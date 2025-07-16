خلاصه سوالات متداول +Airdrop در MEXC





ایردراپ پلاس MEXC یا همان +Airdrop با انجام وظایف آسان مرتبط با پروژه های تازه لیست شده، راهی ساده برای کسب توکن های رایگان و پاداش های فیوچرز به کاربران ارائه می دهد. چه یک معامله گر باتجربه باشید و چه تازه وارد دنیای کریپتو شده باشید، ایردراپ پلاس (+Airdrop) فرصت های متعددی را برای کسب پاداش و افزایش تعامل شما در پلتفرم فراهم میکند. در این مقاله، برخی از سوالات متداول در مورد رویداد های ایردراپ پلاس MEXC را برای شما شرح خواهیم داد.









لطفاً دلایل احتمالی زیر را بررسی کنید:





1）توزیع پاداش ظرف 10 روز تقویمی پس از پایان رویداد انجام میشود. اگر هنوز در این بازه زمانی است، لطفاً صبور باشید.

2）مطمئن شوید که برای انجام وظیفه خاص در صفحه رویداد، روی «همین حالا عضو شوید» کلیک کرده اید.

3）در صورت لزوم، تأیید کنید که احراز هویت KYC را در بازه زمانی رویداد انجام داده اید.

4）مطمئن شوید که تمام وظایف مورد نیاز در طول رویداد (مانند آستانه کل واریز، حجم معاملات یا وظایف دعوت) را برای واجد شرایط بودن برای دریافت پاداش انجام دادهاید.

5）بررسی کنید که آیا حساب شما به دلایل امنیتی یا انطباق، موقتاً از شرکت در رویدادها محدود شده است یا خیر. در صورت نیاز، لطفاً برای کمک با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

تاریخچه پاداش مشاهده کنید. 6）میتوانید سوابق توزیع پاداش را در صفحهمشاهده کنید.

7）اگر در یک رویداد خاص +Airdrop برنده نشده اید، میتوانید وضعیت تکمیل وظیفه خود را در صفحه جزئیات رویداد بررسی کنید: https://www.mexc.com/token-airdrop









تعداد جوایزی که میتوانید کسب کنید بسته به نوع وظیفه متفاوت است. جزئیات به شرح زیر است:









هر کاربری که احراز هویت پیشرفته KYC را تکمیل کند، فقط یک بار میتواند پاداش کاربر جدید دریافت کند. لطفاً توجه داشته باشید:

1）بررسی کنید که آیا قبلاً در رویداد +Airdrop کاربر جدید شرکت کرده اید و پاداش را دریافت کردهاید یا خیر.

2）مطمئن شوید که وظیفه را به موقع انجام میدهید. وظایف کاربر جدید اولویت دارند.





هیچ محدودیتی برای تعداد جوایز وجود ندارد. هرچه حجم معاملات شما بیشتر باشد، سهم پاداش شما نیز بیشتر خواهد بود.





توجه: روش محاسبه حجم معاملات ممکن است در رویدادهای مختلف متفاوت باشد. لطفاً به قوانین خاص در صفحه فرود هر رویداد مراجعه کنید.









هیچ محدودیتی برای تعداد جوایز وجود ندارد، اما شما فقط می توانید در هر مرحله از رویداد، یک جایزه دریافت کنید.

مهم نیست که برای چند رویداد +Airdrop واجد شرایط باشید، در هر دوره چالش معاملات فیوچرز، حداکثر میتوانید یک جایزه دریافت کنید.





اگر الزامات چندین رویداد را در یک دوره تکمیل کنید، فقط جایزه اولین رویدادی را که واجد شرایط آن هستید، دریافت خواهید کرد.

پس از دریافت اولین جایزه، حجم معاملات فیوچرز شما همچنان افزایش مییابد و در تمام رویدادهای واجد شرایط +Airdrop دیگر در همان دوره رویداد محاسبه میشود.





فقط معاملات فیوچرز با کارمزد معاملاتی غیر صفر، در حجم معاملات معتبر محاسبه میشوند.





هیچ محدودیتی برای تعداد جوایز رفرال که می توانید کسب کنید وجود ندارد. با این حال، هر دعوت میتواند تا 20 کاربر جدید را در هر رویداد دعوت کند. اسلات ها محدود هستند و بر اساس اولویت ورود اعطا میشوند.





کاربران دعوت شده باید حداقل یک وظیفه معاملاتی اسپات یا فیوچرز را از وظایف کاربر جدید انجام دهند و احراز هویت مشتری پیشرفته را با موفقیت پشت سر بگذارند تا معرف واجد شرایط دریافت جایزه مربوطه شود.









1) وظایف کاربر جدید

2) چالش های معاملات اسپات

3) چالش های معاملات فیوچرز









واریزهای همتا به همتا، واریزهای فیات و واریزهای درون زنجیرهای، همگی واریز های معتبر محسوب میشوند. برای این رویداد، مبلغ واریزی محاسبه شده، واریز خالص شما است.





واریز خالص = کل واریز ها – کل برداشت ها





شرکت کنندگانی که مبلغ واریز خالص آنها در پایان رویداد کمتر از حداقل آستانه باشد، واجد شرایط دریافت پاداش نخواهند بود. میتوانید با مشاهده نوار پیشرفت در صفحه رویداد، پیشرفت خود را در کار واریز پیگیری کنید.









پاداش های توکن که به ارزش معادل USDT بیان میشوند (مثلاً "50،000 دلار توکن X") بر اساس میانگین قیمت روزانه توکن به USDT در طول دوره رویداد محاسبه میشوند.





میانگین قیمت روزانه = حجم معاملات روزانه (به USDT) / حجم معاملات روزانه (به توکن). میانگین قیمت مورد استفاده در طول رویداد از میانگینهای روزانه محاسبه میشود و هر روز به عنوان یک دوره 24 ساعته از ساعت 16:00 (UTC) تا 16:00 (UTC) روز بعد تعریف میشود.







