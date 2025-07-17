ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکز شدن ULTRON (ULX)

ULTRON (ULX) به عنوان یک شبکه بلاکچین توزیعشده بر اساس اصول رمزنگاری پیشرفته طراحی شده است. معماری آن به گونهای ساخته شده است که هم مقیاسپذیری و هم امنیت را به حداکثر برساند، با استفاده از یک دفتر کل کاملاً توزیعشده که توسط آرایهای جهانی از گرههای مستقل نگهداری میشود. شبکه ULTRON ULX از چندین جزء اصلی تشکیل شده است:
در داخل اکوسیستم ULTRON ULX، انواع مختلفی از گرهها وجود دارد که هر کدام عملکرد خاصی دارند:
در مورد ULTRON ULX، غیرمتمرکزسازی به معنای توزیع کنترل و تصمیمگیری در سراسر یک شبکه جهانی است، به جای اتکا به یک نهاد مرکزی. این امر از طریق تأیید رمزنگاری و یک مدل حکومتی دموکراتیک که اطمینان میدهد هیچ نهادی نمیتواند شبکه را تحت کنترل خود درآورد، حاصل میشود. قدرت از طریق یک سیستم حکومتی مبتنی بر توکن توزیع میشود که در آن دارندگان توکن ULX حقوق رایگیری متناسب با سهم خود دارند.
مدل حکومتی ULTRON به عنوان یک اکوسیستم خودتنظیمی طراحی شده است. تغییرات پروتکل و ارتقاءها نیاز به تأیید اکثریت دارندگان ULX دارند، که اطمینان میدهد شبکه طبق اراده جمعی جامعه خود تکامل مییابد. اعتبارسنجها نقش حیاتی دارند:
برای تشویق به رفتار صادقانه، اعتبارسنجها باید توکنهای ULX را سهامگذاری کنند که در صورت فعالیت مخرب میتوان آنها را توقیف کرد (کسر).
معماری غیرمتمرکز ULTRON ULX چندین مزیت حیاتی ارائه میدهد:
ULTRON ULX چندین پروتکل و فناوری پیشرفته را برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز در خود جای داده است:
امنیت شبکه ULX توسط رمزنگاری منحنی بیضوی تأمین میشود که حفاظت درجه نظامی با اندازه کلیدهای کارآمد را ارائه میدهد. مدیریت دادهها از طریق شکستن دادهها بهبود یافته است که دادهها را در چندین گره توزیع میکند تا هم امنیت و هم کارایی بازیابی را افزایش دهد. برای مقیاسپذیری، ULTRON ULX از راهحلهای لایه دوم استفاده میکند که قادر به پردازش حجم بالایی از تراکنشها در ثانیه بدون از دست دادن غیرمتمرکزسازی هستند.
چندین روش برای تعامل با شبکه ULTRON ULX وجود دارد:
برای خرید ULX و شرکت در شبکه، MEXC یک پلتفرم امن و کاربرپسند با روشهای خرید متعدد از جمله کارتهای اعتباری، انتقال بانکی و معاملات همتا به همتا ارائه میدهد.
معماری غیرمتمرکز ULTRON ULX امنیت و مقاومت در برابر سانسور بینظیری را با توزیع قدرت در سراسر شبکه جهانی گرهها فراهم میکند. برای استفاده کامل از این فناوری نوآورانه ULX، راهنمای کامل معاملات ULTRON (ULX) ما را در MEXC کاوش کنید که از بنیادی تا استراتژیهای پیشرفته همه چیز را پوشش میدهد.
