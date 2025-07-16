معاملات نقدی به خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال مانند روزانه زنجیرهای (CTD) در قیمتهای فعلی بازار با تسویه فوری اشاره دارد. این مورد با معاملات مشتقات مانند آینده که تسویه در تاریخ بعدی انجام میشود، متفاوت است. در بازار نقدی CTD، معاملهگران مالکیت واقعی توکنهای CTD را کسب میکنند و معاملات از طریق سیستم دفتر سفارش انجام میشود که سفارشهای خرید و فروش را بر اساس الویت قیمت و زمان تطبیق میدهد.
مزایای کلیدی معاملات نقدی CTD شامل:
اصطلاحات متداول در معاملات نقدی CTD:
هنگام انتخاب پلتفرم برای معاملات نقدی CTD، ویژگیهای ضروری زیر را در نظر بگیرید:
MEXC جفتهای معاملاتی جامع CTD، پروتکلهای امنیتی قوی، نرخهای رقابتی و رابط کاربری کاربرپسند ارائه میدهد، که آن را گزینه مناسبی برای معاملهگران نقدی CTD هم مبتدی و هم حرفهای میکند.
معاملات نقدی روزانه زنجیرهای (CTD) مالکیت مستقیم و انعطافپذیری برای طیف گستردهای از استراتژیهای معاملاتی ارائه میدهد. موفقیت در معاملات نقدی CTD به کاربرد اصول معاملاتی صحیح، تحقیق دقیق و مدیریت ریسک انضباطمند بستگی دارد. MEXC سفر معاملات CTD شما را با منابع آموزشی، ابزارهای نموداری پیشرفته و انواع مختلف سفارشات پشتیبانی میکند، تا اطمینان حاصل کنید که امنیت، نقدشوندگی و ویژگیهای مورد نیاز برای معاملات نقدی CTD موثر در بازارهای ارز دیجیتال پویای امروز را دارید.
