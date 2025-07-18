ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکز ivendPay (IVPAY)

ivendPay (IVPAY) یک سیستم پرداخت رمزنگاریشده است که برای خردهفروشی، تجارت الکترونیک و ماشینهای فروش طراحی شده است و هدف آن تسهیل پرداختهای دیجیتال برای هر دو گروه فروشندگان و مصرفکنندگان است. معماری IVPAY نشاندهنده یک شبکه بلاکچین توزیعشده است که بر اساس اصول پیشرفته رمزنگاری ساخته شده است. برخلاف پردازندههای پرداخت متمرکز، ivendPay از یک دفتر کل کاملاً توزیعشده استفاده میکند که در میان شبکهای از گرههای مستقل نگهداری میشود.
شبکه ivendPay شامل چندین جزء اصلی است:
انواع گرهها در اکوسیستم IVPAY شامل موارد زیر است:
در مورد ivendPay، غیرمتمرکزسازی به معنای توزیع کنترل و تصمیمگیری در سراسر یک شبکه جهانی است، نه اتکا به یک مرجع مرکزی واحد. این امر از طریق تأیید رمزنگاریشده و یک مدل حکومت دموکراتیک که اطمینان میدهد هیچ موجودیتی نمیتواند شبکه IVPAY را تحت تسلط خود درآورد، به دست میآید.
قدرت از طریق یک سیستم حکومت مبتنی بر توکن توزیع میشود، که در آن دارندگان توکن IVPAY حقوق رأی متناسب با سهم خود دریافت میکنند. این امر یک اکوسیستم خودتنظیمشونده ایجاد میکند که در آن تغییرات پروتکل نیاز به تأیید اکثریت ذینفعان دارد. تأییدکنندگان نقش مهمی در این فرآیند ایفا میکنند:
توکنهای سپردهگذاری شده آنها به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل میکنند، زیرا اقدامات بدمعنی میتواند منجر به از دست دادن سهم آنها از طریق مکانیزمهای کاهش دهنده شود.
مدل غیرمتمرکز ivendPay چندین مزیت مهم ارائه میدهد:
ivendPay چندین پروتکل فنی را برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز پیادهسازی میکند:
امنیت شبکه IVPAY بر اساس رمزنگاری منحنی بیضوی است که حفاظت قوی را با اندازه کلیدهای کارآمد فراهم میکند. مدیریت دادهها از طریق شکستن دادهها در چندین گره بهبود یافته است که هم امنیت و هم کارایی بازیابی را افزایش میدهد. برای مقابله با مقیاسپذیری، ivendPay میتواند از راهحلهای لایه دوم استفاده کند که قادر به پردازش حجم بالایی از تراکنشها بدون آسیب به غیرمتمرکزسازی هستند.
چندین راه برای پیوستن به شبکه ivendPay وجود دارد:
معماری غیرمتمرکز ivendPay امنیت و مقاومت در برابر سانسور بینظیر را با توزیع قدرت در سراسر شبکهای جهانی از گرهها ارائه میدهد. برای بهرهبرداری کامل از این سیستم پرداخت نوآورانه IVPAY، راهنمای کامل معاملات ivendPay را در MEXC بررسی کنید که از مبانی تا استراتژیهای معاملاتی پیشرفته را پوشش میدهد.
