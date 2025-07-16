شش روش برای ایمن سازی بهتر حساب خود





این مقاله مجموعه ای از اقدامات ساده حفاظت از حساب و همچنین برخی از عادات خوب را که باید تمرین کنید را پوشش می دهد.









شما باید برای همه حساب های خود در اینترنت، به خصوص برای حساب هایی که دارایی های خود را در آنها ذخیره می کنید، مانند حساب های معاملاتی ارزهای دیجیتال، رمزهای عبور با قدرت بالا تنظیم کنید. اکیداً توصیه می شود که طول رمز عبور شما بیشتر از هشت کاراکتر باشد و شامل حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترهای خاص باشد.





تنظیم یک رمز عبور با قدرت بالا شروع خوبی است، اما به این معنی نیست که حساب شما در آینده بدون خطر خواهد بود. مهاجمان به طرق مختلف اقدام به سرقت رمزهای عبور می کنند، بنابراین عادت خوبی است که به طور مرتب رمز عبور خود را تغییر دهید تا از امنیت حساب خود مطمئن کنید.









لطفاً توجه داشته باشید که پس از تغییر رمز عبور حساب MEXC، نمیتوانید ظرف 24 ساعت آینده وجوه خود را برداشت کنید. این از مهاجمان احتمالی از سرقت وجوه با تغییر رمز عبور جلوگیری می کند.









پس از ایجاد یک حساب کاربری، مهم است که ابتدا احراز هویت دو مرحله ای (2FA) را فعال کنید. توصیه می کنیم از گوگل آتنتیکیتور استفاده کنید. در صورتی که نیاز به استفاده از کد 2FA در گوشی جدید دارید، به شدت توصیه می شود که کلید ریست را ثبت کنید. توجه داشته باشید که هنگام استفاده از گوگل آتنتیکیتور، به یاد داشته باشید که ویژگی همگام سازی ابری را غیرفعال کنید. این ویژگی ممکن است منجر به نشت کلیدهای خصوصی 2FA شما شود و به خطر افتادن حساب شما را افزایش دهد.





علاوه بر گوگل آتنتیکیتور، روشهای دیگری نیز برای احراز هویت 2FA وجود دارد، از جمله تأیید ایمیل یا تأیید تلفن همراه. برای کاربرانی که با یک حساب ایمیل وارد میشوند، توصیه میشود رمز عبور ایمیل خود را به صورت ایمن مدیریت کرده و اقدامات امنیتی خود ایمیل را افزایش دهید تا از به خطر افتادن آن جلوگیری کنید، که متعاقباً بر امنیت حساب شما تأثیر میگذارد.









شما می توانید سابقه ورود به سیستم حساب خود را در تاریخچه ورود های اخیر به سیستم بررسی کنید. اگر دستگاه ناآشنا یا استفاده نشده ای پیدا کردید، لطفاً آنها را حذف کنید. همچنین می توانید آدرس IP و زمان ورود به حساب کاربری را بررسی کنید. در صورت مشاهده هرگونه ورود مشکوک، لطفاً بلافاصله حساب خود را مسدود کنید.









حساب شما دارای یک ویژگی امنیتی به نام [لیست سفید برداشت] است. این به شما امکان می دهد آدرس های کیف پول را برای برداشت وجه در لیست سفید قرار دهید. پس از فعال کردن ویژگی لیست سفید، فقط می توانید به آدرس های موجود در لیست سفید بازگردید.









فیشینگ نوعی حمله شبکه ای است که در آن مجرمان سعی در جعل هویت افراد یا کسب و کارها برای به دست آوردن اطلاعات شخصی دارند. در حال حاضر این رایج ترین روش حمله است، بنابراین باید همیشه مراقب باشید.





توصیه می کنیم وب سایت رسمی MEXC را در نشانک های مرورگر خود ذخیره کنید تا از وارد کردن دستی آدرس در هر بار ورود به سیستم خودداری کنید. اگر هنوز وب سایت رسمی MEXC را به نشانک های خود اضافه نکرده اید، می توانید پیوند زیر را اضافه کنید: https://www.mexc.com . این اقدام ساده می تواند شما را از کلیک بر روی بسیاری از وب سایت های جعلی MEXC باز دارد و از فریب آنها برای وارد کردن اطلاعات حساب خود جلوگیری می کند.





همچنین توصیه می شود از ویژگی کد ضد فیشینگ استفاده کنید، جایی که می توانید یک کد منحصر به فرد تنظیم کنید که سیستم به طور خودکار در ایمیل های ارسال شده توسط MEXC قرار می دهد. پس از فعال کردن کد ضد فیشینگ، می توانید تشخیص دهید که ایمیل اعلانی که دریافت می کنید واقعی است یا خیر.

و MEXC-API راهی برای کمک به معامله گران حرفه ای است که از موتور معاملاتی MEXC نهایت استفاده را ببرند.





با این حال، هنگام استفاده از کلیدهای API، داده ها باید با برنامه های خارجی به اشتراک گذاشته شوند، که خطرات خاصی را نیز به همراه دارد. بنابراین، هنگام استفاده از MEXC-API، توصیه می شود محدودیت های دسترسی را بر اساس آدرس های IP در نظر بگیرید. فقط آدرس های IP موجود در لیست سفید مجوز دسترسی دارند. علاوه بر این، کلیدهای API باید به طور مرتب به روز شوند تا از نشتی جلوگیری شود.



