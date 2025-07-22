



ولوت کپیتال ( Velvet Capital ): زیرساخت هوشمند نسل جدید دیفای برای خلق، مدیریت و توکنایز کردن داراییها ولوت کپیتال یک اکوسیستم تحولآفرین در حوزه مالی غیرمتمرکز ( DeFi ) است که بهعنوان یک میانافزار جامع، امکان بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای بازار را برای پروژههای دیفای فراهم میسازد. این پلتفرم در قالب یک سیستمعامل کامل برای دیفای، با سادهسازی تراکنشهای آنچین، پشتیبانی از ایجاد و صدور خزانههای توکنایز شده، و ارائه ابزارهای پیشرفته مدیریت پرتفوی، نقش ستون فقرات زیرساختی را برای نسل جدیدی از خدمات مالی ایفا میکند. با پشتیبانی Binance Labs، ولوت کپیتال به کاربران – چه فردی و چه سازمانی – امکان میدهد تا بهراحتی صندوقهای سرمایهگذاری آنچین، محصولات ساختاریافته و پرتفویهای توکنایز شده را ایجاد، مدیریت و منتشر کنند. از زمان آغاز فعالیت، این پروژه رشد چشمگیری داشته و از یک ابزار ساده مدیریت پرتفوی، به یک زیرساخت یکپارچه و عمودی برای دیفای تکامل یافته است.





ولوت کپیتال اکنون بهعنوان یک اکوسیستم معاملاتی و مدیریت پرتفوی مبتنی بر نیت (intent-driven) و تقویتشده با هوش مصنوعی (DeFAI)، طیفی از راهکارهای نوین شامل اپلیکیشنهای بومی، ربات هوشمند تلگرام، APIهای قابل ادغام و سیستمعامل عاملمحور DeFAI را در اختیار کاربران قرار میدهد. این تحول راهبردی، ولوت کپیتال را در جایگاه یکی از پیشروترین بازیگران زیرساختی دیفای نسل آینده قرار داده است؛ جایی که تلفیق هوش مصنوعی، عملیات مبتنی بر نیت و قابلیتهای میانزنجیرهای (cross-chain) مسیر نوینی را برای سرمایهگذاران و توسعهدهندگان در فضای مالی غیرمتمرکز ترسیم میکند.













هدف راهبردی ولوت کپیتال، ترویج استراتژیهای سرمایهگذاری پیشرفته در حوزه دیفای و ارائه زیرساختهایی در سطح استانداردهای نهادی برای مدیریت حرفهای صندوقهای سرمایهگذاری است. این پلتفرم بهطور مشخص، چالشهای اساسی دیفای امروز را هدف قرار داده است؛ از جمله نقدینگی پراکنده، رابطهای کاربری پیچیده و موانع فنی که مانع پذیرش گسترده این فناوری در میان کاربران عمومی و سرمایهگذاران سنتی شدهاند. در همین راستا، Velvet.Capital اقدام به عرضه پرتفویهای رمزارزی غیرمتمرکز کرده است که بهصورت کامل از طریق قراردادهای هوشمند، با صرافیهای غیرمتمرکز و پروتکلهای مختلف دیفای یکپارچه شدهاند.





این رویکرد، نیاز به واسطههای متمرکز را حذف میکند و مالکیت واقعی و مستقیم داراییها را برای کاربران تضمین مینماید. این معماری منحصربهفرد، ولوت کپیتال را بهطور بنیادی از پلتفرمهای سنتی مدیریت دارایی متمرکز متمایز میکند. در حالیکه خدماتی در سطح حرفهای برای مدیریت پرتفوی ارائه میدهد، همزمان اختیار کامل داراییها را در اختیار کاربران نگه میدارد—ترکیبی که بهندرت در فضای سرمایهگذاری دیجیتال دیده میشود و میتواند نقشی کلیدی در پذیرش نهادی دیفای ایفا کند.









پس از طی مراحل توسعه عمیق و چندمرحلهای، نسخه دوم پلتفرم Velvet Capital بهطور رسمی منتشر شد—نسخهای تحولآفرین که اکنون بهعنوان یک سیستمعامل جامع برای معاملات و مدیریت پرتفوی در دیفای، با تکیه بر هوش مصنوعی و فناوری «اجرای مبتنی بر نیت» (intent-based execution) شناخته میشود. نسخه جدید ولوت با بهرهگیری از موتور اجرای هوشمند، این امکان را فراهم میکند تا کاربران مانند معاملهگران حرفهای، تنها با یک کلیک به پروتکلهای برتر دیفای متصل شوند، توکنها را با کارایی بالا معامله کنند، و پرتفویهای عملکردمحور ایجاد یا کاوش کنند. این بازطراحی کامل در زیرساختهای دیفای، با ترکیب قابلیتهای هوش مصنوعی و مدلهای نیتمحور، تجربهای کاملاً شهودی، سریع و قدرتمند را برای کاربران به ارمغان میآورد.





در حال حاضر، بیش از 20,000 معاملهگر از خدمات معاملاتی و مدیریت پرتفوی Velvet Capital استفاده میکنند—رقمی که نشاندهنده پذیرش گسترده پلتفرم و ارزش بالای آن در بازار است. جامعه کاربران این پروژه، طیف متنوعی از سرمایهگذاران خرد گرفته تا بازیگران نهادی، از جمله صندوقهای پوشش ریسک رمزارزی (crypto hedge funds) و مدیران داراییهای دیجیتال را در بر میگیرد. این تنوع، نشاندهنده جایگاه منحصربهفرد ولوت در ارائه راهکارهای دیفای در سطح حرفهای و نهادی است.









ولوت کپیتال به عنوان یک برنامه کاربردی کاربرپسند و همچنین یک میانافزار برای سایر پروتکلهای DeFi، جایگاه منحصر به فردی در DeFi دارد. Velvet.Capital به عنوان یک سیستم عامل بین زنجیرهای، به شرکتکنندگان در امور مالی غیرمتمرکز این امکان را میدهد تا محصولات متنوع DeFi را ایجاد کنند و از صدور سادهشده صندوقهای توکنیزهشده، اجرای پیشرفته معاملات، استخراج کارآمد نقدینگی و گزینههای انعطافپذیر نگهداری بین زنجیرهای پشتیبانی میکند.













نوآوری محوری Velvet Capital: سیستمعامل مبتنی بر نیت (Intent OS) — گذار از تعاملات سنتی به عملیات هدفمحور در دیفای





هسته اصلی نوآوری در Velvet Capital، توسعه سیستمعاملی مبتنی بر نیت (Intent Operating System) است؛ چارچوبی تحولآفرین که مدل رایج تعامل در دیفای—مبتنی بر تراکنشهای صریح و جزئی—را کنار گذاشته و آن را با رویکردی هدفمحور جایگزین میکند. در این مدل نوین، کاربران بهجای تعیین دقیق پارامترهای فنی برای هر معامله، صرفاً اهداف خود را بیان میکنند و پلتفرم مسئولیت اجرای بهینه و پیچیده آن را بر عهده میگیرد.





مزایای کلیدی این معماری عبارتاند از:





تجربه کاربری ساده و شهودی: کاربران میتوانند اهداف پیچیده معاملاتی یا استراتژیهای مدیریت پرتفوی خود را از طریق زبان طبیعی یا رابطی ساده و کاربرپسند بیان کنند؛ بدون نیاز به تعامل مستقیم با لایههای فنی. سیستم، کلیه فرایندهای فنی و تصمیمگیریهای عملیاتی را بهصورت خودکار انجام میدهد.





اجرای بهینه و هوشمند: موتور اجرای Velvet مسیرهای مختلف را بهصورت بلادرنگ ارزیابی کرده و با درنظر گرفتن عواملی مانند کارمزد شبکه (گس)، لغزش قیمت و شرایط بازار، بهترین مسیر اجرایی را انتخاب میکند. این رویکرد منجر به اجرای سریعتر، ارزانتر و دقیقتر معاملات میشود.





هماهنگی میانزنجیرهای (Cross-Chain): سیستم نیتمحور قابلیت اجرای استراتژیهای میانزنجیرهای را بدون نیاز به دخالت فنی کاربر فراهم میکند. کاربران میتوانند عملیات پیچیدهای را در چندین بلاکچین بهصورت یکپارچه انجام دهند، بدون آنکه درگیر فرآیندهای فنی مانند پل زدن یا جابجایی دستی دارایی شوند. این معماری نهتنها استانداردهای فعلی دیفای را بازتعریف میکند، بلکه مسیر را برای پذیرش گستردهتر فناوریهای غیرمتمرکز هموار میسازد—بهویژه برای کاربرانی که بهدنبال تجربهای حرفهای، اما بدون پیچیدگی فنی هستند.









عرضه نسخه بتای Velvet Unicorn: دستیار هوشمند AI برای تصمیمگیری آگاهانه در دیفای

یکی از دستاوردهای مهم و اخیر ولوت کپیتال، معرفی نسخه بتای Velvet Unicorn AI Copilot است—یک دستیار هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی که طراحی شده تا کاربران دیفای را در کشف فرصتهای جدید، تحلیل بازارهای آنچین و تصمیمگیری هوشمندانه در اکوسیستمهای مختلف یاری دهد.

این دستیار هوشمند که بهصورت یکپارچه در ترمینال Velvet Capital در دسترس است، با تکیه بر مدلهای آماری اختصاصی، توکنهای ترند را شناسایی کرده، فعالیتهای زنجیرهای را تحلیل میکند و روندهای قیمتی را پیشبینی مینماید. تلفیق این سطح از هوش مصنوعی با ابزارهای مدیریت پرتفوی و معاملات، گامی مهم در ارتقاء عملکرد و قابلیتهای کاربردی پلتفرمهای دیفای بهشمار میرود.





ویژگیهای کلیدی Velvet Unicorn عبارتاند از:





تحلیل لحظهای بازار: ارائه بینشهای جامع نسبت به روندهای بازار در بلاکچینهای مختلف، عملکرد توکنها و شناسایی فرصتهای نوظهور، بهصورت زنده و مبتنی بر دادههای واقعی آنچین.





ارزیابی خودکار ریسک: تحلیل دقیق فرصتهای سرمایهگذاری بر پایه دادههای زنجیرهای، سوابق عملکردی داراییها، و شرایط کلان بازار. این قابلیت به کاربران کمک میکند تصمیماتی آگاهانهتر و مدیریت ریسک مؤثرتری داشته باشند.





پیشنهادهای شخصیسازیشده معاملاتی: ارائه توصیههای هوشمند متناسب با ترجیحات کاربر، سطح ریسکپذیری و ترکیب پرتفوی، که به ایجاد استراتژیهای دقیقتر و متناسب با اهداف سرمایهگذاری کمک میکند. Velvet Unicorn گامی دیگر در راستای چشمانداز ولوت کپیتال برای هوشمندسازی و سادهسازی تجربه دیفای است؛ ابزاری که نهتنها پیچیدگی بازارهای غیرمتمرکز را کاهش میدهد، بلکه قدرت تصمیمگیری حرفهای را در اختیار کاربران خرد و نهادی قرار میدهد.









زیرساخت میانزنجیرهای ولوت کپیتال: گامی بنیادین در مدیریت پرتفوی چندزنجیرهای

یکی از دستاوردهای فنی برجسته Velvet Capital، توسعه زیرساخت میانزنجیرهای (cross-chain) جامع آن است—پایهای قدرتمند که امکان مدیریت داراییها و ساخت پرتفویهای توکنایز شده را در بستر چندین بلاکچین فراهم میسازد. این معماری پیشرفته، راه را برای تنوعبخشی بیشتر داراییها، افزایش بازدهی و بهرهبرداری از فرصتهای متنوع در سراسر اکوسیستمهای غیرمتمرکز هموار میکند.





قابلیتهای کلیدی این زیرساخت میانزنجیرهای عبارتاند از:





مدیریت پرتفوی چندزنجیرهای: کاربران میتوانند پرتفویهایی را ایجاد و مدیریت کنند که داراییهای آنها در بلاکچینهای مختلف توزیع شدهاند—رویکردی که ضمن تنوعبخشی به سرمایهگذاری، امکان بهینهسازی بازدهی را نیز فراهم میسازد.





انتقال یکپارچه داراییها بین زنجیرهها: ولوت کپیتال با انتزاع کامل پیچیدگیهای فنی انتقال دارایی بین بلاکچینها، تجربهای یکپارچه و روان را برای کاربران رقم میزند. بهجای تعامل با پلهای پیچیده یا فرآیندهای دستی، کاربران میتوانند بهراحتی داراییها را جابهجا کنند.





یکپارچگی با پروتکلهای دیفای، فارغ از بلاکچین: زیرساخت ولوت با طیف گستردهای از پروتکلهای دیفای در زنجیرههای مختلف سازگار است. این قابلیت «پروتکلنامحور» (protocol-agnostic) به کاربران امکان میدهد تا از طریق یک رابط کاربری واحد، به کل اکوسیستم دیفای دسترسی پیدا کنند.









قراردادهای هوشمند Velvet Capital با تمرکز بر سه اصل کلیدی—امنیت، کارایی و انعطافپذیری—طراحی شدهاند تا بهعنوان زیرساخت اصلی مدیریت دارایی در پلتفرم عمل کنند. این قراردادها مجموعهای از وظایف حیاتی در مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و سازوکارهای مالی را بهصورت خودکار و شفاف اجرا میکنند.





قابلیتهای کلیدی قراردادهای هوشمند Velvet عبارتاند از:





مدیریت خزانه (Vault Management): سیستم امکان ایجاد و مدیریت خودکار خزانههای سرمایهگذاری توکنایز شده را فراهم میکند. این خزانهها از پارامترهای قابل تنظیم پشتیبانی میکنند و قابلیت تعریف ساختارهای حاکمیتی (Governance) نیز در آنها لحاظ شده است—ویژگیای که آنها را برای مدیریت انعطافپذیر صندوقهای رمزارزی ایدهآل میسازد.





مدیریت ریسک داخلی: الگوریتمهای پیشرفته کنترل ریسک و تنظیم موقعیت (position adjustment) بهطور یکپارچه در بطن قراردادها تعبیه شدهاند. این مکانیزمها از سرمایه کاربران در برابر نوسانات شدید محافظت کرده و ثبات پرتفوی را حفظ میکنند، بدون نیاز به مداخله دستی.





توزیع شفاف کارمزدها: سازوکار جمعآوری و توزیع کارمزدها بهصورت خودکار و شفاف اجرا میشود. این سیستم نهتنها هزینههای عملیاتی پلتفرم را پوشش میدهد، بلکه سهم مدیریت خزانهها (Vault Managers) را نیز بهصورت عادلانه و مبتنی بر عملکرد اختصاص میدهد.













قابلیت «DeFi as a Service» یا DaaS در Velvet Capital، بستری پیشرفته برای نهادهای مالی فراهم میکند تا صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی و استراتژیهای سفارشی خود را در بستر دیفای ایجاد و اجرا کنند. این رویکرد، ولوت کپیتال را به یکی از معدود تأمینکنندگان زیرساخت تمامعیار برای پیادهسازی کاربردهای نهادی در فضای مالی غیرمتمرکز تبدیل کرده است.

مهمترین اجزای راهکار DaaS عبارتاند از:





راهکارهای White-label: نهادها میتوانند با استفاده از هسته فنی Velvet Capital، رابطهای کاربری و محصولات سرمایهگذاری خود را با برند اختصاصی راهاندازی کنند. این قابلیت امکان راهاندازی پلتفرمهای دیفای سفارشی را بدون نیاز به توسعه زیرساخت از صفر فراهم میسازد.





ابزارهای تطبیق با قوانین (Compliance): ویژگیهای یکپارچه گزارشدهی و انطباق با الزامات نظارتی، به نهادهای مالی کمک میکند تا فعالیتهای خود را با چارچوبهای قانونی مختلف همسو کرده و استانداردهای شفافیت را رعایت کنند—عاملی حیاتی برای ورود سرمایه نهادی به دیفای.





معماری مقیاسپذیر و نهادی: زیرساخت سطح سازمانی Velvet قابلیت پشتیبانی از معاملات پرتعداد، حجم بالای نقدینگی و اجرای استراتژیهای پیچیده را دارد. این معماری منعطف برای نهادهایی طراحی شده که بهدنبال عملکرد حرفهای در سطح بازارهای سنتی، اما در بستر غیرمتمرکز هستند. بهواسطه این مجموعه قابلیتها، Velvet Capital به پلی کارآمد میان امور مالی سنتی و اکوسیستم دیفای تبدیل شده—زیرساختی که نهتنها پذیرش نهادی را تسهیل میکند، بلکه به بازیگران حرفهای این امکان را میدهد تا با حفظ استانداردهای عملکرد و تطبیق، وارد دنیای امور مالی غیرمتمرکز شوند.









زیرساخت API پیشرفته Velvet Capital: درگاه اتصال نهادها و توسعهدهندگان به هسته دیفای هوشمند

ولوت کپیتال Velvet Capital با ارائه مجموعهای از APIهای قدرتمند و قابل توسعه، امکان اتصال مستقیم توسعهدهندگان شخص ثالث و نهادهای مالی به زیرساختهای اصلی خود را فراهم کرده است. این APIها بهگونهای طراحی شدهاند که ادغام آسان قابلیتهای معاملاتی، مدیریت پرتفوی و تحلیل بازار را در اپلیکیشنها و پلتفرمهای اختصاصی ممکن میسازند—در نتیجه، اکوسیستم دیفای به شکلی باز و مقیاسپذیر گسترش مییابد.

اجزای اصلی APIهای Velvet Capital عبارتاند از:





رابط های برنامه نویسی کاربردی معاملاتی (Trading API): دسترسی مستقیم به موتور اجرای معاملات و سیستم تجمیع نقدینگی Velvet Capital. این API امکان اجرای سریع و بهینه سفارشها را برای اپلیکیشنهای معاملاتی و الگوریتمی فراهم میسازد.





رابط های برنامه نویسی کاربردی مدیریت پرتفوی: ابزارهایی برای ایجاد، مدیریت و پایش پرتفویها بهصورت برنامهنویسیشده. این قابلیت برای شرکتهای مدیریت سرمایه و پلتفرمهایی که بهدنبال خودکارسازی عملیات سرمایهگذاری هستند، بسیار کاربردی است.





رابط های برنامه نویسی کاربردی تحلیل و دادههای بازار: دسترسی به دادههای بازار، شاخصهای عملکرد، و تحلیلهای ریسک در سطح نهادی. این API به مشتریان حرفهای کمک میکند تا تصمیمات مبتنی بر داده و تحلیلمحور اتخاذ کنند.













توکن VELVET: توکن بومی با کارکردهای حاکمیتی و اقتصادی در قلب اکوسیستم Velvet Capital

توکن VELVET، دارایی بومی پلتفرم Velvet Capital است که نقش چندلایهای در سازوکارهای درونپلتفرمی ایفا میکند؛ از جمله ایجاد انگیزه برای مدیران خزانه و سرمایهگذاران از طریق پاداشدهی، پشتیبانی از برنامههای ارجاع کاربران، و فعالسازی قابلیت استیکینگ بهمنظور دریافت veVELVET—نسخه قفلشده و دارای حق رأی برای مشارکت در حاکمیت پلتفرم.

اما نقش VELVET به همینجا محدود نمیشود. این توکن در چارچوب یک مدل توکنومیک پیشرفته طراحی شده که هدف آن، همراستاسازی منافع بازیگران کلیدی اکوسیستم و تسهیل رشد پایدار پلتفرم است. از جمله مزایای اقتصادی آن میتوان به مواردی همچون تخفیف در کارمزدها، مشارکت در تصمیمگیریهای حاکمیتی، و دسترسی به فرصتهای تولید بازده اشاره کرد.

توکن VELVET بهعنوان پیونددهنده عناصر اقتصادی و مدیریتی پلتفرم، نهتنها ابزار مشارکت کاربران در مسیر توسعه و تصمیمسازی Velvet Capital محسوب میشود، بلکه خود به محرکی برای پویایی و گسترش اکوسیستم دیفای بدل شده است.









مدل توکنومیک Velvet Capital: پیشران رشد مبتنی بر همراستاسازی منافع و انگیزههای بلندمدت

توکنومیک Velvet Capital با بهرهگیری از ترکیبی هوشمندانه از مکانیزمهای اثباتشده در دیفای، از جمله تخفیف در کارمزدها و نسخه ارتقاءیافته مدل ve(3,3)، یک چرخه رشد قدرتمند و خودتقویتشونده (flywheel) ایجاد کرده است. این ساختار که توسط پروتکلهای نسل جدید دیفای تأیید و بهکار گرفته شده، منافع دارندگان توکن، کاربران فعال و مدیران خزانهها را در یک راستا قرار میدهد و انگیزههای بلندمدت را با عملکرد پایدار پیوند میزند.





ویژگیهای کلیدی این مدل عبارتاند از:





قفلگذاری با حق رأی (Vote-Locking): کاربران میتوانند با استیککردن توکنهای VELVET، نسخه قفلشدهی آن یعنی veVELVET دریافت کنند. هرچه مدت زمان قفلگذاری طولانیتر باشد، قدرت رأیدهی بیشتر و تخفیفهای بالاتری در کارمزدها به کاربر تعلق میگیرد—مدلی که مشارکت پایدار و بلندمدت را تشویق میکند.





منطق استیکینگ (3,3): این ساختار مبتنی بر مفهوم «همکاری سودآور» طراحی شده و دارندگان توکن را به نگهداری بلندمدت و مشارکت فعال در حاکمیت ترغیب میکند. نتیجه آن، تقویت انسجام اجتماعی، کاهش فشار فروش، و تثبیت ارزش شبکه است.





پاداش عملکردی خزانهها: دارندگان veVELVET، متناسب با رأیهایی که به خزانههای مختلف اختصاص دادهاند، از عملکرد موفق آنها پاداش اضافی دریافت میکنند. این مکانیسم، کاربران را به تخصیص هوشمند منابع و مشارکت فعال در مدیریت داراییها تشویق میکند.









وِوِلِوِت: نسخه قفلشده حاکمیتی VELVET و محرک تعامل بلندمدت در اکوسیستم Velvet Capital

وِوِلِوِت ، نسخه قفلشده و دارای حق رأی توکن VELVET است که با هدف تقویت مشارکت حاکمیتی، ایجاد انگیزههای بلندمدت، و همراستاسازی منافع کاربران طراحی شده است. کاربران با استیککردن توکنهای VELVET و انتخاب مدتزمان قفلگذاری، مقدار متناظری از veVELVET دریافت میکنند—هرچه مدت قفل بیشتر باشد، میزان veVELVET دریافتی بالاتر خواهد بود.

این مدل، چند سازوکار کلیدی و انگیزشی را در سطح پلتفرم فعال میسازد:





مشوقهای زمانی (Time-Based Incentives): مقدار veVELVET بهصورت تدریجی با نزدیکشدن به زمان انقضای قفل کاهش مییابد (decay)، که این خود کاربر را به تمدید قفلگذاری و تداوم مشارکت در پلتفرم ترغیب میکند.





سطوح تخفیف در کارمزد (Fee Discount Tiers): دارندگان veVELVET بر اساس میزان و مدت زمان قفلگذاری، در سطوح مختلفی از تخفیف کارمزدهای پلتفرم قرار میگیرند—مزیتی عملیاتی که انگیزه اقتصادی ملموسی برای استیکینگ بلندمدت ایجاد میکند.





مشارکت در حاکمیت (Governance Participation): وِوِلِوِت ابزار مشارکت در تصمیمگیریهای کلیدی Velvet DAO محسوب میشود، مانند رأیگیری برای یکپارچهسازی پروتکلهای جدید یا بهروزرسانیهای استراتژیک. دارندگان veVELVET پس از شرکت در رأیگیریها، پاداشهای اضافی بهصورت VELVET دریافت میکنند تا اثرات تورمی و کاهش نسبی سهمشان جبران شود.









مدل تخصیص پویای پاداشها در Velvet Capital: رقابت سازنده، بهینهسازی بازده و کارایی بازار

در قلب معماری حاکمیتی Velvet Capital، یک سیستم توزیع پیشرفته و پویا قرار دارد که به دارندگان veVELVET اجازه میدهد پاداشهای توکن VELVET را به خزانههای (Vaults) خاصی اختصاص دهند. این مکانیزم نهتنها میزان تخصیص پاداش به هر خزانه را تحت کنترل جامعه قرار میدهد، بلکه بستری رقابتی میان مدیران خزانهها برای جذب حمایت رأیدهندگان ایجاد میکند.

سازوکارهای کلیدی این رقابت و تخصیص پویا عبارتاند از:





رقابت میان خزانهها (Vault Competition): مدیران خزانه برای جذب رأی veVELVET، باید عملکرد مطلوب خود را به نمایش بگذارند و مشوقهایی (incentives) برای رأیدهندگان تعریف کنند. این فرآیند رقابتی، موجب تمرکز پاداشها بر استراتژیهای موفقتر و بهینهتر میشود.





بهینهسازی بازده برای دارندگان توکن: دارندگان veVELVET که رأی خود را به خزانههای پربازده تخصیص میدهند، به تناسب عملکرد این خزانهها، پاداشهای بیشتری دریافت میکنند. این مدل انگیزشی، مشارکت فعال و تخصیص هوشمند منابع را در میان کاربران تسهیل میکند.





افزایش کارایی بازار (Market Efficiency): سیستم مشوقها باعث میشود جریان پاداشها بهصورت خودکار به سمت خزانههایی هدایت شود که استراتژیهای مؤثرتر و بازده بالاتری ارائه میدهند. این سازوکار دینامیک، نقش تنظیمگر بازار را ایفا کرده و موجب تخصیص بهینه سرمایه درون اکوسیستم میشود.









Velvet Capital با معرفی NFT اختصاصی Velvet Founders Club، لایهای نوآورانه از مالکیت و مشارکت را به پلتفرم خود افزوده است. این توکن غیرقابلتعویض (NFT) بهعنوان نشان عضویت بنیانگذاران اولیه در Velvet DAO عمل میکند و مزایای انحصاری و امتیازات دسترسی پیشرفته را برای دارندگان خود بههمراه دارد.

مزایای کلیدی Velvet Founders Club NFT شامل موارد زیر است:





افزایش ضریب پاداش (Reward Multipliers): دارندگان این NFT، در برنامههای ایردراپ امتیاز دوبرابر دریافت میکنند—مشوقی برای مشارکت فعالتر و بلندمدتتر در اکوسیستم.





تقویت قدرت حاکمیتی (Governance Boost): توان رأیدهی دارندگان NFT نیز دو برابر محاسبه میشود، که نفوذ آنها را در تصمیمگیریهای Velvet DAO افزایش میدهد. این مزیت، به دارندگان امکان میدهد در جهتگیری استراتژیک پلتفرم نقش مؤثرتری ایفا کنند.





دسترسی به بازار خزانهها (Vault Marketplace): دارندگان NFT به امکان ایجاد خزانههای سرمایهگذاری در بازار Velvet دسترسی دارند—ویژگیای که این NFT را به نوعی «کلید دسترسی» برای ساخت و مدیریت محصولات مالی توکنایز شده تبدیل میکند.





ویژگیهای انحصاری (Exclusive Features): دسترسی به استراتژیهای اختصاصی صندوقهای پوشش ریسک (hedge funds) و تحلیلهای محرمانه از منابع درونصنعتی، از دیگر امتیازات این NFT است که تنها در اختیار اعضای باشگاه مؤسسین قرار دارد.









توکن Velvet Capital اخیراً مجموعهای از کمپینهای گسترده توزیع توکن را با هدف تسریع پذیرش پلتفرم و تقویت رشد اکوسیستم راهاندازی کرده است. یکی از شاخصترین این برنامهها، کمپین ویژه کیفپول Binance بود که تا تاریخ ۷ مه ۲۰۲۵ ادامه داشت و از طریق آن، کاربران واجد شرایط با انجام فعالیتهای آنچین و اجتماعی، از یک استخر پاداش ۸ میلیون واحدی VELVET بهرهمند شدند.

اهداف کلیدی این کمپین به شرح زیر بود:





جذب کاربران جدید (User Acquisition): با ارائه پاداشهای مشوق، کاربران جدید ترغیب شدند تا برای نخستینبار از قابلیتهای پلتفرم Velvet—از جمله ساخت پرتفوی، استیکینگ یا تعامل با خزانهها—استفاده کنند.





تقویت اثرات شبکهای (Network Effects): افزایش تعداد کاربران فعال منجر به رشد حجم تراکنشها، بهبود نقدینگی، و ارتقاء پویایی بازار درونپلتفرم شد—عواملی که بهطور مستقیم موجب افزایش کارایی و جذابیت کلی اکوسیستم میشوند.





توزیع گسترده توکن (Token Distribution): هدف دیگر، گسترش مالکیت توکن VELVET میان طیف متنوعی از کاربران بود. این استراتژی، علاوه بر تقویت حاکمیت غیرمتمرکز، ریسک تمرکز مالکیت را کاهش داده و زمینهساز مشارکت فراگیر در تصمیمگیریهای Velvet DAO میشود.













ولوت کپیتال با ارائه مجموعهای از ابزارهای پیشرفته مدیریت پرتفوی، امکاناتی را در اختیار کاربران قرار میدهد که پیشتر تنها در دسترس مؤسسات مالی بزرگ و صندوقهای سرمایهگذاری حرفهای بود. این ابزارها طراحی شدهاند تا سرمایهگذاری در فضای دیفای را هوشمندانهتر، کارآمدتر و کمریسکتر کنند—در حالی که تجربه کاربری ساده و قابلدسترس باقی میماند.

قابلیتهای کلیدی این ابزارها عبارتاند از:





مدیریت خودکار پرتفوی (Automated Portfolio Management): کاربران میتوانند پرتفویهایی متنوع با تخصیص داراییهای مختلف ایجاد کنند که بهصورت خودکار و بر اساس استراتژیهای از پیش تعریفشده و روندهای بازار، متعادلسازی (rebalance) میشوند. این فرایند بهصورت آنچین و بدون نیاز به مداخله دستی انجام میگیرد.





بهینهسازی استخراج نقدینگی (Liquidity Mining Optimization): پلتفرم با تحلیل پروتکلها و شبکههای مختلف، فرصتهای بهینه استخراج نقدینگی را شناسایی کرده و بهصورت خودکار در استراتژیهای پربازده وارد میشود. این قابلیت موجب افزایش بهرهوری سرمایه بدون نیاز به نظارت مستمر کاربر میگردد.





مدیریت ریسک یکپارچه (Risk Management): از طریق الگوریتمهای هوشمند تنظیم موقعیت (position adjustment) و تنوعبخشی خودکار، پلتفرم سطح ریسک را کنترل کرده و از سرمایه محافظت میکند، در حالی که بهطور همزمان فرصتهای بازدهی حداکثری را شناسایی و فعال میسازد.









این پلتفرم از طریق ارائه خدمات جامع DaaS از موسسات پشتیبانی میکند:





عملیات صندوقهای پوشش ریسک: صندوقهای پوشش ریسک کریپتو میتوانند ابزارهای سرمایهگذاری در سطح موسسات را منتشر و مدیریت کنند.





ابزارهای مدیریت دارایی: مدیران سنتی از طریق پرتفویهای توکنیزه شده و محصولات ساختاریافته، داراییهای کریپتو را ارائه میدهند.





خزانههای شرکتی: شرکتها خزانههای کریپتو را با ابزارها و گزارشهای حرفهای مدیریت میکنند.









رابطهای برنامهنویسی کاربردی (API) و میانافزار Velvet Capital از ادغامهای متنوع توسعهدهندگان و پروتکلها پشتیبانی میکنند:





یکپارچهسازی پروتکل DeFi: سایر پروتکلهای DeFi میتوانند به موتور اجرایی و تجمیع نقدینگی Velvet Capital متصل شوند.





یکپارچهسازی کیف پول: کیف پولهای رمزنگاریشده میتوانند ویژگیهای مدیریت سبد سهام را با استفاده از زیرساخت Velvet Capital در خود جای دهند.





تجزیه و تحلیل و گزارشدهی: اشخاص ثالث به دادههای بازار و قابلیتهای تحلیلی دسترسی پیدا میکنند.













مزیت Velvet Capital در زیرساخت جامع DeFi نهفته است:





ادغام عمودی: برخلاف پلتفرمهایی که بر حوزههای خاص متمرکز هستند، Velvet Capital معماری کاملی از رابط کاربری تا بکاند ارائه میدهد.





ادغام هوش مصنوعی: ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی، تحلیل بازار و توصیههای معاملاتی را ارائه میدهند.





پشتیبانی بین زنجیرهای: پشتیبانی بومی از چند بلاکچین، پیچیدگی بین اکوسیستمها را از بین میبرد.





تمرکز نهادی: خدمات DaaS نیازهای نهادی را که اغلب توسط سایر پلتفرمهای DeFi نادیده گرفته میشوند، برآورده میکند.









با حمایت Binance Labs، Velvet Capital نه تنها بودجه، بلکه راهنمایی استراتژیک یکی از تأثیرگذارترین موسسات کریپتو را نیز دریافت میکند. این پشتیبانی موارد زیر را ارائه میدهد:





تخصص فنی: دسترسی به دانش فنی و زیرساخت Binance.





کانالهای بازار: ادغام بالقوه با اکوسیستم محصول Binance.





اعتبار: ارتباط با یک برند معتبر، اعتماد ایجاد میکند.









توکن Velvet Capital با ترکیب فناوری پیشرفته و رابط کاربری کاربرپسند، یک پیشرفت بزرگ در زیرساخت DeFi محسوب میشود که یک پلتفرم کامل مالی غیرمتمرکز را ارائه میدهد. نقش دوگانه آن به عنوان برنامه کاربری و میانافزار DeFi، فرصتهای تولید ارزش متعددی را ایجاد میکند.





توکنومیک پیچیده VELVET، قفل رأی، پاداش عملکرد و حقوق حاکمیتی را برای ایجاد یک اقتصاد پایدار همسو با ذینفعان ترکیب میکند. Velvet Capital با ویژگیهای هوش مصنوعی، قابلیتهای بین زنجیرهای و پشتیبانی در سطح نهادی، نسل بعدی زیرساختهای DeFi را رهبری میکند.





