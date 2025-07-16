عامل آگون (AGON) یک توکن کاربردی است که به منظور توانمندسازی یک اکوسیستم هوش مصنوعی فوق هوشمند چند حالته راهاندازی شده است که از شبکهای از عاملهای تخصصی در حوزههای مختلف استفاده میکند. در هسته خود، عامل آگون برای مقابله با مشکل تکهتکه شدن اطلاعات و کارایی پایین در فضای هوش مصنوعی و خدمات داده طراحی شده است. برخلاف پلتفرمهای سنتی هوش مصنوعی، عامل آگون از یک شبکه غیرمتمرکز عاملهای هوش مصنوعی استفاده میکند که سیستمی کارآمدتر، شفافتر و قابل گسترش برای توسعهدهندگان، شرکتها و سازمانهای مبتنی بر داده فراهم میکند. توکن AGON قابل خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ مستقیماً روی MEXC است که آن را برای سرمایهگذاران حرفهای ارز دیجیتال و همچنین تازهواردان به معاملات ارز دیجیتال در دسترس قرار میدهد.
از منشأ آن در مقابله با تکهتکه شدن هوش مصنوعی و خدمات داده تا موقعیت فعلی به عنوان نیروی پیشگام در هوش مصنوعی غیرمتمرکز، تکامل عامل آگون نشاندهنده چشمانداز نوآورانه و تخصص فنی بنیانگذاران آن است.
