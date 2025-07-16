ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکزسازی MEER

معماری MEER (شبکه Qitmeer) نشاندهنده یک شبکه بلاکچین توزیعشده است که بر اساس اصول پیشرفته رمزنگاری ساخته شده است. برخلاف سیستمهای متمرکز، MEER از یک دفتر کل کاملاً توزیعشده استفاده میکند که در میان آرایه جهانیای از گرههای مستقل نگهداری میشود. شبکه MEER با چندین مؤلفه اصلی ساختار یافته است:
انواع گرهها در اکوسیستم MEER شامل موارد زیر است:
این شبکه توسط پروتکل اجماع MeerDAG، مکانیزمی ترکیبی که راهحلهای لایه ۱ و لایه ۲ را ترکیب میکند، توان مییابد. این طراحی مشکلاتی مانند محدودیت اندازه بلاک و ازدحام شبکه را برطرف میکند و به طور قابل توجهی توان عملیاتی و مقیاسپذیری MEER را بهبود میبخشد در حالی که امنیت و غیرمتمرکزسازی را حفظ میکند.
در MEER، غیرمتمرکزسازی به معنای توزیع کنترل در سراسر یک شبکه جهانی است و نه وابسته به هیچ مقام مرکزی. این امر از طریق تأیید رمزنگاری و یک مدل حکومت دموکراتیک که مطمئن میشود هیچ موجودیت واحدی نمیتواند شبکه MEER را تحت کنترل بگیرد، به دست میآید.
قدرت از طریق یک سامانه حکومت مبتنی بر توکن توزیع میشود، جایی که دارندگان توکن MEER حقوق رأی متناسب با سهام خود دریافت میکنند. این موضوع یک اکوسیستم خودتنظیمشونده ایجاد میکند که در آن تغییرات پروتکل نیاز به موافقت اکثریت از جامعه MEER دارد. اعتباردهندگان نقش حیاتی دارند:
توکنهای MEER استیکشده آنها به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل میکنند، زیرا اعمال بدمعنی میتواند منجر به از دست دادن سهام آنها از طریق مکانیزمهای جریمه شود.
MEER چندین پروتکل و فناوری پیشرفته را برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز اجرا میکند:
معماری غیرمتمرکز MEER با توزیع قدرت در سراسر شبکه جهانیای از گرههای مستقل، امنیت و مقاومت در برابر سانسور بینظیری ارائه میدهد. برای بهرهبرداری کامل از این فناوری نوآورانه MEER، راهنمای جامع معاملات MEER ما در MEXC را بررسی کنید که از اصول اولیه تا استراتژیهای پیشرفته معاملات MEER را پوشش میدهد.
در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC
در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه
1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر
TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar
1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC