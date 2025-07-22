ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکز شدن OMN

معماری OMN به عنوان یک شبکه بلاکچین توزیعشده طراحی شده است که از اصول رمزنگاری پیشرفته برای اطمینان از امنیت و شفافیت استفاده میکند. اجزای اصلی شبکه OMN شامل موارد زیر است:
در اکوسیستم OMN، انواع مختلفی از گرهها وجود دارد:
OMN از مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده میکند که مصرف انرژی را به طور قابل توجهی نسبت به سیستمهای سنتی اثبات کار کاهش میدهد و در عین حال امنیت شبکه OMN را حفظ میکند. این رویکرد به هزاران گره مستقل در سراسر جهان اجازه میدهد تا در حفظ یکپارچگی شبکه OMN شرکت کنند.
در متن OMN، غیرمتمرکز شدن به معنای توزیع کنترل و تصمیمگیری در یک شبکه جهانی است، نه اتکا به یک مرجع مرکزی. این امر از طریق موارد زیر به دست میآید:
قدرت در شبکه OMN از طریق یک سیستم حکومت مبتنی بر توکن توزیع میشود. حاملان توکن OMN حقوق رأی متناسب با سهم خود دریافت میکنند و یک اکوسیستم خودتنظیمشونده ایجاد میکنند که در آن تغییرات پروتکل نیاز به تأیید اکثریت دارد. اعتبارسنجان OMN مسئولیتهای زیر را بر عهده دارند:
توکنهای سهامگذاریشده OMN به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل میکنند، زیرا اعمال بدمعنی میتواند منجر به از دست دادن سهم آنها از طریق مکانیزمهای جریمه شود.
مدل غیرمتمرکز OMN مزایای متعددی ارائه میدهد:
عملیات غیرمتمرکز OMN بر پایه چندین ویژگی فنی استوار است:
برای پیوستن به شبکه OMN به عنوان یک اعتبارسنج یا اپراتور گره، شرکتکنندگان باید الزامات سختافزاری حداقلی را داشته باشند و مقدار مشخصی از توکنهای OMN را به عنوان وثیقه سهامگذاری کنند. انگیزهها شامل موارد زیر است:
حکومت جامعه از طریق فرومهای اختصاصی OMN و پلتفرمهای رأیگیری تسهیل میشود که به ذینفعان اجازه میدهد بهبودها را پیشنهاد دهند و در تغییرات پروتکل رأی دهند. برای کسانی که به درک فنی عمیقتری نیاز دارند، OMN مستندات جامع و منابع جامعه ارائه میدهد که شبکه OMN را برای هم تازهواردها و هم کاربران مجرب قابل دسترس میکند.
معماری غیرمتمرکز OMN امنیت و مقاومت در برابر سانسور بینظیری ارائه میدهد که قدرت را در هزاران گره در سراسر جهان توزیع میکند. برای بهرهبرداری کامل از این فناوری نوآورانه OMN، راهنمای کامل معاملات OMN ما را در MEXC بررسی کنید که از اصول تا استراتژیهای پیشرفته همه چیز را پوشش میدهد.
