژی نظارت را صرفهجویی کرده و بهرهوری معاملات را افزایش دهد.
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد اسپات OCO این است که وقتی یک سفارش اجرا میشود، سفارش دیگر بهطور خودکار لغو میشود. این کار به جلوگیری از معاملات تکراری کمک میکند و از ریسکهای غیرضروری جلوگیری مینماید.
استراتژی سفارش OCO اسپات برای سناریوهای معاملاتی مناسب است که به انعطافپذیری در پاسخ به نوسانات بازار، کنترل ریسک، و کاهش عدم قطعیت نیاز دارند.
پس از ورود به وبسایت رسمی MEXC، روی [اسپات] کلیک کنید تا رابط معاملاتی اسپات باز شود.
بر اساس تحلیل بازار و برنامه سرمایهگذاری خود، تعیین کنید که در چه قیمتی میخواهید داراییها را خرید/فروش کنید.
باید قیمتهای استاپ لاس و لیمیت را تنظیم کنید:
بهطور مشابه، باید قیمتهای استاپ لاس و لیمیت را تنظیم کنید:
پس از تایید اینکه پارامترها صحیح هستند، سفارش را ارسال کنید.
هنگامی که سفارش ارسال شد، باید شرایط بازار را به دقت نظارت کنید. وقتی قیمت به هر یک از شرایطی که تعیین کردهاید برسد، سیستم بهطور خودکار عملیات خرید/فروش مربوطه را اجرا کرده و سفارش شرطی دیگر را لغو میکند.
توجه
در استراتژی OCO اسپات، این دو سفارش شرطی به عنوان یک جفت وجود خواهند داشت و هنگامی که یکی از شرایط فعال شود، دیگری لغو خواهد شد.
آموزشها و راهنماها ممکن است در سیستمعاملهای مختلف متفاوت باشند. لطفاً به سیستمعامل خود توجه کنید.
پس از ورود به اپلیکیشن MEXC، روی [معامله] ضربه بزنید تا رابط معاملاتی اسپات باز شود.
سفارشهای OCO (One-Cancels-the-Other) در بازار اسپات یک استراتژی معاملاتی است که شامل تنظیم دو سفارش شرطی میشود؛ با اجرای یکی، دیگری بهطور خودکار لغو میشود. این استراتژی برای کنترل ریسک و انتخاب نقاط ورود به کار میرود.
هشدار ریسک: مزیت استراتژی OCO در بازار اسپات در این است که به سرمایهگذاران کمک میکند تا ریسک را کنترل کرده و معاملات را بهطور خودکار انجام دهند. با این حال، عیب این استراتژی این است که ممکن است به دلیل نوسانات شدید بازار، آنطور که انتظار میرود اجرا نشود. هنگام استفاده از استراتژی OCO در معاملات اسپات، ضروری است که نوسانات و ریسکهای بازار را به دقت نظارت کنید و مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی شما با اهداف سرمایهگذاری و تحمل ریسک هماهنگ است.
سلب مسئولیت: معاملات ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است. این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط ارائه نمیدهد. این یک توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. اطلاعات ارائهشده توسط MEXC Learn تنها جهت مرجع است و بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای موجود را بهطور کامل درک کرده و با احتیاط سرمایهگذاری کنید. فعالیتهای سرمایهگذاری کاربران مستقل از این سایت است.