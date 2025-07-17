گرین شیبا اینو (GINUX) یک توکن کاملاً غیرمتمرکز و مبتنی بر جامعه است که با هدف تغییر اقتصاد مِم با تمرکز بر صفر تولید آلاینده و توزیع عادلانه طراحی شده است. برخلاف ارزهای سنتی، GINUX روی یک بلاکچین عمل میکند که به شبکهای غیرمتمرکز از شرکتکنندگان متکی است تا تراکنشها را اعتبارسنجی کرده و یکپارچگی دفتر کل را حفظ کند. با این حال، بر اساس اطلاعات موجود از MEXC و منابع مرتبط، هیچ اشارهای به فرآیند استخراج برای گرین شیبا اینو (GINUX) — مثل اثبات کار (PoW) یا اثبات سهام (PoS) — که در بسیاری از ارزهای دیجیتال رایج است، وجود ندارد.
به جای آن، GINUX به نظر میرسد یک توکن مِم با عرضه ثابت یا پیشاستخراج شده باشد که به طور عادلانه در اختیار جامعه قرار میگیرد و نه از طریق فعالیتهای استخراج مداوم تولید میشود. این رویکرد در میان سکههای مِم مانند گرین شیبا اینو رایج است که اغلب بر تعامل جامعه و رشد ویروسی نسبت به مکانیزمهای استخراج سنتی تأکید میکنند. برای تازهواردها، مهم است که بدانند ارزش و امنیت GINUX از جامعه و مکانیزمهای بلاکچین زیربنایی آن ناشی میشود و نه از فرآیند استخراجی که توکنهای جدید را به مرور زمان تولید میکند.
مکانیزم اجماع پروتکلی است که طی آن یک شبکه بلاکچین به اعتبار تراکنشها توافق میکند و امنیت و قابلیت اطمینان را بدون وجود یک نهاد مرکزی تضمین میکند. برای گرین شیبا اینو (GINUX)، مستندات رسمی و لیستهای MEXC به طور خاص به مکانیزم اجماعی مانند PoW، PoS یا دیگران اشاره نمیکنند.
معمولاً توکنهایی مانند GINUX که روی بلاکچینهای موجود (مثل اتریوم، بایننس اسمارت چین) ساخته شدهاند، از مکانیزم اجماع زنجیره میزبان خود به ارث میبرند. با این حال، بدون تأیید صریح از تیم رسمی گرین شیبا اینو یا کاغذ سفید، نمیتوان به طور قطع گفت که GINUX از چه مکانیزم اجماعی استفاده میکند. اگر GINUX یک توکن ERC-20 یا BEP-20 باشد، به ترتیب به اثبات سهام اتریوم یا اثبات سهام-اعتبار بایننس اسمارت چین متکی خواهد بود، اما این مسئله بدون شواهد مستقیم تنها حدسیات خواهد بود.
عدم وجود یک مکانیزم اجماع منحصر به فرد برای GINUX به این معناست که امنیت و نهایت تراکنش آن به پروتکل بلاکچین زیربنایی وابسته است. این یک تمایز کلیدی نسبت به پروژههای بلاکچین بومی است که قوانین اجماع خود را توسعه داده و نگهداری میکنند.
از آنجایی که به نظر نمیرسد گرین شیبا اینو (GINUX) فرآیند استخراجی به معنای سنتی داشته باشد، هیچ پاداش استخراج، یارانه بلاک یا برنامههای تورمی مرتبط با ایجاد توکنهای جدید وجود ندارد. اقتصاد این توکن به جای آن توسط توزیع اولیه، تعامل جامعه و فعالیت معاملاتی روی پلتفرمهایی مانند MEXC شکل میگیرد.
عرضه کل و عرضه در گردش GINUX در منابع موجود MEXC تفصیل داده نشده است، اما قیمت و ارزش بازار این توکن به طور عمومی ردیابی میشود، که دادههای اخیر نشان میدهد قیمت تقریباً $۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲۷۹ برای هر گرین شیبا اینو و ارزش بازار حدود $۹۹,۶۸۰ است. بنابراین، سودآوری برای شرکتکنندگان از طریق معاملات و تحلیل بازار صورت میگیرد و نه از طریق عملیات استخراج.
برای کسانی که به GINUX علاقهمند هستند، روشهای اصلی مشارکت شامل معاملات و مشارکت در جامعه است و نه استخراج سختافزاری یا سهامگذاری برای پاداشهای بلاک.
با توجه به اینکه گرین شیبا اینو (GINUX) از استخراج سنتی پشتیبانی نمیکند، هیچ نیاز سختافزاری یا نرمافزاری خاصی برای تولید توکنهای جدید وجود ندارد. شرکتکنندگانی که به دنبال کسب GINUX هستند میتوانند این کار را از طریق معاملات در MEXC انجام دهند، جایی که این توکن لیست شده و به طور فعال علیه USDT معامله میشود.
برای معامله، کاربران به یک کامپیوتر یا دستگاه موبایل استاندارد با دسترسی به اینترنت، یک حساب MEXC و درکی ابتدایی از مکانیزمهای معاملات ارز دیجیتال نیاز دارند. نیازی به دستگاههای استخراج تخصصی، ASICها، GPUها یا نرمافزارهای استخراج نیست، زیرا توکن گرین شیبا اینو استخراج نمیشود بلکه در بازار آزاد معامله میشود.
GINUX (گرین شیبا اینو) به عنوان یک توکن مِم مبتنی بر جامعه با تمرکز بر غیرمتمرکزسازی و توزیع عادلانه متمایز میشود و نه استخراج ارز دیجیتال سنتی. برخلاف شبکههای اثبات کار یا اثبات سهام، GINUX به استخراج برای امنیت بلاکچین خود یا صدور توکنهای جدید متکی نیست. در عوض، ارزش و امنیت آن در تعامل جامعه و مکانیزمهای بلاکچین میزبان خود ریشه دارد.
برای کسانی که به گرین شیبا اینو (GINUX) علاقهمند هستند، روش اصلی مشارکت از طریق معامله در MEXC است، جایی که این توکن به راحتی برای خرید و فروش در دسترس است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه معامله GINUX و داراییهای دیجیتال دیگر، منابع آموزشی و راهنمای معاملات MEXC را بررسی کنید تا با اعتماد و امنیت شروع کنید.
