Know Your Customer (KYC) یک فرآیند تأیید اجباری است که توسط مؤسسات مالی، از جمله MEXC، برای تأیید هویت کاربران خود اجرا می‌شود. در بازار رمزارزی که به سرعت در حال تغییر است، KYC به عنوان یک محافظت اساسی در برابر جرایم مالی مانند پولشویی، تأمین مالی تروریستی و کلاهبرداری عمل می‌کند. برای معامله‌گران HYPE و دارایی‌های دیجیتال دیگر، KYC به یک مرحله ضروری قبل از استفاده از تمامی قابلیت‌های پلتفرم‌های معاملاتی HYPE تبدیل شده است.

اجرای رویه‌های KYC عمدتاً توسط استانداردهای نظارتی بین‌المللی مانند توصیه‌های FATF و مقررات مالی محلی هدایت می‌شود که از صرافی‌های رمزارزی می‌خواهند تا همان سطح انطباق را که در مؤسسات مالی سنتی وجود دارد حفظ کنند. همان‌طور که HYPE از زمان عرضه خود به محبوبیت بیشتری دست یافته است، صرافی‌هایی که این توکن را فهرست کرده‌اند باید به الزامات انطباقی سخت‌گیرانه‌تری، به‌ویژه در کشورهایی با مقررات جامع رمزارزی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سنگاپور و ژاپن، پایبند باشند.

برای معامله‌گران HYPE به طور خاص، تأیید هویت KYC به طور مستقیم بر توانایی معامله، محدودیت‌های برداشت و دسترسی به برخی ویژگی‌های پلتفرم مانند پاداش‌های سهام‌گذاری، ایردراپ‌ها و مسابقات معاملاتی در پلتفرم‌های معاملاتی HYPE تأثیر می‌گذارد. اگرچه برخی معامله‌گران ممکن است KYC را یک مشکل بدانند، اما درک اهمیت آن در منظر گسترده‌تر نظارتی برای هر کسی که جدی‌وار به معامله HYPE یا سایر رمزارزها در بازار امروز علاقه‌مند است، ضروری است.

هنگام معامله HYPE در صرافی‌های تحت نظارت و پلتفرم‌های معاملاتی HYPE، کاربران معمولاً باید اطلاعات زیر را ارائه دهند:

یک شناسه عکس معتبر صادر شده توسط دولت (پاسپورت، گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی ملی)

(پاسپورت، گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی ملی) اثبات آدرس (قبض خدمات عمومی، صورتحساب بانکی صادر شده در 3 تا 6 ماه گذشته)

(قبض خدمات عمومی، صورتحساب بانکی صادر شده در 3 تا 6 ماه گذشته) در برخی موارد، یک سلفی با نگه داشتن شناسه خود همراه با یادداشتی دست‌نویس که تاریخ و نام پلتفرم را ذکر می‌کند

این الزامات اطمینان می‌دهند که با مقررات ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) انطباق وجود دارد و محیط معاملاتی ایمنی ایجاد می‌شود.

اکثر پلتفرم‌های ارائه‌دهنده معاملات HYPE سطوح مختلفی از تأیید هویت را اجرا می‌کنند که هر کدام مزایای خاص خود را دارند. به عنوان مثال، در MEXC:

تأیید هویت ابتدایی اجازه واریز رمزارزها و معاملات محدود را می‌دهد

اجازه واریز رمزارزها و معاملات محدود را می‌دهد تأیید هویت پیشرفته امکان برداشت روزانه بالاتر و دسترسی به جفت‌های معاملاتی و ویژگی‌های بیشتر را فراهم می‌کند

برای معامله‌گران نهادی HYPE، ممکن است سطح تأیید هویت شرکتی اضافی مورد نیاز باشد که شامل اسناد ثبت شرکت و اثبات اختیارات برای مدیر حساب می‌شود.

استانداردهای صنعت برای تأیید هویت در صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های معاملاتی HYPE به طور مداوم در حال تکامل هستند، و پلتفرم‌های پیشرو اکنون از تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی، تشخیص زنده بودن و بررسی اصالت اسناد برای تأیید هویت کاربران استفاده می‌کنند. این پیشرفت‌های فناوری به طور قابل توجهی بهره‌وری و دقت رویه‌های KYC برای معامله‌گران HYPE را بهبود بخشیده‌اند، زمان تأیید را از روزها یا هفته‌ها به ساعت‌ها یا حتی دقیقه‌ها در بسیاری از موارد کاهش داده‌اند.

فرآیند تأیید هویت KYC معمول برای معامله HYPE با موارد زیر شروع می‌شود:

ایجاد حساب در صرافی یا پلتفرم معاملاتی HYPE انتخابی شما رفتن به بخش تأیید هویت یا شناسایی در تنظیمات حساب انتخاب کشور محل اقامت که الزامات انطباق خاص را تعیین می‌کند بارگذاری اسناد مورد نیاز از طریق رابط امن پلتفرم انتظار برای تأیید تأیید هویت قبل از دسترسی به تمامی امکانات معاملاتی

در MEXC، فرآیند معامله HYPE از یک سیستم دو سطحی تأیید هویت ساده‌شده پیروی می‌کند:

تأیید سطح 1 : ارائه نام کامل، کشور محل اقامت و گذراندن تأیید چهره ابتدایی. این امر دسترسی فوری به واریز رمزارزها و معامله با محدودیت برداشت روزانه محدود را می‌دهد.

: ارائه نام کامل، کشور محل اقامت و گذراندن تأیید چهره ابتدایی. این امر دسترسی فوری به واریز رمزارزها و معامله با محدودیت برداشت روزانه محدود را می‌دهد. تأیید سطح 2: ارسال تصویر واضحی از شناسه صادر شده توسط دولت و تکمیل تأیید چهره که با عکس شناسه شما مطابقت دارد. این کار کلیه قابلیت‌های پلتفرم، از جمله محدودیت‌های برداشت بالاتر را فعال می‌کند.

پلتفرم MEXC از پاسپورت، کارت شناسایی ملی و گواهینامه رانندگی برای بیشتر کشورها پشتیبانی می‌کند. زمان‌های تأیید بسته به پلتفرم و حجم کاربران متفاوت است، اما اکثر صرافی‌های پردازش‌کننده معاملات HYPE تأیید ابتدایی را در عرض 10 تا 30 دقیقه هنگامی که سیستم‌های خودکار به طور بهینه کار می‌کنند، تکمیل می‌کنند. تأیید پیشرفته معمولاً 1 تا 3 روز کاری طول می‌کشد، بسته به وضوح اسناد ارسالی، حجم صف تأیید فعلی و هر گونه بررسی‌های امنیتی اضافی که در طول فرآیند بررسی فعال می‌شوند. در دوره‌های حجم بالا، مانند راه‌اندازی توکن‌های اصلی یا حرکت‌های بازار، تأیید ممکن است طولانی‌تر طول بکشد، بنابراین تکمیل KYC خیلی قبل از برنامه‌ریزی برای معامله مقادیر زیادی از HYPE در پلتفرم‌های معاملاتی HYPE توصیه می‌شود.

تکمیل تأیید هویت KYC به معامله‌گران HYPE حفاظت‌های امنیتی تقویت‌شده‌ای ارائه می‌دهد که به طور قابل توجهی خطر دسترسی غیرمجاز به حساب و فعالیت‌های تقلبی در پلتفرم‌های معاملاتی HYPE را کاهش می‌دهد. حساب‌های تأییدشده معمولاً دسترسی به موارد زیر را دارند:

ویژگی‌های امنیتی اضافی مانند فهرست سفید آدرس‌های برداشت

گزینه‌های احراز هویت دو مرحله‌ای پیشرفته

پشتیبانی مشتری اولویت‌دار برای حل هرگونه نگرانی امنیتی

این حفاظت‌ها به ویژه هنگام معامله یا نگهداری مقادیر زیادی HYPE که از زمان عرضه خود نوسان قیمت قابل توجهی داشته است، ارزشمند هستند.

کاربران تأییدشده از محدودیت‌های برداشت بالاتر به طور قابل توجهی برخوردار هستند، که بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی HYPE محدودیت‌های روزانه را از چند صد دلار به معادل ده‌ها یا صدها هزار دلار پس از تأیید کامل افزایش می‌دهند. علاوه بر این، معامله‌گران HYPE تأییدشده KYC به معاملات حاشیه‌ای، قراردادهای آتی، فرصت‌های سهام‌گذاری و مشارکت در فروش توکن دسترسی پیدا می‌کنند که ممکن است برای کاربران تأییدنشده موجود نباشد.

به طور خاص در MEXC، کاربران تأییدشده می‌توانند در رویدادهای Kickstarter و فعالیت‌های روز M که اغلب فرصت‌های انحصاری برای HYPE و سایر توکن‌ها را ارائه می‌دهند، شرکت کنند. تکمیل KYC اغلب یک پیش‌شرط برای شرکت در ایردراپ‌ها، مسابقات معاملاتی و برنامه‌های وفاداری است که می‌تواند مزایای قابل توجهی برای معامله‌گران فعال HYPE ارائه دهد. علاوه بر این، کاربران تأییدشده در یک محیط معاملاتی کاملاً مطابق عمل می‌کنند، که در معرض مشکلات قانونی، تعلیق حساب و محدودیت‌های معاملاتی غیرمنتظره کاهش می‌یابند و این امر توانایی آن‌ها را برای مدیریت مؤثر سرمایه‌گذاری‌های HYPE در پلتفرم‌های معاملاتی HYPE تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

نگرانی‌های حریم خصوصی همچنان یکی از ملاحظات اصلی برای بسیاری از معامله‌گران HYPE است که به فرآیند KYC در پلتفرم‌های معاملاتی HYPE نزدیک می‌شوند. مهم است که بدانید صرافی‌های معتبر پروتکل‌های سخت‌گیرانه حفاظت از داده‌ها را اجرا می‌کنند که با استانداردهای جهانی حفاظت از داده‌ها مانند GDPR مطابقت دارند. داده‌های تأیید هویت کاربران معمولاً رمزگذاری شده و جدا از داده‌های معاملاتی ذخیره می‌شوند، و دسترسی به آن‌ها به پرسنل متخصص در حوزه انطباق محدود می‌شود نه کارکنان عمومی.

اگرچه حریم خصوصی کامل با KYC ممکن نیست، اما مکانیزم‌های حفاظتی موجود به منظور کاهش خطرات مواجهه در حالی که الزامات نظارتی را برآورده می‌کنند، طراحی شده‌اند. صرافی‌های پیشرو و پلتفرم‌های معاملاتی HYPE اطلاعات شخصی ارسال‌شده را از طریق رمزگذاری از ابتدا تا انتها، ذخیره‌سازی ابری امن با کنترل‌های دسترسی چندعاملی و بازرسی‌های امنیتی منظم توسط شرکت‌های مستقل امنیت سایبری محافظت می‌کنند. بسیاری از پلتفرم‌ها، از جمله MEXC، به روش‌های پیشرفته کاهش داده روی آورده‌اند که ذخیره‌سازی اطلاعات حساس را فقط به مدت زمان قانونی محدود می‌کنند، که این امر میزان مواجهه احتمالی داده‌های شخصی معامله‌گران HYPE را بیشتر کاهش می‌دهد.

مشکلات تأیید رایج شامل رد شدن اسناد به دلیل کیفیت بد تصویر، عدم تطابق نام بین اسناد ارسالی و مشکلات تاریخ انقضا اسناد شناسایی است. این مشکلات معمولاً می‌توانند با ارسال دوباره تصاویر با وضوح بالاتر، ارائه اسناد حمایتی اضافی یا تماس با پشتیبانی مشتری برای کمک به تأیید دستی حل شوند. برخی کاربران نیز با محدودیت‌های منطقه‌ای مواجه می‌شوند که ممکن است توانایی آن‌ها را برای تکمیل سطوح مختلف تأیید بر اساس رابطه کشورشان با چارچوب نظارتی صرافی محدود کند.

صنعت رمزارزی به طور مداوم در حال کار برای موازنه بین ملاحظات حریم خصوصی و انطباق نظارتی است، و بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی HYPE اکنون به تکنولوژی اثبات دانایی صفر و دیگر راه‌حل‌های انطباقی حفظ حریم خصوصی که ممکن است در نهایت اطلاعات شخصی مورد نیاز را کاهش دهند در حالی که همچنان الزامات نظارتی را برآورده می‌کنند، مطالعه می‌کنند. در این مدت، معامله‌گران HYPE باید با دقت سیاست‌های حریم خصوصی صرافی را بررسی کنند و استراتژی‌های معاملاتی متمرکز بر حریم خصوصی را در محدودیت‌های انطباق لازم در نظر بگیرند.

پیمایش موفق الزامات KYC یک مهارت ضروری برای معامله‌گران HYPE در محیط رمزارزی تحت نظارت امروز است. اگرچه این فرآیند ممکن است در ابتدا سنگین به نظر برسد، درک هدف آن در جلوگیری از جرایم مالی و حفاظت از اکوسیستم گسترده‌تر به قرار دادن این الزامات در منظر کمک می‌کند. با آماده‌سازی اسناد مناسب، انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی HYPE با فرآیندهای تأیید هویت کارآمد مانند MEXC و رسیدگی به هرگونه مشکل تأیید هویت به سرعت، معامله‌گران می‌توانند از این مرحله پیش‌نیاز عبور کنند و بر هدف اصلی خود تمرکز کنند: معامله مؤثر HYPE و بهینه‌سازی سبد رمزارز خود.