سفارش One-Cancels-the-Other (OCO) چیست؟





در چشمانداز در حال تغییر ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاران اغلب برای پیشبینی دقیق حرکات آینده بازار با چالش مواجه میشوند. در چنین شرایطی، ممکن است در نظر داشته باشید از سفارش OCO (One-Cancels-the-Other) استفاده کنید: با قرار دادن دو سفارش در جهتهای مخالف به طور همزمان، میتوان به شناسایی فرصتهای موجود در بازار یا جلوگیری از افتهای شدید کمک کرد.









سفارش OCO (One-Cancels-the-Other) ترکیبی از یک سفارش استاپ-لاس و یک سفارش لیمیت را در یک سفارش OCO واحد قرار میدهد. اگر سفارش حد سود و ضرر فعال شود یا اگر سفارش لیمیت اجرا/تا حدی اجرا شود، سفارش دیگر بهطور خودکار لغو میشود. اگر هر کدام از این سفارشها به صورت دستی لغو شود، سفارش مربوطه نیز بهطور همزمان لغو میشود. سفارشهای OCO به سرمایهگذاران اجازه میدهند تا برای قیمتهای بهتری تلاش کنند، در حالی که اطمینان حاصل میکنند که تراکنشهای خرید/فروش تکمیل میشود. در بازار اسپات، این استراتژی معاملاتی زمانی به کار میرود که سرمایهگذاران بخواهند همزمان یک سفارش استاپ-لاس و یک سفارش لیمیت تنظیم کنند.





سفارشهای OCO در بازار اسپات به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا بهطور همزمان سفارشهای حد سود و ضرر و لیمیت را تنظیم کنند و در نتیجه به سرمایهگذاران در کنترل بهتر ریسک کمک میکنند.









سفارشهای OCO در بازار اسپات بهطور خودکار توسط سیستم معاملاتی اجرا میشوند و نیازی به دخالت دستی سرمایهگذار ندارد. این اجرای خودکار میتواند به سرمایهگذاران کمک کند تا از تصمیمگیریهای احساسی و قضاوتهای نادرست خودداری کرده و نظم معاملاتی را افزایش دهند.









با استفاده از استراتژی سفارش OCO در معاملات اسپات، سرمایهگذاران میتوانند بهطور همزمان قیمتهای استاپ-لاس، برداشت-سود، و قیمت لیمیت را تنظیم کنند و از نیاز به تنظیم دو سفارش جداگانه جلوگیری کنند. این میتواند زمان و انرژی نظارت را صرفهجویی کرده و بهرهوری معاملات را افزایش دهد.









یکی از ویژگیهای منحصر به فرد اسپات OCO این است که وقتی یک سفارش اجرا میشود، سفارش دیگر بهطور خودکار لغو میشود. این کار به جلوگیری از معاملات تکراری کمک میکند و از ریسکهای غیرضروری جلوگیری مینماید.









استراتژی سفارش OCO اسپات برای سناریوهای معاملاتی مناسب است که به انعطافپذیری در پاسخ به نوسانات بازار، کنترل ریسک، و کاهش عدم قطعیت نیاز دارند.









معاملهگران امیدوارند در زمان کاهش قیمت با هزینه کمتری خرید کنند اما از دست دادن فرصت خرید در صورت عدم کاهش و افزایش قیمت نگران هستند. بنابراین، اگر کاهش قیمت رخ ندهد و قیمت افزایش یابد، سیستم باید در قیمت مشخص شده خرید انجام دهد.





در این حالت، سفارش OCO اسپات شامل یک سفارش خرید استاپ-لاس و یک سفارش خرید لیمیت است.









معاملهگران بر این باورند که هنوز پتانسیل افزایش بیشتری از سقف موقت وجود دارد و میخواهند در بالاترین نقطه بفروشند، اما نگران کاهش مستقیم قیمت و از دست دادن سود هستند. بنابراین، اگر کاهش مستقیم قیمت رخ دهد، سیستم باید در قیمت مشخص شده فروش انجام دهد.





در این حالت، سفارش OCO اسپات شامل یک سفارش فروش استاپ-لاس و یک سفارش فروش لیمیت است.









سفارش فروش: قیمت (سفارش لیمیت) > قیمت بازار فعلی > قیمت فعالسازی استاپ-لاس (سفارش حد سود و ضرر)





سفارش خرید: قیمت (سفارش لیمیت) < قیمت بازار فعلی < قیمت فعالسازی استاپ-لاس (سفارش حد سود و ضرر)

















پس از ورود به وبسایت رسمی MEXC، روی [اسپات] کلیک کنید تا رابط معاملاتی اسپات باز شود.

















بر اساس تحلیل بازار و برنامه سرمایهگذاری خود، تعیین کنید که در چه قیمتی میخواهید داراییها را خرید/فروش کنید.













باید قیمتهای استاپ لاس و لیمیت را تنظیم کنید:





سفارش خرید استاپ لاس قیمتی است که در آن دارایی بهطور خودکار خریداری میشود، وقتی قیمت به سطح مشخصی میرسد.





سفارش خرید لیمیت قیمتی است که در آن دارایی بهطور خودکار خریداری میشود، وقتی قیمت به سطح پایینتری میرسد.













بهطور مشابه، باید قیمتهای استاپ لاس و لیمیت را تنظیم کنید:





سفارش فروش لیمیت قیمتی است که در آن دارایی بهطور خودکار فروخته میشود، وقتی قیمت به سطح بالاتری میرسد.





سفارش فروش استاپ لاس قیمتی است که در آن دارایی بهطور خودکار فروخته میشود، وقتی قیمت به سطح پایینتری میرسد.













پس از تایید اینکه پارامترها صحیح هستند، سفارش را ارسال کنید.













هنگامی که سفارش ارسال شد، باید شرایط بازار را به دقت نظارت کنید. وقتی قیمت به هر یک از شرایطی که تعیین کردهاید برسد، سیستم بهطور خودکار عملیات خرید/فروش مربوطه را اجرا کرده و سفارش شرطی دیگر را لغو میکند.





توجه





در استراتژی OCO اسپات، این دو سفارش شرطی به عنوان یک جفت وجود خواهند داشت و هنگامی که یکی از شرایط فعال شود، دیگری لغو خواهد شد.

آموزشها و راهنماها ممکن است در سیستمعاملهای مختلف متفاوت باشند. لطفاً به سیستمعامل خود توجه کنید.













پس از ورود به اپلیکیشن MEXC، روی [معامله] ضربه بزنید تا رابط معاملاتی اسپات باز شود.





















بر اساس تحلیل بازار و برنامه سرمایهگذاری خود، تعیین کنید که در چه قیمتی میخواهید داراییها را خرید/فروش کنید.













پس از تایید اینکه پارامترها صحیح هستند، سفارش را ارسال کنید.









هنگامی که سفارش ارسال شد، باید شرایط بازار را به دقت نظارت کنید. وقتی قیمت به هر یک از شرایطی که تعیین کردهاید برسد، سیستم بهطور خودکار عملیات خرید/فروش مربوطه را اجرا کرده و سفارش شرطی دیگر را لغو میکند.













سفارشهای OCO (One-Cancels-the-Other) در بازار اسپات یک استراتژی معاملاتی است که شامل تنظیم دو سفارش شرطی میشود؛ با اجرای یکی، دیگری بهطور خودکار لغو میشود. این استراتژی برای کنترل ریسک و انتخاب نقاط ورود به کار میرود.





هشدار ریسک: مزیت استراتژی OCO در بازار اسپات در این است که به سرمایهگذاران کمک میکند تا ریسک را کنترل کرده و معاملات را بهطور خودکار انجام دهند. با این حال، عیب این استراتژی این است که ممکن است به دلیل نوسانات شدید بازار، آنطور که انتظار میرود اجرا نشود. هنگام استفاده از استراتژی OCO در معاملات اسپات، ضروری است که نوسانات و ریسکهای بازار را به دقت نظارت کنید و مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی شما با اهداف سرمایهگذاری و تحمل ریسک هماهنگ است.





سلب مسئولیت: معاملات ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است. این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط ارائه نمیدهد. این یک توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. اطلاعات ارائهشده توسط MEXC Learn تنها جهت مرجع است و بهعنوان مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای موجود را بهطور کامل درک کرده و با احتیاط سرمایهگذاری کنید. فعالیتهای سرمایهگذاری کاربران مستقل از این سایت است.



