ساختار شبکه و مزایای غیرمتمرکز شدن چین تاک دیلی (CTD)

چین تاک دیلی (CTD) به عنوان یک شبکه بلاکچین توزیع‌شده طراحی شده است که از اصول رمزنگاری پیشرفته برای اطمینان از امنیت و شفافیت استفاده می‌کند. معماری CTD بر روی یک دفتر کل کاملاً توزیع‌شده که توسط شبکه‌ای جهانی از گره‌های مستقل نگهداری می‌شود، بنا شده است. شبکه CTD از چندین مؤلفه اصلی تشکیل شده است:

لایه داده : وضعیت بلاکچین را مدیریت کرده و رکوردهای معاملات را ذخیره می‌کند.

لایه برنامه: توسعه و استقرار برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را پشتیبانی می‌کند.

در داخل اکوسیستم CTD، انواع مختلفی از گره‌ها وجود دارد که هر کدام عملکرد خاصی دارند:

گره‌های کامل : نسخه کاملی از بلاکچین را نگهداری می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که یکپارچگی داده‌ها و دقت تاریخی حفظ شود.

گره‌های تأییدکننده: معاملات را تأیید کرده و بلوک‌های جدید پیشنهاد می‌دهند و نقش مهمی در امنیت شبکه ایفا می‌کنند.

CTD از مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کند که مصرف انرژی را به طور قابل توجهی در مقایسه با سیستم‌های سنتی اثبات کار کاهش می‌دهد در حالی که امنیت و غیرمتمرکز بودن قوی در ساختار شبکه بلاکچین حفظ می‌شود.

در زمینه CTD، غیرمتمرکز شدن به معنای توزیع کنترل و تصمیم‌گیری در سراسر یک شبکه جهانی به جای تکیه بر یک مرجع مرکزی است. این امر از طریق تأیید رمزنگاری و یک مدل حکومت دموکراتیک که اطمینان حاصل می‌کند هیچ نهادی نمی‌تواند شبکه را تحت کنترل خود درآورد، به دست می‌آید.

قدرت در شبکه CTD از طریق یک سامانه حکومت مبتنی بر توکن توزیع می‌شود. صاحبان توکن حقوق رأی متناسب با سهم خود دریافت می‌کنند و این امکان را دارند که در تصمیمات کلیدی مربوط به ارتقاء پروتکل و سیاست‌های شبکه شرکت کنند. این موضوع یک اکوسیستم خودتنظیم‌شونده ایجاد می‌کند که در آن تغییرات نیاز به تأیید اکثریت دارند و اطمینان حاصل می‌شود که ساختار شبکه مطابق با اراده جمعی شرکت‌کنندگان تکامل می‌یابد.

تأییدکنندگان با انجام این امور نقش حیاتی ایفا می‌کنند:

تأیید معاملات

پیشنهاد بلوک‌های جدید

شرکت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی

توکن‌های سپرده‌گذاری شده آن‌ها به عنوان انگیزه مالی برای رفتار صادقانه عمل می‌کنند، زیرا اعمال بدمعنی می‌تواند منجر به از دست دادن سهم آن‌ها از طریق فرآیندی به نام جریمه‌گذاری شود که مزایای غیرمتمرکز شدن شبکه را تقویت می‌کند.

امنیت تقویت‌شده : مدل اجماع توزیع‌شده نیازمند این است که یک مهاجم حداقل ۵۱٪ از قدرت اعتبارسنجی شبکه را کنترل کند، که با رشد شبکه حملات را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند.

مقاومت در برابر سانسور و تغییرناپذیری : پس از تأیید معاملات، نمی‌توان آن‌ها را مسدود یا تغییر داد که به کاربران حاکمیت مالی بی‌سابقه‌ای ارائه می‌دهد.

: پس از تأیید معاملات، نمی‌توان آن‌ها را مسدود یا تغییر داد که به کاربران حاکمیت مالی بی‌سابقه‌ای ارائه می‌دهد. کاهش نقاط شکست تکی : شبکه در سراسر هزاران گره مستقل عمل می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که حتی اگر بخش‌های قابل توجهی از شبکه دچار خرابی شوند، ادامه خواهد یافت.

: شبکه در سراسر هزاران گره مستقل عمل می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که حتی اگر بخش‌های قابل توجهی از شبکه دچار خرابی شوند، ادامه خواهد یافت. شفافیت: تمام معاملات در یک دفتر کل عمومی تغییرناپذیر ثبت می‌شوند که امکان تأیید مستقل و قابلیت بررسی در زمان واقعی را فراهم می‌کند.

CTD شامل چندین پروتکل و فناوری پیشرفته برای اطمینان از عملیات غیرمتمرکز است:

تحمل خطای بیزانس : حتی در حضور گره‌های مخرب، اجماع را حفظ می‌کند.

اثبات‌های دانش صفر : معاملات خصوصی اما قابل تأیید را فعال می‌کند.

: معاملات خصوصی اما قابل تأیید را فعال می‌کند. امضاهای آستانه‌ای: اختیارات امضایی را توزیع کرده و امنیت را افزایش می‌دهد.

امنیت شبکه با رمزنگاری منحنی بیضوی تأمین می‌شود که محافظت در سطح نظامی را با اندازه کلیدهای کارآمد ارائه می‌دهد. مدیریت داده‌ها از طریق شیاردینگ بهینه‌سازی شده است که داده‌ها را در چندین گره توزیع می‌کند تا هم امنیت و هم کارایی بازیابی را افزایش دهد. برای مقیاس‌پذیری، CTD از راه‌حل‌های لایه ۲ استفاده می‌کند که قادر به پردازش حجم بالایی از معاملات در هر ثانیه هستند بدون اینکه مزایای غیرمتمرکز شدن ساختار شبکه بلاکچین را تحت تأثیر قرار دهند.

راه‌های مختلفی برای مشارکت در شبکه CTD وجود دارد:

شدن به یک تأییدکننده : نیازمند سخت‌افزاری است که حداقل مشخصات را داشته باشد و مقدار مشخصی از توکن‌های CTD را به عنوان وثیقه سپرده‌گذاری کند.

عملیات گره : اجرا کردن یک گره کامل یا سبک برای حمایت از یکپارچگی شبکه و انتشار داده‌ها.

: اجرا کردن یک گره کامل یا سبک برای حمایت از یکپارچگی شبکه و انتشار داده‌ها. سپرده‌گذاری : کسب پاداش و حقوق رأی با سپرده‌گذاری توکن‌های CTD.

: کسب پاداش و حقوق رأی با سپرده‌گذاری توکن‌های CTD. حکومت جامعه: شرکت در انجمن‌ها و پلتفرم‌های رأی‌گیری مخصوص برای پیشنهاد بهبودها و رأی‌گیری در مورد تغییرات پروتکل.

برای کسانی که به درک فنی عمیق‌تر علاقه‌مند هستند، CTD مستندات جامع و منابع جامعه ارائه می‌دهد که ساختار شبکه را برای هم تازه‌کاران و هم متخصصان با تجربه بلاکچین در دسترس قرار می‌دهد.

معماری غیرمتمرکز چین تاک دیلی امنیت بی‌نظیر، مقاومت در برابر سانسور و شفافیت را با توزیع قدرت در سراسر شبکه جهانی گره‌ها ارائه می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد CTD و نحوه شرکت در آن، راهنمای کامل معاملات چین تاک دیلی را در MEXC بررسی کنید که همه چیز را از اصول تا استراتژی‌های پیشرفته برای بهره‌برداری از ساختار شبکه بلاکچین و مزایای غیرمتمرکز شدن پوشش می‌دهد.