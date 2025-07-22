ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکز شدن OMN

معماری OMN به عنوان یک شبکه بلاکچین توزیع‌شده طراحی شده است که از اصول رمزنگاری پیشرفته برای اطمینان از امنیت و شفافیت استفاده می‌کند. اجزای اصلی شبکه OMN شامل موارد زیر است:

: مسئول اعتبارسنجی تراکنش‌ها و ایجاد بلوک‌ها در اکوسیستم OMN. لایه داده : مدیریت وضعیت بلاکچین OMN و ذخیره‌سازی رکوردهای تراکنش‌ها.

در اکوسیستم OMN، انواع مختلفی از گره‌ها وجود دارد:

: نسخه کاملی از بلاکچین OMN را نگهداری می‌کنند و تمام تراکنش‌ها و بلوک‌ها را اعتبارسنجی می‌کنند. گره‌های سبک : تنها اطلاعات ضروری OMN را ذخیره می‌کنند که باعث همگام‌سازی سریع‌تر و نیازهای منابع کمتر می‌شود.

OMN از مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کند که مصرف انرژی را به طور قابل توجهی نسبت به سیستم‌های سنتی اثبات کار کاهش می‌دهد و در عین حال امنیت شبکه OMN را حفظ می‌کند. این رویکرد به هزاران گره مستقل در سراسر جهان اجازه می‌دهد تا در حفظ یکپارچگی شبکه OMN شرکت کنند.

در متن OMN، غیرمتمرکز شدن به معنای توزیع کنترل و تصمیم‌گیری در یک شبکه جهانی است، نه اتکا به یک مرجع مرکزی. این امر از طریق موارد زیر به دست می‌آید:

: اطمینان می‌دهد که تمام تراکنش‌های OMN معتبر و غیرقابل دستکاری هستند. حکومت دموکراتیک: به حاملان توکن OMN اجازه می‌دهد در ارتقاء پروتکل و تصمیمات شبکه شرکت کنند.

قدرت در شبکه OMN از طریق یک سیستم حکومت مبتنی بر توکن توزیع می‌شود. حاملان توکن OMN حقوق رأی متناسب با سهم خود دریافت می‌کنند و یک اکوسیستم خودتنظیم‌شونده ایجاد می‌کنند که در آن تغییرات پروتکل نیاز به تأیید اکثریت دارد. اعتبارسنجان OMN مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارند:

توکن‌های سهام‌گذاری‌شده OMN به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل می‌کنند، زیرا اعمال بدمعنی می‌تواند منجر به از دست دادن سهم آن‌ها از طریق مکانیزم‌های جریمه شود.

مدل غیرمتمرکز OMN مزایای متعددی ارائه می‌دهد:

: اجماع توزیع‌شده نیازمند این است که یک مهاجم حداقل 51٪ از قدرت اعتبارسنجی شبکه OMN را کنترل کند که با رشد شبکه این امر به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. مقاومت در برابر سانسور : پس از تأیید تراکنش‌های OMN، نمی‌توان آن‌ها را مسدود یا بازگرداند که به کاربران حاکمیت مالی بی‌سابقه‌ای ارائه می‌دهد.

: شبکه OMN روی هزاران گره مستقل کار می‌کند که اطمینان می‌دهد حتی اگر برخی از گره‌ها از خط خارج شوند، ادامه پیدا می‌کند. شفافیت: تمام تراکنش‌های OMN روی یک دفتر کل عمومی غیرقابل تغییر ثبت می‌شوند که امکان تأیید مستقل و قابلیت بررسی بلادرنگ را فراهم می‌کند که سیستم‌های مالی سنتی نمی‌توانند با آن رقابت کنند.

عملیات غیرمتمرکز OMN بر پایه چندین ویژگی فنی استوار است:

: اطمینان می‌دهد که اجماع حتی در حضور گره‌های بدمعنی در شبکه OMN حفظ می‌شود. اثبات‌های صفردانش : امکان تراکنش‌های OMN خصوصی اما قابل تأیید را فراهم می‌کند.

: اختیارات امضایی را توزیع می‌کنند و امنیت OMN را افزایش می‌دهند. رمزنگاری منحنی بیضوی : حفاظت سطح نظامی با اندازه کلیدهای کارآمد برای تراکنش‌های OMN ارائه می‌دهد.

: ذخیره‌سازی داده‌های OMN را در چندین گره توزیع می‌کند که هم امنیت و هم کارایی بازیابی را بهبود می‌بخشد. راه‌حل‌های لایه-۲: مقیاس‌پذیری OMN را افزایش می‌دهند و اجازه می‌دهند شبکه حجم بالایی از تراکنش‌ها را در ثانیه پردازش کند بدون اینکه غیرمتمرکز شدن تحت تأثیر قرار گیرد.

برای پیوستن به شبکه OMN به عنوان یک اعتبارسنج یا اپراتور گره، شرکت‌کنندگان باید الزامات سخت‌افزاری حداقلی را داشته باشند و مقدار مشخصی از توکن‌های OMN را به عنوان وثیقه سهام‌گذاری کنند. انگیزه‌ها شامل موارد زیر است:

: کسب پاداش برای اعتبارسنجی تراکنش‌های OMN و امنیت شبکه. حقوق رأی: شرکت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی OMN متناسب با سهم خود.

حکومت جامعه از طریق فروم‌های اختصاصی OMN و پلتفرم‌های رأی‌گیری تسهیل می‌شود که به ذینفعان اجازه می‌دهد بهبودها را پیشنهاد دهند و در تغییرات پروتکل رأی دهند. برای کسانی که به درک فنی عمیق‌تری نیاز دارند، OMN مستندات جامع و منابع جامعه ارائه می‌دهد که شبکه OMN را برای هم تازه‌واردها و هم کاربران مجرب قابل دسترس می‌کند.

معماری غیرمتمرکز OMN امنیت و مقاومت در برابر سانسور بی‌نظیری ارائه می‌دهد که قدرت را در هزاران گره در سراسر جهان توزیع می‌کند.