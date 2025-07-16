ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکزسازی MEER

معماری MEER (شبکه Qitmeer) نشان‌دهنده یک شبکه بلاکچین توزیع‌شده است که بر اساس اصول پیشرفته رمزنگاری ساخته شده است. برخلاف سیستم‌های متمرکز، MEER از یک دفتر کل کاملاً توزیع‌شده استفاده می‌کند که در میان آرایه جهانی‌ای از گره‌های مستقل نگهداری می‌شود. شبکه MEER با چندین مؤلفه اصلی ساختار یافته است:

لایه اجماع: مسئول اعتبارسنجی تراکنش‌ها و توافق در شبکه MEER.

انواع گره‌ها در اکوسیستم MEER شامل موارد زیر است:

گره‌های کامل: کپی کامل بلاکچین MEER را نگهداری می‌کنند و اطمینان از افزونگی و امنیت داده.

تنها اطلاعات مرتبط را ذخیره می‌کنند، اجازه می‌دهند با منابع کمتر به شکل کارآمد در شبکه MEER شرکت کنند. گره‌های اعتباردهنده: تأیید تراکنش‌های MEER و مشارکت در تولید بلاک.

این شبکه توسط پروتکل اجماع MeerDAG، مکانیزمی ترکیبی که راه‌حل‌های لایه ۱ و لایه ۲ را ترکیب می‌کند، توان می‌یابد. این طراحی مشکلاتی مانند محدودیت اندازه بلاک و ازدحام شبکه را برطرف می‌کند و به طور قابل توجهی توان عملیاتی و مقیاس‌پذیری MEER را بهبود می‌بخشد در حالی که امنیت و غیرمتمرکزسازی را حفظ می‌کند.

در MEER، غیرمتمرکزسازی به معنای توزیع کنترل در سراسر یک شبکه جهانی است و نه وابسته به هیچ مقام مرکزی. این امر از طریق تأیید رمزنگاری و یک مدل حکومت دموکراتیک که مطمئن می‌شود هیچ موجودیت واحدی نمی‌تواند شبکه MEER را تحت کنترل بگیرد، به دست می‌آید.

قدرت از طریق یک سامانه حکومت مبتنی بر توکن توزیع می‌شود، جایی که دارندگان توکن MEER حقوق رأی متناسب با سهام خود دریافت می‌کنند. این موضوع یک اکوسیستم خودتنظیم‌شونده ایجاد می‌کند که در آن تغییرات پروتکل نیاز به موافقت اکثریت از جامعه MEER دارد. اعتباردهندگان نقش حیاتی دارند:

تأیید تراکنش‌های MEER

پیشنهاد بلاک‌های جدید به بلاکچین MEER

شرکت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی MEER

توکن‌های MEER استیک‌شده آن‌ها به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل می‌کنند، زیرا اعمال بدمعنی می‌تواند منجر به از دست دادن سهام آن‌ها از طریق مکانیزم‌های جریمه شود.

امنیت تقویت‌شده: مدل اجماع توزیع‌شده MEER نیازمند این است که یک مهاجم حداقل ۵۱٪ از قدرت اعتبارسنجی شبکه را کنترل کند، که حملات در مقیاس بزرگ را با رشد شبکه MEER بسیار غیرعملی می‌سازد.

شبکه MEER در سراسر هزاران گره مستقل عمل می‌کند و اطمینان می‌دهد حتی اگر بخش‌های مهمی دچار خرابی شوند، عملیات ادامه یابد. شفافیت: تمام تراکنش‌های MEER روی یک دفتر کل عمومی تغییرناپذیر ثبت می‌شوند که امکان تأیید مستقل و قابلیت حسابرسی بلادرنگ را فراهم می‌کند که از سیستم‌های مالی سنتی فراتر می‌رود.

MEER چندین پروتکل و فناوری پیشرفته را برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز اجرا می‌کند:

اجماع MeerDAG: پروتکل منحصر به فردی که فناوری گراف غیرچرخشی جهت‌دار (DAG) را با بلاکچین سنتی ترکیب می‌کند، مقیاس‌پذیری و توان عملیاتی MEER را افزایش می‌دهد.

شبکه MEER به الگوریتم‌های رمزنگاری قوی متکی است تا تراکنش‌ها و داده‌ها را ایمن نگه دارد. مدیریت داده: ذخیره‌سازی و بازیابی کارآمد از طریق تقسیم‌بندی و مدیریت داده توزیع‌شده در میان گره‌های متعدد MEER حاصل می‌شود.

تبدیل شدن به اعتباردهنده یا اپراتور گره: شرکت‌کنندگان می‌توانند با اجرای یک گره که الزامات سخت‌افزاری حداقلی را برآورده کند و در صورت اعمال، توکن‌های MEER را به عنوان وثیقه استیک کنند، به شبکه MEER بپیوندند.

اعتباردهندگان و اپراتورهای گره برای امنیت شبکه و مشارکت در اجماع پاداش‌های MEER دریافت می‌کنند. حکومت جامعه: مدل حکومت MEER به دارندگان توکن MEER اجازه می‌دهد تا بهبودها را پیشنهاد دهند و در تغییرات پروتکل رأی دهند، اطمینان می‌دهد شبکه بر اساس اراده جمعی کاربران خود تکامل می‌یابد.

معماری غیرمتمرکز MEER با توزیع قدرت در سراسر شبکه جهانی‌ای از گره‌های مستقل، امنیت و مقاومت در برابر سانسور بی‌نظیری ارائه می‌دهد.