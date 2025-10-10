حالت یک‌ طرفه و حالت هج (دو طرفه یا حالت پوشش ریسک) در معاملات فیوچرز





قراردادهای فیوچرز در بستر حالت پوزیشن است. این تنظیم مشخص میکند که آیا امکان نگهداری هم زمان پوزیشن های لانگ (خرید) و شورت (فروش) در یک جفت معاملاتی واحد وجود دارد یا خیر. در معاملاتدر بستر MEXC ، یکی از تنظیمات مهمی که اغلب کمتر مورد توجه قرار میگیرد،است. این تنظیم مشخص میکند که آیا امکان نگهداری هم زمان پوزیشن های لانگو شورتدر یک جفت معاملاتی واحد وجود دارد یا خیر.





پلتفرم MEXC دو حالت معاملاتی در اختیار سرمایه گذاران قرار میدهد: حالت یکطرفه و حالت پوشش ریسک. درک دقیق تفاوتهای بنیادین میان این دو حالت و انتخاب گزینهای که بیشترین همراستایی را با راهبرد معاملاتی شما دارد، برای مدیریت مؤثر ریسک و همچنین اجرای رویکردهای پیچیدهتر در معاملات، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار میآید.





در معاملات قراردادهای فیوچرز رمزارز، حالت یک طرفه به این معناست که معامله گر تنها می تواند یک پوزیشن در یک جهت مشخص، در قالب یک جفت معاملاتی فیوچرز نگهداری کند. در این حالت امکان باز داشتن هم زمان پوزیشن خرید (لانگ) و فروش (شورت) وجود ندارد.

برای مثال، اگر معاملهگری در قرارداد فیوچرز دائمی BTCUSDT تعداد 5 موقعیت خرید داشته باشد و سپس اقدام به باز کردن یک پوزیشن فروش کند، سامانه بهجای ایجاد یک پوزیشن فروش مجزا، آن را با پوزیشن های خرید موجود تهاتر کرده و صرفاً پوزیشن خالص معاملهگر را ثبت میکند.





در مقابل، حالت پوشش ریسک این امکان را فراهم میسازد که معامله گر بتواند بهطور هم زمان در یک جفت معاملاتی آتی، هم پوزیشن خرید و هم پوزیشن فروش داشته باشد. به این ترتیب، معاملهگر قادر است در دو جهت بازار به صورت موازی اقدام کند.

به عنوان نمونه، اگر معامله گری در قرارداد فیوچرز دائمی BTCUSDT تعداد 5 پوزیشن خرید داشته باشد، میتواند هم زمان 3 پوزیشن فروش نیز باز کند. در این حالت، سامانه هر دو پوزیشن را بهصورت مستقل ثبت کرده و سود و زیان تحقق نیافته (PNL) هر سمت را جداگانه محاسبه میکند.













در حالت یک طرفه، معامله گر تنها میتواند در یک زمان مشخص، پوزیشن معاملاتی در یک جهت داشته باشد. چنانچه سفارشی در جهت مخالف ثبت شود، سامانه به طور خودکار آن را با پوزیشن موجود تهاتر کرده و پوزیشن جدیدی ایجاد نخواهد کرد.









این حالت معامله گر را ملزم می سازد تنها بر یک چشمانداز بازار، صعودی یا نزولی، تمرکز کند. در نتیجه نیازی به مدیریت همزمان پوزیشن های خرید و فروش وجود ندارد. این امر باعث کاهش پیچیدگی تصمیم گیری و کمک به تدوین استراتژی هایی شفاف تر و ساده تر میشود.









ماهیت یک طرفه این حالت، ورود و خروج سریعتر به بازار را امکان پذیر میکند. معامله گر نیازی ندارد ابتدا پوزیشن مخالف را ببندد، و همین امر سرعت اجرای سفارش ها را افزایش میدهد.









در این ساختار، معامله گر میتواند تمام توجه خود را بر مدیریت ریسک و بازده یک جهت بازار متمرکز کند؛ امری که تنظیم و مدیریت سطوح حد ضرر و حد سود را سادهتر میسازد. با این حال، اگر بازار تغییر جهت دهد، معاملهگر ممکن است فرصت های سودآوری را از دست بدهد یا با زیان بیشتری مواجه شود. همچنین این حالت میتواند توانایی بهره برداری کامل از نوسانات بازار را محدود کند، زیرا سود تنها در یک جهت قابل تحقق است.









اگر معامله گر دارای پوزیشن لانگ باشد و سفارشی شورت ثبت کند، سفارش شورت ابتدا پوزیشن خرید موجود را کاهش میدهد.

اگر حجم سفارش شورت کمتر از پوزیشن لانگ باشد، بخشی از پوزیشن لانگ بسته خواهد شد.

اگر حجم سفارش شورت معادل پوزیشن لانگ باشد، پوزیشن خرید به طور کامل بسته میشود.

اگر حجم سفارش شورت بیشتر از پوزیشن لانگ باشد، کل پوزیشن لانگ بسته شده و مابقی سفارش شورت به عنوان یک پوزیشن شورت جدید ثبت خواهد شد.









برای درک بهتر سازوکار حالت یک طرفه، میتوان دو سناریوی کاربردی را بررسی کرد:

سناریو اول: کاهش پوزیشن

فرض کنید معاملهگر دارای یک پوزیشن لانگ به اندازه 10 بیت کوین است. در صورتی که سفارش شورت به میزان 5 بیت کوین ثبت کند، نتیجه آن کاهش پوزیشن لانگ از 10 به 5 بیت کوین خواهد بود. در این حالت، سامانه پوزیشن شورت جداگانه ای ایجاد نمیکند و صرفاً حجم پوزیشن موجود را تعدیل میکند.

سناریو دوم: تغییر جهت پوزیشن

اگر معامله گر دارای یک پوزیشن لانگ به اندازه 10 بیت کوین باشد و سپس سفارشی برای فروش 15 بیت کوین ثبت کند، سامانه ابتدا پوزیشن لانگ موجود را به طور کامل میبندد. سپس برای مازاد سفارش شورت، یعنی 5 بیت کوین، یک پوزیشن شورت جدید ایجاد خواهد شد.









مزایا

حالت یک طرفه از منطق روشن و عملیات ساده برخوردار است و مدیریت پوزیشن ها در آن کاملاً شهودی و آسان است. این ویژگی باعث کاهش احتمال بروز خطاهای عملیاتی میشود. علاوه بر این، برای معامله گرانی که دیدگاه قوی و یک سویه ای نسبت به روند بازار دارند، این حالت انتخابی کارآمد به شمار میآید.

معایب

محدودیت اصلی این حالت در کاهش انعطاف پذیری است؛ زیرا امکان استفاده از راهبردهای پوشش ریسک که نیازمند نگهداری همزمان پوزیشن های لانگ و شورت هستند وجود ندارد. در نتیجه، معامله گرانی که به دنبال بهره گیری از تاکتیک های چندلایه و پیچیده تر هستند، ممکن است این حالت را ناکافی بدانند.

کاربران مناسب

این حالت بهویژه برای معامله گران تازهوارد، معامله گران دنباله روی روند و همچنین سرمایه گذارانی که مدیریت ساده و شفاف پوزیشن ها را ترجیح میدهند، گزینه ای مناسب است.





در حالت پوشش ریسک، معامله گر میتواند به طور همزمان پوزیشن های خرید (لانگ) و فروش (شورت) را در یک جفت معاملاتی نگهداری کند.









این حالت انعطاف پذیری بالاتری را فراهم میسازد و به معامله گران اجازه میدهد تا بسته به شرایط بازار و راهبرد خود، تعادل میان پوزیشن های لانگ و شورت را حفظ کرده یا سطح مواجهه با ریسک را تنظیم کنند.









امکان نگهداری همزمان پوزیشن های لانگ و شورت، ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک در برابر عدم قطعیت های بازار و نوسانات شدید است. این رویکرد میتواند مواجهه کلی معاملهگر با ریسک را کاهش داده و اثر نوسانات ناگهانی قیمت را به حداقل برساند.





با این حال، استفاده از حالت پوشش ریسک نیازمند مهارت های فنی پیشرفته، انضباط سختگیرانه در مدیریت ریسک، و درک عمیق تری از پویایی های بازار است. بنابراین معامله گران باید پیش از بهکارگیری این حالت، بهویژه در بازارهای پرنوسان یا پیچیده، دانش و تجربه خود را بهدقت ارزیابی کنند.









برای درک بهتر این حالت، فرض کنید معامله گری دارای یک پوزیشن لانگ به اندازه 10 بیت کوین است. در حالت پوشش ریسک، اگر او سفارشی برای فروش 5 بیت کوین ثبت کند، نتیجه آن نگهداری همزمان یک پوزیشن لانگ 10 بیت کوینی و یک پوزیشن شورت 5 بیت کوینی خواهد بود. به این ترتیب، هر دو پوزیشن به طور مستقل ثبت و مدیریت میشوند.









مزایا

این حالت انعطاف پذیری بالایی در طراحی و اجرای استراتژی های معاملاتی فراهم می آورد و به ویژه برای تاکتیک های پیشرفته ای همچون پوشش ریسک و قفل کردن سود نقشی کلیدی دارد.

معایب

مدیریت پوزیشن ها در این حالت پیچیدهتر است؛ چرا که معامله گر باید به طور هم زمان مارجین و ریسک را در دو پوزیشن مستقل کنترل کند. هرگونه غفلت در مدیریت میتواند زیانهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.

کاربران مناسب

حالت پوشش ریسک بیشتر برای معامله گران حرفهای با تجربه، آربیتراژگران، و سرمایهگذارانی که در پی مدیریت ریسک پوزیشن های بلندمدت هستند مناسب است. این گروهها به دلیل آشنایی با تکنیک های پیشرفته و توانایی کنترل ریسک، بهتر میتوانند از مزایای این حالت بهرهمند شوند.









برای توضیح مراحل، از قراردادهای فیوچرز بر پایه تتر (USDT-M Futures) به عنوان مثال استفاده میکنیم. فرآیند در قراردادهای فیوچرز بر پایه کوین (Coin-M Futures) نیز مشابه است.









وارد وبسایت MEXC شوید و در منوی بالای صفحه، از بخش معاملات فیوچرز گزینه فیوچرز USDT-M را انتخاب کنید تا وارد صفحه معاملاتی شوید.

در گوشه بالای سمت راست صفحه، روی دکمه تنظیمات کلیک کنید.









در پنل «تنظیمات ترجیحی» (Preferences) گزینه حالت پوزیشن (Position Mode) را انتخاب کنید.

سپس بین دو حالت پوشش ریسک یا یک طرفه انتخاب نمایید.

در نهایت، با کلیک بر روی «تأیید» تغییرات ثبت و فعال میشوند.













1) اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. در پایین صفحه اصلی، روی دکمه فیوچرز ضربه بزنید.

2) در گوشه بالای سمت راست، روی آیکون سهنقطه (…) کلیک کنید.

3) از منوی بازشده، گزینه تنظیمات ترجیحی» (Preferences) را انتخاب کنید.

4) سپس روی حالت پوزیشن (Position Mode) ضربه بزنید.

5) یکی از حالتهای پوشش ریسک یا یک طرفه را انتخاب نمایید. پس از انتخاب، تغییرات فوراً اعمال خواهند شد.









توجه: اگر در حال حاضر سفارشات باز یا پوزیشن های موجود دارید، تغییر حالت پوزیشن مجاز نیست. ابتدا باید سفارشات را لغو کنید یا پوزیشن ها را قبل از تغییر حالت پوزیشن ببندید.





هیچیک از دو حالت یک طرفه و پوشش ریسک برتری مطلقی نسبت به دیگری ندارند؛ زیرا هر کدام برای پاسخ گویی به نیازها، راهبردها و ترجیحات متفاوت در مدیریت ریسک طراحی شده اند. برای معامله گران تازهکار، آغاز فعالیت با حالت پیشفرض یکطرفه و تمرکز بر جهت کلی بازار میتواند بستری پایدارتر برای یادگیری و تجربه فراهم آورد. در مقابل، معامله گران حرفهای که به دنبال اجرای راهبردهای پیچیدهتر هستند، با استفاده از حالت پوشش ریسک به انعطاف پذیری بالاتر و فرصتهای پیشرفتهتری دست می یابند.





در نهایت، با درک سبک معاملاتی شخصی و انتخاب حالتی که بیشترین همخوانی را با نیازها و اهداف شما دارد، میتوانید در معاملات آتی امایاکسسی با اطمینان و دقت بیشتری گام بردارید.





چرا فیوچرز MEXC را انتخاب کنیم؟ بینش عمیقتری درباره مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC به دست آورید تا در بازار یک قدم جلوتر باشید.

