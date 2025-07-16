معاملات نقدی به خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال مانند روزانه زنجیره‌ای (CTD) در قیمت‌های فعلی بازار با تسویه فوری اشاره دارد. این مورد با معاملات مشتقات مانند آینده که تسویه در تاریخ بعدی انجام می‌شود، متفاوت است. در بازار نقدی CTD، معامله‌گران مالکیت واقعی توکن‌های CTD را کسب می‌کنند و معاملات از طریق سیستم دفتر سفارش انجام می‌شود که سفارش‌های خرید و فروش را بر اساس الویت قیمت و زمان تطبیق می‌دهد.

مزایای کلیدی معاملات نقدی CTD شامل:

مالکیت مستقیم توکن‌های CTD که امکان شرکت در اکوسیستم روزانه زنجیره‌ای را فراهم می‌کند.

اصطلاحات متداول در معاملات نقدی CTD:

پیشنهاد خرید (Bid) : بالاترین قیمتی که یک خریدار حاضر است برای CTD بپردازد.

هنگام انتخاب پلتفرم برای معاملات نقدی CTD، ویژگی‌های ضروری زیر را در نظر بگیرید:

حمایت از جفت‌های معاملاتی CTD : مطمئن شوید که پلتفرم جفت‌های CTD/USDT و سایر جفت‌های معاملاتی مرتبط را فهرست کرده است.

: مطمئن شوید که پلتفرم جفت‌های CTD/USDT و سایر جفت‌های معاملاتی مرتبط را فهرست کرده است. تدابیر امنیتی قوی : به دنبال ویژگی‌هایی مانند ذخیره‌سازی کیف پول سرد و احراز هویت دو عاملی باشید.

: به دنبال ویژگی‌هایی مانند ذخیره‌سازی کیف پول سرد و احراز هویت دو عاملی باشید. ساختار هزینه‌های رقابتی : کاهش هزینه‌های سازنده و گیرنده مستقیماً بر سودآوری معاملات نقدی CTD شما تأثیر می‌گذارد. MEXC هزینه‌های بسیار پایین سازنده و گیرنده برای معاملات CTD ارائه می‌دهد.

: کاهش هزینه‌های سازنده و گیرنده مستقیماً بر سودآوری معاملات نقدی CTD شما تأثیر می‌گذارد. MEXC هزینه‌های بسیار پایین سازنده و گیرنده برای معاملات CTD ارائه می‌دهد. رابط کاربری کاربرپسند : یک طرح شهودی با نمودارهای واضح و ناوبری آسان تجربه معاملاتی را بهبود می‌بخشد.

: یک طرح شهودی با نمودارهای واضح و ناوبری آسان تجربه معاملاتی را بهبود می‌بخشد. نقدشوندگی: حجم معاملات کافی در جفت‌های CTD، حداقل لغزش قیمت و اجرای سفارشات موثر را تضمین می‌کند.

MEXC جفت‌های معاملاتی جامع CTD، پروتکل‌های امنیتی قوی، نرخ‌های رقابتی و رابط کاربری کاربرپسند ارائه می‌دهد، که آن را گزینه مناسبی برای معامله‌گران نقدی CTD هم مبتدی و هم حرفه‌ای می‌کند.

ایجاد و تأیید حساب MEXC خود در www.mexc.com با استفاده از ایمیل یا شماره تلفن خود ثبت‌نام کنید.

رمز عبور امن تنظیم کنید و حساب خود را از طریق یک کد تأیید کنید.

تأیید هویت KYC را با ارائه مدارک شناسایی تکمیل کنید. واریز وجه به "دارایی‌ها" > "واریز" بروید.

برای ارز دیجیتال: ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید، آدرس واریز را کپی کنید و وجه را انتقال دهید.

برای پول فیات: از گزینه‌های موجود مانند پرداخت با کارت، معاملات P2P یا خدمات شخص ثالث استفاده کنید. دسترسی به رابط معاملات نقدی CTD به "معامله" > "نقدی" بروید.

جفت معاملاتی "CTD/USDT" را جستجو کنید.

نمودار قیمت، دفتر سفارش و معاملات اخیر را بررسی کنید. درک دفتر سفارش و نمودار عمق دفتر سفارش سفارش‌های خرید (پیشنهاد خرید) و فروش (پیشنهاد فروش) فعلی را نشان می‌دهد.

نمودار عمق نقدشوندگی بازار را در سطوح مختلف قیمت تصویر می‌کند. قرار دادن انواع مختلف سفارشات سفارش محدود : قیمت خاصی را تنظیم کنید که می‌خواهید CTD را بخرید یا بفروشید.

: قیمت خاصی را تنظیم کنید که می‌خواهید CTD را بخرید یا بفروشید. سفارش بازار : CTD را بلافاصله در بهترین قیمت موجود بازار بخرید یا بفروشید.

: CTD را بلافاصله در بهترین قیمت موجود بازار بخرید یا بفروشید. سفارش محدود توقف: قیمت تحریک را تنظیم کنید تا به طور خودکار سفارش محدود را زمانی که بازار به سطح مشخص شده شما برسد، قرار دهد. مدیریت سفارشات باز و مشاهده تاریخچه معاملات سفارشات فعال خود را در بخش "سفارشات باز" نظارت کنید.

اگر لازم است، سفارشات پر نشده را لغو کنید.

تاریخچه معاملات و موجودی CTD خود را در بخش "دارایی‌ها" ردیابی کنید. تمرین مدیریت ریسک سفارشات توقف ضرر را برای محدود کردن زیان‌های احتمالی تنظیم کنید.

در سطوح از پیش تعیین شده سود بگیرید.

سایز موقعیت را به طور مسئولانه حفظ کنید تا معرض ریسک مدیریت شود.

مبانی تحلیل تکنیکال : نمودارهای قیمت CTD را با استفاده از الگوهای شمعی و شاخص‌هایی مانند RSI و MACD تحلیل کنید تا روندها و نقاط ورود را شناسایی کنید.

: نمودارهای قیمت CTD را با استفاده از الگوهای شمعی و شاخص‌هایی مانند RSI و MACD تحلیل کنید تا روندها و نقاط ورود را شناسایی کنید. سطح حمایت و مقاومت : مناطق قیمتی را شناسایی کنید که معاملات نقدی CTD به طور تاریخی جهت خود را معکوس می‌کند تا ورود و خروج برنامه‌ریزی کنید.

: مناطق قیمتی را شناسایی کنید که معاملات نقدی CTD به طور تاریخی جهت خود را معکوس می‌کند تا ورود و خروج برنامه‌ریزی کنید. دنبال کردن روند : از تقاطع میانگین متحرک برای دنبال کردن روندهای غالب بازار استفاده کنید، با تحلیل حجم تأیید کنید.

: از تقاطع میانگین متحرک برای دنبال کردن روندهای غالب بازار استفاده کنید، با تحلیل حجم تأیید کنید. استراتژی‌های ورود و خروج : اهداف سود مشخص تنظیم کنید و از توقف ضرر دنباله‌دار برای قفل کردن سود در معاملات نقدی CTD استفاده کنید.

: اهداف سود مشخص تنظیم کنید و از توقف ضرر دنباله‌دار برای قفل کردن سود در معاملات نقدی CTD استفاده کنید. مدیریت ریسک: هر معامله را به 1-2٪ از پرتفوی خود محدود کنید، با توجه به پروفایل نوسان CTD تنظیم کنید.

معامله عاطفی : از تصمیم‌گیری بر اساس ترس یا طمع، به ویژه در طی نوسانات قیمت CTD، اجتناب کنید.

: از تصمیم‌گیری بر اساس ترس یا طمع، به ویژه در طی نوسانات قیمت CTD، اجتناب کنید. معامله بیش از حد : روی تنظیمات معاملاتی نقدی CTD با کیفیت تمرکز کنید نه معاملات مکرر؛ ساعات معاملاتی مشخصی تنظیم کنید.

: روی تنظیمات معاملاتی نقدی CTD با کیفیت تمرکز کنید نه معاملات مکرر؛ ساعات معاملاتی مشخصی تنظیم کنید. چشم‌پوشی از تحقیق : تصمیم‌ها را بر اساس تحلیل دقیق بنیادهای CTD و نقشه توسعه آن، نه فقط هیجان شبکه‌های اجتماعی، بنا کنید.

: تصمیم‌ها را بر اساس تحلیل دقیق بنیادهای CTD و نقشه توسعه آن، نه فقط هیجان شبکه‌های اجتماعی، بنا کنید. سایز موقعیت نادرست : هرگز بیش از 1-2٪ از پرتفوی خود را در هر معامله CTD ریسک نکنید.

: هرگز بیش از 1-2٪ از پرتفوی خود را در هر معامله CTD ریسک نکنید. FOMO و فروش هراس‌آمیز: قبل از معامله معیارهای ورود و خروج مشخصی تنظیم کنید تا از واکنش‌های تکانشی جلوگیری کنید.

معاملات نقدی روزانه زنجیره‌ای (CTD) مالکیت مستقیم و انعطاف‌پذیری برای طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. موفقیت در معاملات نقدی CTD به کاربرد اصول معاملاتی صحیح، تحقیق دقیق و مدیریت ریسک انضباطمند بستگی دارد. MEXC سفر معاملات CTD شما را با منابع آموزشی، ابزارهای نموداری پیشرفته و انواع مختلف سفارشات پشتیبانی می‌کند، تا اطمینان حاصل کنید که امنیت، نقدشوندگی و ویژگی‌های مورد نیاز برای معاملات نقدی CTD موثر در بازارهای ارز دیجیتال پویای امروز را دارید.