ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکز ivendPay (IVPAY)

ivendPay (IVPAY) یک سیستم پرداخت رمزنگاری‌شده است که برای خرده‌فروشی، تجارت الکترونیک و ماشین‌های فروش طراحی شده است و هدف آن تسهیل پرداخت‌های دیجیتال برای هر دو گروه فروشندگان و مصرف‌کنندگان است. معماری IVPAY نشان‌دهنده یک شبکه بلاکچین توزیع‌شده است که بر اساس اصول پیشرفته رمزنگاری ساخته شده است. برخلاف پردازنده‌های پرداخت متمرکز، ivendPay از یک دفتر کل کاملاً توزیع‌شده استفاده می‌کند که در میان شبکه‌ای از گره‌های مستقل نگهداری می‌شود.

شبکه ivendPay شامل چندین جزء اصلی است:

لایه اجماع : اعتبارسنجی و تأیید تراکنش‌ها.

: اعتبارسنجی و تأیید تراکنش‌ها. لایه داده : مدیریت وضعیت بلاکچین و سوابق تراکنش‌ها.

: مدیریت وضعیت بلاکچین و سوابق تراکنش‌ها. لایه شبکه : تسهیل ارتباط بین گره‌ها.

: تسهیل ارتباط بین گره‌ها. لایه کاربردی: امکان ادغام با سیستم‌های خرده‌فروشی، تجارت الکترونیک و ماشین‌های فروش.

انواع گره‌ها در اکوسیستم IVPAY شامل موارد زیر است:

گره‌های کامل : نگهداری یک کپی کامل از بلاکچین و مشارکت در اعتبارسنجی تراکنش‌ها.

: نگهداری یک کپی کامل از بلاکچین و مشارکت در اعتبارسنجی تراکنش‌ها. گره‌های سبک : ذخیره فقط اطلاعات مرتبط برای عملکرد بهینه.

: ذخیره فقط اطلاعات مرتبط برای عملکرد بهینه. گره‌های تأییدکننده: تأیید تراکنش‌ها و امنیت شبکه، معمولاً از طریق مکانیزم اجماعی مانند اثبات سهام (PoS)، که مصرف انرژی را کاهش می‌دهد در حالی که امنیت قوی حفظ می‌شود.

در مورد ivendPay، غیرمتمرکزسازی به معنای توزیع کنترل و تصمیم‌گیری در سراسر یک شبکه جهانی است، نه اتکا به یک مرجع مرکزی واحد. این امر از طریق تأیید رمزنگاری‌شده و یک مدل حکومت دموکراتیک که اطمینان می‌دهد هیچ موجودیتی نمی‌تواند شبکه IVPAY را تحت تسلط خود درآورد، به دست می‌آید.

قدرت از طریق یک سیستم حکومت مبتنی بر توکن توزیع می‌شود، که در آن دارندگان توکن IVPAY حقوق رأی متناسب با سهم خود دریافت می‌کنند. این امر یک اکوسیستم خودتنظیم‌شونده ایجاد می‌کند که در آن تغییرات پروتکل نیاز به تأیید اکثریت ذینفعان دارد. تأییدکنندگان نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کنند:

تأیید تراکنش‌ها

پیشنهاد بلوک‌های جدید

شرکت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی

توکن‌های سپرده‌گذاری شده آن‌ها به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل می‌کنند، زیرا اقدامات بدمعنی می‌تواند منجر به از دست دادن سهم آن‌ها از طریق مکانیزم‌های کاهش دهنده شود.

مدل غیرمتمرکز ivendPay چندین مزیت مهم ارائه می‌دهد:

امنیت تقویت‌شده : اجماع توزیع‌شده نیازمند این است که مهاجمان کنترل اکثریت قدرت اعتبارسنجی شبکه را در اختیار داشته باشند، که با رشد شبکه IVPAY، حملات را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند.

: اجماع توزیع‌شده نیازمند این است که مهاجمان کنترل اکثریت قدرت اعتبارسنجی شبکه را در اختیار داشته باشند، که با رشد شبکه IVPAY، حملات را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند. مقاومت در برابر سانسور و تغییرناپذیری : پس از تأیید، تراکنش‌های ivendPay نمی‌توانند مسدود یا تغییر کنند، که به کاربران حاکمیت مالی می‌دهد.

: پس از تأیید، تراکنش‌های ivendPay نمی‌توانند مسدود یا تغییر کنند، که به کاربران حاکمیت مالی می‌دهد. کاهش نقاط شکست تکی : شبکه IVPAY در میان گره‌های متعدد مستقل عمل می‌کند، که اطمینان می‌دهد حتی اگر برخی گره‌ها دچار وقفه شوند، عملیات ادامه خواهد یافت.

: شبکه IVPAY در میان گره‌های متعدد مستقل عمل می‌کند، که اطمینان می‌دهد حتی اگر برخی گره‌ها دچار وقفه شوند، عملیات ادامه خواهد یافت. شفافیت: تمام تراکنش‌ها در یک دفتر کل عمومی تغییرناپذیر ثبت می‌شوند، که امکان تأیید مستقل و قابلیت بررسی در زمان واقعی را فراهم می‌کند.

ivendPay چندین پروتکل فنی را برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز پیاده‌سازی می‌کند:

تحمل خطای بیزانس : حفظ اجماع حتی در حضور گره‌های بدمعنی.

: حفظ اجماع حتی در حضور گره‌های بدمعنی. اثبات‌های صفردانش : امکان تراکنش‌های خصوصی اما قابل تأیید.

: امکان تراکنش‌های خصوصی اما قابل تأیید. امضاهای آستانه‌ای: توزیع اختیارات امضایی برای افزایش امنیت.

امنیت شبکه IVPAY بر اساس رمزنگاری منحنی بیضوی است که حفاظت قوی را با اندازه کلیدهای کارآمد فراهم می‌کند. مدیریت داده‌ها از طریق شکستن داده‌ها در چندین گره بهبود یافته است که هم امنیت و هم کارایی بازیابی را افزایش می‌دهد. برای مقابله با مقیاس‌پذیری، ivendPay می‌تواند از راه‌حل‌های لایه دوم استفاده کند که قادر به پردازش حجم بالایی از تراکنش‌ها بدون آسیب به غیرمتمرکزسازی هستند.

چندین راه برای پیوستن به شبکه ivendPay وجود دارد:

شدن به عنوان تأییدکننده یا اپراتور گره : نیاز به سخت‌افزاری که مشخصات حداقلی را دارا باشد و سپرده‌گذاری مقدار مشخصی از توکن‌های IVPAY به عنوان وثیقه.

: نیاز به سخت‌افزاری که مشخصات حداقلی را دارا باشد و سپرده‌گذاری مقدار مشخصی از توکن‌های IVPAY به عنوان وثیقه. سپرده‌گذاری : شرکت‌کنندگان می‌توانند با سپرده‌گذاری توکن‌های IVPAY، سود سالانه کسب کرده و حقوق رأی متناسب دریافت کنند.

: شرکت‌کنندگان می‌توانند با سپرده‌گذاری توکن‌های IVPAY، سود سالانه کسب کرده و حقوق رأی متناسب دریافت کنند. حکومت جامعه : ذینفعان می‌توانند بهبودها را پیشنهاد داده و در تغییرات پروتکل از طریق فروم‌ها و پلتفرم‌های رأی‌گیری مخصوص ivendPay رأی دهند.

: ذینفعان می‌توانند بهبودها را پیشنهاد داده و در تغییرات پروتکل از طریق فروم‌ها و پلتفرم‌های رأی‌گیری مخصوص ivendPay رأی دهند. منابع آموزشی: ivendPay مستندات جامع و منابع جامعه را فراهم می‌کند تا به کاربران کمک کند تا شبکه IVPAY را درک کرده و در آن شرکت کنند، که آن را برای هم مبتدیان و هم کاربران پیشرفته قابل دسترسی می‌کند.

معماری غیرمتمرکز ivendPay امنیت و مقاومت در برابر سانسور بی‌نظیر را با توزیع قدرت در سراسر شبکه‌ای جهانی از گره‌ها ارائه می‌دهد.